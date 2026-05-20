«Εσύ πέτα την μπάλα και τ’ άλλα είναι δική μου δουλειά»

Οι «πτήσεις» του Κάρεϊ Σκάρι και τα εντυπωσιακά καρφώματα του Αμερικανού πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού θα μείνουν στην ιστορία, ως εικόνες από τον μαγικό κόσμο του NBA, που στα τέλη της δεκαετίας του 1980 φάνταζε μακρινό όνειρο για το ελληνικό μπάσκετ.

Η είδηση του θανάτου του Σκάρι σε ηλικία 63 ετών προκάλεσε μεγάλη θλίψη, καθώς ήταν ένας παίκτης που πάλεψε αμέτρητες φορές με τους «δαίμονες» του. Πολλές φορές ήταν στην πλευρά του νικητή κι άλλες φορές «λύγισε» από τις καταχρήσεις.

Υπήρξε σίγουρα όμως μια μυθική φιγούρα στο ελληνικό μπάσκετ και τα όσα είδαν οι Έλληνες φίλαθλοι και ειδικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού από τον Σκάρι, δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Και για να είμαστε ειλικρινείς, το dunk show του Αμερικανού ήταν κάτι πρωτοφανές για εκείνη την εποχή στο ελληνικό μπάσκετ.

Θα είναι πάντα ένα κεφάλαιο θεαματικού παιχνιδιού στην «εγκυκλοπαίδεια» του αθλήματος στην χώρα μας και η εικόνα του Σκάρι να καρφώνει με χίλιους δύο τρόπους, θα θυμίζει το ταλέντο ενός απίστευτα ταλαντούχου φόργουορντ.

Και μιας και η κουβέντα για τις «πτήσεις» του Σκάρι δεν υπάρχει καλύτερη και πιο αξιόπιστη αναφορά από εκείνη την μάχη με τον Παναθηναϊκό στην Γλυφάδα, με τον Σκάρι να παρουσιάζει ένα απίστευτο, ένα μοναδικό ρεσιτάλ καρφωμάτων.

Οκτώ καρφώματα έκανε εκείνο το βράδυ ο Αμερικανός οδηγώντας τους πειραιώτες σε μια μεγάλη νίκη με 86-70 και οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωναν το ίνδαλμα τους.

Ονειρεύονταν πως με τον Σκάρι ξεκινούσε μια νέα εποχή και όλοι πλέον περίμεναν πότε θα σπάσει την στεφάνη ο Αμερικανός φόργουορντ.

Τα προβλήματα ήταν πολλά και είναι γνωστά. Είναι επίσης γνωστή η κόντρα που είχε και το επεισόδιο με τον τότε προπονητή των πειραιωτών, Στιβ Γιατζόγλου. Είπαμε, ο Σκάρι έδωσε πολλές «μάχες» πρώτα απ’ όλα με τον… εαυτό του κι αυτό φανερώνει και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και οι οποίες δεν του επέτρεψαν να κάνει μια μεγάλη καριέρα.

Υπήρξε συμπαίκτης στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Αγγέλου και όταν ο παλαίμαχος πλέι μέικερ των «ερυθρόλευκων» μίλησε με τον Σκάρι, στις πρώτες προπονήσεις τους στην ομάδα, προκειμένου να συνεργαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, η απάντηση που είχε δώσει ο Αμερικανός ήταν όλα τα λεφτά.

«Πέτα την μπάλα κοντά στην στεφάνη και τ’ άλλα είναι δική μου δουλειά». Και η δουλειά του ήταν… παλιά του τέχνη κόσκινο, να καρφώνει και να σηκώνει τον κόσμο στον αέρα. Ο Αγγέλου πάσαρε και ο Σκάρι κάρφωνε.

Κάρεϊ Σκάρι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Οι «πτήσεις» σου ήταν μοναδικές και ανεπανάληπτες.