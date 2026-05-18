Ryanair: Τα σχέδιά της για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα»
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαΐου 2026, 11:14

Ryanair: Τα σχέδιά της για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα»

Δεν θα την «βγάλουν καθαρή» οι μικρότερες αεροπορικές, σύμφωνα με τη Ryanair – Τα σχέδιά της

Προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια «κατάσταση Αρμαγεδδώνα» στα καύσιμα εμφανίζεται να είναι η Rynair, δείχνοντας πως δεν φοβάται τις αλλαγές.

Τάδε έφη ο οικονομικός οικονομικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στο CNBC τη Δευτέρα, επισημαίνοντας την ένταση της κρίσης των καυσίμων των αεροσκαφών.

Με πλήρες πρόγραμμα η Ryanair

«Έχουμε σχέδια για κάποιο είδος Αρμαγεδδώνα; Φυσικά και έχουμε, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Όπως έχουν τα πράγματα, λειτουργούμε με πλήρες πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε αντίστοιχα, με πλήρες πρόγραμμα δηλαδή, και κατά τη χειμερινή περίοδο», διευκρίνισε ο Neil Sorahan σε συνέντευξή του στη Ritika Gupta του CNBC.

«Νομίζω ότι θα δούμε μερικούς από τους πιο αδύναμους αερομεταφορείς που ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν από τον πόλεμο να καταρρέουν τον χειμώνα», πρόσθεσε ο Sorahan αφού η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε τα κέρδη του έτους.

Προετοιμασία και σχέδια

Η Ryanair προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις στις αγορές πετρελαίου, καλύπτοντας περίπου το 80% των αναγκών της σε καύσιμα με σταθερή τιμή ανά βαρέλι. Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία παραμένει εκτεθειμένη στην αύξηση του κόστους και στην αβεβαιότητα της αγοράς όσον αφορά τα υπόλοιπα καύσιμα που δεν έχουν καλυφθεί, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ήδη από τα τέλη Απριλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Μάικλ Ο’Λίρι, τόνιζε στο Reuters ότι ο κίνδυνος έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή υποχωρεί και ότι οι εταιρείες καυσίμων έχουν ενημερώσει την αεροπορική εταιρεία ότι δεν βλέπουν κανένα κίνδυνο πιθανής διακοπής μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Ωστόσο, προέβλεψε ότι οι ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα υποφέρουν, καθώς η Ryanair χρησιμοποιεί την ισχυρή θέση της ως προς την αντιστάθμιση κινδύνου καυσίμων για να μειώσει τους ναύλους.

Πρόβλημα και αστερίσκοι

Ωστόσο, στις αρχές του περασμένου μήνα ο ίδιος άνθρωπος έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για το ότι η προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη θα μπορούσε να διαταραχθεί από τις αρχές Ιουνίου εάν η σύγκρουση δεν τερματιζόταν εκείνο τον μήνα – κάτι το οποίο δεν συνέβη.

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Moody's: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα - Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη - Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας

Το Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ - Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα

Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026

Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια - Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

