Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.
Η Φενέρμπαχτσε έφτασε στην Αθήνα και μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό (22/5, 18:00) για την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής.
Ο Νικολό Μέλι παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, μόλις αφίχθη η αποστολή των Τούρκων και στάθηκε στον ημιτελικό με τους Ερυθρόλευκους, αλλά και στα σημεία-κλειδιά που θα πρέπει να προσέξει η Φενέρ για να κατακτήσει και φέτος τον τίτλο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Νικολό Μέλι
Για το αν παίζει ρόλο η τύχη στα Final Four: «Τα Final Four είναι πάντα λίγο και υπόθεση τύχης. Φυσικά πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το μάξιμουμ της προσπάθειάς μας. Αλλά στο Final Four πάντα λίγη τύχη είναι ευπρόσδεκτη».
Τι πρέπει να κάνει μία ομάδα για να πάρει τον τίτλο: «Χρειάζεται καλή προετοιμασία σήμερα και αύριο. Είμαστε φυσικά προετοιμασμένοι εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε ο καθένας στον ρόλο του. Να κάνουμε τα μικρά πράγματα. Να είμαστε πιο επιθετικοί από τον αντίπαλο και πιο σκληροί στις σωματικές επαφές».
Αν μπορεί να κλειδώσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού, όπως έχει κάνει με όλους στη φετινή EuroLeague:«Δεν ξέρω ποιον αγώνα είδες, γιατί δεν έχω κλειδώσει κανέναν. Δεν είναι το παιχνίδι μεταξύ εμένα και κάποιου παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι παιχνίδι Φενέρ – Ολυμπιακός. Θα είναι ομαδική δουλειά και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε τη δουλειά».
