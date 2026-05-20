ΜΜΕ Ισραήλ: «Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει τον Σορτς αν δεν πάρει τον Μοντέρο»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξετάζει την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς, όπως αναφέρει το ισραηλινό μέσο «Israel Hayom».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου, προτεραιότητα των Ισραηλινών είναι η απόκτηση του Μοντέρο, ωστόσο σε περίπτωση που ναυαγήσει το deal με τον Αμερικανό, έχουν υπόψη τους και τον Σορτς.

Το μέλλον του Σορτς είναι αβέβαιο στον Παναθηναϊκό, καθώς ο ίδιος δεν κατάφερε να βρει ενεργό ρόλο στο ρόστερ και μάλιστα, στα περισσότερα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ των Ισραηλινών για το ενδιαφέρον της Χάποελ στο πρόσωπο του Σορτς. Όμως, το βέβαιο είναι ότι ενόψει της νέας σεζόν ο Γιανάι επιθυμεί να χτίσει την ομάδα με μεταγραφές από το πάνω ράφι, για αυτό και δεν αποκλείεται να δούμε τον Αμερικανό να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ τη φετινή σεζόν με τους Πράσινους στην Euroleague μέτρησε 8,1 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο.