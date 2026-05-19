«Βάλτε τον στο Λούβρο» – Ο Τζόλης έχει «τρελάνει» τους Βέλγους
Τα ΜΜΕ του Βελγίου αποθεώνουν τον Χρήστο Τζόλη!
Ο Χρήστος Τζόλης διανύει μία σπουδαία σεζόν στην καριέρα του και τα βελγικά ΜΜΕ μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τις εμφανίσεις του με την Κλαμπ Μπριζ.
Ο Έλληνας διεθνής μετά την παράσταση που έδωσε κόντρα στην Ουνιόν (3 ασίστ και γκολ), γνώρισε την αποθέωση και μάλιστα, το πασίγνωστο βελγικό περιοδικό HLN, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για εκείνον.
Ο Τζόλης γνωρίζει την αποθέωση στο Βέλγιο
Ο αρχισυντάκτης του ποδοσφαίρου της εφημερίδας, Νιλς Πουασονιέ, δανείστηκε τη φράση «Hang it in the Louvre», δηλαδή «Κρεμάστε τον στο Λούβρο», προκειμένου να αποτυπώσει τη «μαγεία» των όσων κάνει ο Τζόλης μέσα στο γήπεδο.
Ταυτόχρονα, ο Πουασονιέ χαρακτηρίζει τον Τζόλη «καλλιτέχνη» και στέκεται ιδιαίτερα στην αυτοπεποίθηση που εκπέμπει, σαν να παίζει χωρίς αντίπαλο.
Φυσικά, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του αρχισυντάκτη του HLN, καθώς ο Έλληνας διεθνής μετρά ήδη έξι γκολ και οκτώ ασίστ μόνο στα Play-offs τίτλου της Jupiler Pro League και συνολικά τη φετινή σεζόν έχει σκοράρει 20 φορές, μοιράζοντας 27 ασίστ σε 50 συμμετοχές.
