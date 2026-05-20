«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μπαράζ δημοσιευμάτων τις τελευταίες ώρες συνεχίζουν να συνδέουν τον Ζαν Μοντέρο με τον Ολυμπιακό.
Μετά το «B92», τώρα το «Mozzart Sport» το πάει ένα βήμα παρακάτω, καθώς ουσιαστικά αναφέρει ότι ο 23χρονος γκαρντ είναι πολύ κοντά στους Πειραιώτες.
Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ δίνει περισσότερα χρήματα: «3,5 εκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η Βαλένθια προσφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια στον Μοντέρο για να του ανανεώσει το συμβόλαιο, αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται πως είναι μικρή η πιθανότητα παραμονής του στην ισπανική ομάδα.
Ενδιαφέρον, προφανώς, δείχνουν και άλλες ομάδες για τον Μοντέρο, αλλά εκείνος -όπως όλα δείχνουν- προτιμάει Ολυμπιακό, παρά το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι η ομάδα με την καλύτερη προσφορά μεταξύ των «μνηστήρων».
Το ρεπορτάζ του B92 για Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό
«Ο Ολυμπιακός έχει ήδη συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλλά προφανώς θέλει να ενισχύσει επιπλέον την περιφερειακή γραμμή, στην προσπάθειά του να φτάσει επιτέλους στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο μετά το 2013», αναφέρει το δημοσίευμα του «B92».
Στα αγωνιστικά, ο Μοντέρο πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στην Euroleague, όντας στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης και κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς, έχοντας 14,4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ κατά μέσο όρο.
- Πετρ Βλαχόφσκι: Δια βίου αποκλεισμός στον Τσέχο προπονητή που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες παίκτριες
- Οι Πορτογάλοι τίμησαν τη μνήμη του Ζότα με μια συγκινητική κίνηση
- Ολυμπιακός: Στο ξενοδοχείο η αποστολή των «ερυθρόλευκων»
- Η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και… τώρα ΟΑΚΑ! (vid)
- «Φεύγει από την Κηφισιά ο Λέτο»
- «Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
- Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
- «Εσύ πέτα την μπάλα και τ’ άλλα είναι δική μου δουλειά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις