Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

Η Κρίστεν Στιούαρτ αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Full Phil» του Κουέντιν Ντυπιέ, γνωστός και ως Mr. Oizo, πριν καν διαβάσει το σενάριο (αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται στο λεξικό δίπλα από τον ορισμό της εμπιστοσύνης).

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις δηλώνει θαυμάστρια του Γάλλου σουρεαλιστή σκηνοθέτη, ο οποίος έχει μια DIY προσέγγιση, καθώς συχνά γυρίζει έργα γρήγορα και με ελάχιστο προϋπολογισμό, με το βιογραφικό του να περιλαμβάνει ταινίες όπως: «Rubber» (2010) «Le daim» (2019 και «Yannick» (2023).

«Υπάρχει απόλυτη σύνδεση μαζί του»

«Λατρεύω τις ταινίες του. Απλά δεν μοιάζουν ούτε δίνουν την αίσθηση ότι είναι σαν κανενός άλλου, και αυτοί είναι οι τύποι σκηνοθετών που οι ηθοποιοί είναι τόσο τυχεροί που μπορούν να ακολουθήσουν», δήλωσε η Kρίστιαν Στίουαρτ σε συνέντευξή της με την Ελίζ Σάφερ του Variety, αναφορικά με την συνεργασία της με τον Κουέντιν Ντυπιέ.

«Κρατάει την κάμερα συνεχώς. Υπάρχει απόλυτη σύνδεση μαζί του[…]Είναι κάτι παραπάνω από ένας δημιουργός, είναι σαν ένας εγκέφαλος», σχολίασε.

Η ταινία «Full Phil» έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Midnight Screenings» και ακολουθεί έναν πατέρα (Γούντι Χάρελσον) και την κόρη του (Στιούαρτ) με καταγωγή από την Αμερική, που ταξιδεύουν στο Παρίσι σε μια προσπάθεια να ξανασυνδεθούν. Τα σχέδιά τους ανατρέπονται από διαδηλώσεις, έναν αδιάκριτο υπάλληλο ξενοδοχείου και μια ταινία τρόμου της δεκαετίας του ’50.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Ελίζ Σάφερ σχετικά την επιθυμία της να δραστηριοποιηθεί περισσότερο εκτός των ΗΠΑ, κάτι το οποίο έχει εκφράσει δημοσίως στο παρελθόν, η Κρίστεν Στιούαρτ, ανέφερε: «Έχω βαρεθεί πάρα πολύ τους κανόνες και το σύστημα. Δεν έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους καλλιτέχνες να εκφραστούν[…] δεν πιστεύω ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα ριζοσπαστικό, ζωτικό έργο κάτω από τον καπιταλισμό. Οι περισσότεροι υπεύθυνοι είναι μια παρέα από τύπους που έχουν αναδειχθεί από μια άλλη παρέα τύπων και αυτοί οι άνθρωποι δεν ταυτίζονται πραγματικά με το είδος των πραγμάτων που θέλω να πω εγώ προσωπικά».

»Ξέρεις, οι τρεις ταινίες που πηγαίνουν στις Κάννες και σημειώνουν καλή απόδοση, τις αγοράζουν τα στούντιο που θαυμάζω, τα οποία καταφέρνουν να τις διανέμουν και να κερδίζουν γαμημέν@ Όσκαρ. Και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν αρκεί. Και τι, θα περιμένουμε να μας επιλέξουν σαν [να μας δώσουν] ένα γαμημέν@ χρυσό εισιτήριο; Σαν να λέμε: ‘Πήρα το χρυσό εισιτήριο! Μπορώ να κάνω μια γαμημέν@ ταινία’. Θέλει περισσότερη δουλειά, περισσότερη παραγωγή, περισσότερη σύνδεση και λιγότερος φόβος και λιγότερη γαμημέν@ γραφειοκρατία και επίσης να σταματήσουμε να κάνουμε τους δισεκατομμυριούχους πιο γαμημέν@ δισεκατομμυριούχους. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Variety