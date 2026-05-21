Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Πυρετός στη Wall Street για την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο – Αποτίμηση 1,75 τρισ.
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 11:03

Πυρετός στη Wall Street για την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο – Αποτίμηση 1,75 τρισ.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και δορυφόρων, SpaceX, πυροδοτεί ένα κύμα μαζικών καταχωρίσεων στη Wall Street.

Τα σχέδιά της για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία αποκάλυψε η SpaceX, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ ξεκινά μια σειρά από μαζικά ντεμπούτα στην αγορά που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τη Wall Street.

Η εταιρεία υπέβαλε το πολυαναμενόμενο ενημερωτικό δελτίο της στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας στους επενδυτές μια πρώτη ματιά στα οικονομικά της στοιχεία, την επιρροή του Μασκ στον όμιλο και τους σαρωτικούς παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η SpaceX δήλωσε ότι θα εισαχθεί στο Nasdaq με τον κωδικό SPCX σε μια προσφορά που έχει αναληφθεί από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street. Η Goldman Sachs εξασφάλισε την πολυπόθητη θέση του επικεφαλής της προσφοράς που στην ορολογία της Wall Street αποκαλείται “lead-left”, αποτελώντας πλήγμα για τον ανταγωνιστή της Morgan Stanley.

Ενώ το μέγεθος της προσφοράς και η προτεινόμενη αποτίμηση δεν αποκαλύφθηκαν, οι Financial Times έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι ο κατασκευαστής πυραύλων έχει συζητήσει την άντληση περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX σηματοδοτεί μια αρχή σημαντικών IPO

Η υποβολή της SpaceX πυροδοτεί το εναρκτήριο λάκτισμα για αυτό που οι Αμερικανοί τραπεζίτες ελπίζουν ότι θα είναι μια χρονιά blockbuster, με την OpenAI να αναμένεται να υποβάλει τα έγγραφα της IPO της ήδη αυτή την εβδομάδα και την Anthropic να σχεδιάζει επίσης να διαθέσει τις μετοχές της, σύντομα.

Οι τρεις εταιρείες αναμένεται να συγκεντρώσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα σε μια εποχή αδιάκοπης επενδυτικής όρεξης για μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η SpaceX ανέφερε στην κατάθεσή της ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 15,4% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα εδραιώσει τον έλεγχο του Μασκ σε δύο από τις πιο πολύτιμες εταιρείες της Αμερικής – SpaceX και Tesla – μια θέση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή. Η ειδική κατηγορία μετοχών του τού δίνει επί του παρόντος τον έλεγχο του 85% της ψήφου στην SpaceX.

Starlink

Η κερδοφόρα Starlink

Οι αποκαλύψεις καθιστούν σαφές ότι η Starlink, η επιχείρηση δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX, έχει γίνει γρήγορα ο βασικός μοχλός κέρδους και ανάπτυξης του ομίλου. Ο τομέας συνδεσιμότητας, με επικεφαλής την Starlink, δημιούργησε έσοδα 11,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αυξημένα κατά σχεδόν 50% σε ετήσια βάση, και λειτουργικά έσοδα 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 120%.

Αντιθέτως, η μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης της SpaceX κατέγραψε λειτουργικές ζημίες 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι με έσοδα 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος ανέφερε κεφαλαιουχικές δαπάνες 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς συμμετείχε σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για άλλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς συμμετείχε στην κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων της.

Ωστόσο, η SpaceX απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας στους επενδυτές ότι στοχεύει στη μεγαλύτερη αγορά που μπορεί να απευθυνθεί «στην ανθρώπινη ιστορία», με συνολική ευκαιρία στα 28,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 26,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, προήλθε από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η πρόσφατη συμφωνία του Μασκ στοχεύει στην αντιστροφή των ζημιών από την Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως μέσω μιας συμφωνίας αυτόν τον μήνα που επεκτάθηκε την Τετάρτη για να παρέχει υπολογιστική χωρητικότητα στα δύο κορυφαία κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Anthropic. Το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης θα πληρώνει στην SpaceX 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα έως τον Μάιο του 2029, σύμφωνα με την κατάθεση.

Οι κίνδυνοι για τους επενδυτές

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης μια σειρά από παράγοντες κινδύνου για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σύγκρουσης των δορυφόρων της SpaceX με «διαστημικά σκουπίδια» ή άλλα διαστημόπλοια, καθώς και την ανάδειξη πιο πεζών κανονιστικών εμποδίων και την πρόκληση της πρόσληψης ταλαντούχων ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης για να αμφισβητήσουν τους ανταγωνιστές OpenAI και Anthropic.

Οι πρωτοβουλίες «για την ανάπτυξη υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά σε κλίμακα, την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε κλίμακα, τη δημιουργία μιας σεληνιακής οικονομίας, την ανάπτυξη συστημάτων ανθρώπινης ενίσχυσης και τη μεταφορά ανθρώπων και φορτίου στη Σελήνη και τον Άρη, συνεπάγονται σημαντική τεχνική πολυπλοκότητα», προειδοποίησε η εταιρεία. «Τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να μην επιτύχουν εμπορική βιωσιμότητα».

Σημείωσε ότι ο έλεγχος του Μασκ στην SpaceX και η ηγεσία άλλων ομάδων όπως η Tesla άφησαν τον κατασκευαστή πυραύλων ευάλωτο σε «συγκρούσεις συμφερόντων» σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και την κατανομή του χρόνου και της προσοχής του.

Πηγή: OT.gr

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

H Euroleague των ρεκόρ
H Euroleague των ρεκόρ

Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α
Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α

Ο Δήμος Πειραιά τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζόμενων συμβασιούχων στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική
Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική

«Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας' εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού - υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Ηλεία: Μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής εμφάνισε μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στην Ηλεία - Διασωληνωμένος νοσηλεύεται μαθητής

Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Euroleague: Μέτρα για το Final Four στο ΟΑΚΑ – Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Final 4 στο ΟΑΚΑ - Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του»

Global Sumud Flotilla: Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων στην ελληνική κυβέρνηση
Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla στην ελληνική κυβέρνηση

Οργή και ανησυχία έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ που αποτυπώνει τα βασανιστήρια στα απαχθέντα μέλη του Global Sumud Flotilla

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

