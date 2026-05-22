Απεβίωσε ο Κάρλο Πετρίνι, ηγέτης του κινήματος «Slow Food»
Cooking 22 Μαΐου 2026, 16:40

Ο Κάρλο Πετρίνι κατάφερε να ενώσει «κοινότητες, αγρότες, παραγωγούς, μάγειρες, ακτιβιστές και νέους σε όλο τον κόσμο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ιδρυτής του κινήματος Slow Food, Κάρλο Πετρίνι, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην προώθηση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και της παραδοσιακής γαστρονομίας, απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών στην Ιταλία.

Ίδρυσε το κίνημα μαζί με μια μικρή ομάδα φίλων, μετά από διαμαρτυρίες ενάντια στην έναρξη λειτουργίας του πρώτου McDonald’s στην Ιταλία το μακρινό 1986.

Το κίνημα βρήκε υποστηρικτές σε 160 άλλες χώρες, πέραν της Ιταλίας.

«Τεράστιο κενό»

Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, η οργάνωση δήλωσε ότι ο Πετρίνι ήταν ένας οραματιστής που «έδωσε ζωή σε ένα παγκόσμιο κίνημα ριζωμένο στις αξίες του καλού, καθαρού φαγητού και της δίκαιης κατανομής του για όλους».

Ο Κάρλο Πετρίνι, ιδρυτής του ιταλικού κινήματος «Slow Food», το οποίο προωθεί τα ποιοτικά τρόφιμα και τα τοπικά προϊόντα, περπατά μαζί με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης της οργάνωσης | SLOW FOOD/Φωτογραφία που παραχωρήθηκε μέσω REUTERS

Το έργο του κατάφερε να ενώσει «κοινότητες, αγρότες, παραγωγούς, μάγειρες, ακτιβιστές και νέους σε όλο τον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα δήλωσε ότι ο θάνατός του άφησε ένα «τεράστιο κενό όχι μόνο στον κόσμο της επιστήμης των τροφίμων και του κρασιού, αλλά και στην κοινωνία στο σύνολό της, και όχι μόνο στην Ιταλία».

Ο Πετρίνι, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος στο επάγγελμα, ίδρυσε το λαϊκό κίνημα με την ονομασία Arcigola λίγο μετά τις διαδηλώσεις κατά του ανοίγματος του πρώτου McDonald’s στην Piazza di Spagna της Ρώμης.

«Ένας όμορφος κόσμος»

Μέχρι το 1989, το Μανιφέστο της οργάνωσης είχε υπογραφεί από δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να «ξεφύγουν από την ανιαρότητα του fast-food, υπερασπιζόμενοι τις γαστρονομικές παραδόσεις».

Το κίνημα δίνει έμφαση στην ποιότητα, την βιωσιμότητα και τις δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους παραγωγούς.

Φωτογραφία: Ο Κάρλο Πετρίνι, ιδρυτής του ιταλικού κινήματος «Slow Food» | SLOW FOOD/Φωτογραφία μέσω REUTERS

Μέσω της εκστρατείας του, ο Κάρλο Πετρίνι έγινε φίλος με τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο. Το 2013, ο Πετρίνι δήλωσε ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι ο Ποντίφικας του τηλεφώνησε, αφού εκείνος του είχε στείλει ένα βιβλίο και μια επιστολή.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», ο Πετρίνι δήλωσε σχετικά με τη γνωριμία τους: «Η τηλεφωνική μας συνομιλία έκλεισε με ευχές για καλή υγεία και μια αμοιβαία αγκαλιά. Ένας κόσμος στον οποίο μπορεί κανείς να αγκαλιάσει αδελφικά έναν Πάπα είναι πραγματικά ένας όμορφος κόσμος».

Πέθανε την Πέμπτη, 21 Μαίου, σε μια μικρή πόλη του Πιεμόντε της Ιταλίας.

*Με πληροφορίες από: BBC

