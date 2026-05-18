Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Θα υποβαθμίσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη η ΕΕ λόγω του «στασιμοπληθωριστικού σοκ» που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας μιλώντας στο CNBC.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό.

«Αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ» δήλωσε στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι.

Οι φόβοι για στασιμοπληθωρισμό έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Ντομπρόβσκις πρόσθεσε ότι το περιθώριο δράσης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι «πιο περιορισμένο τώρα», αφήνοντας λίγο χώρο για το είδος της ευρείας δημοσιονομικής αντίδρασης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό τα μέτρα στήριξης που λαμβάνουμε να είναι προσωρινά και στοχευμένα, όχι αυτά που στην πραγματικότητα διατηρούν υψηλή ζήτηση για ορυκτά καύσιμα» πρόσθεσε.

Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου

Οι στρατηγικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται κατακόρυφα και τα αποθέματα ενδέχεται να μην ανακάμψουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027, με τις φυσικές ελλείψεις να απειλούν την Ευρώπη μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, στην τελευταία μηνιαία ενημέρωσή του, προειδοποίησε ότι τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως εξαντλούνται με ρυθμό ρεκόρ. «Η ταχεία συρρίκνωση των αποθεμάτων εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών μπορεί να προμηνύει μελλοντικές αυξήσεις τιμών» τονίζει ο ΔΟΕ.

Ο Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από την ΕΕ ως «συνεχιζόμενη» και πρόσθεσε ότι υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες για ελλείψεις σε τομείς όπως τα καύσιμα καινοτομίας.

«Όσο πιο παρατεταμένη γίνεται η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ορισμένων σημείων συμφόρησης στην προσφορά, γεγονός που ενισχύει το μήνυμά μας ότι η πολιτική αντίδραση δεν θα πρέπει να αυξήσει τη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα», είπε.

Πηγή: ot.gr