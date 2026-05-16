Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Culture Live 16 Μαΐου 2026, 23:39

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κρίστεν Στιούαρτ αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Full Phil» του Κουέντιν Ντυπιέ, γνωστός και ως Mr. Oizo, πριν καν διαβάσει το σενάριο (αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται στο λεξικό δίπλα από τον ορισμό της εμπιστοσύνης).

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις δηλώνει θαυμάστρια του Γάλλου σουρεαλιστή σκηνοθέτη, ο οποίος έχει μια DIY προσέγγιση, καθώς συχνά γυρίζει έργα γρήγορα και με ελάχιστο προϋπολογισμό, με το βιογραφικό του να περιλαμβάνει ταινίες όπως: «Rubber» (2010) «Le daim» (2019 και «Yannick» (2023).

«Υπάρχει απόλυτη σύνδεση μαζί του»

«Λατρεύω τις ταινίες του. Απλά δεν μοιάζουν ούτε δίνουν την αίσθηση ότι είναι σαν κανενός άλλου, και αυτοί είναι οι τύποι σκηνοθετών που οι ηθοποιοί είναι τόσο τυχεροί που μπορούν να ακολουθήσουν», δήλωσε η Kρίστιαν Στίουαρτ σε συνέντευξή της με την Ελίζ Σάφερ του Variety, αναφορικά με την συνεργασία της με τον Κουέντιν Ντυπιέ.

«Κρατάει την κάμερα συνεχώς. Υπάρχει απόλυτη σύνδεση μαζί του[…]Είναι κάτι παραπάνω από ένας δημιουργός, είναι σαν ένας εγκέφαλος», σχολίασε.

Η ταινία «Full Phil» έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Midnight Screenings» και ακολουθεί έναν πατέρα (Γούντι Χάρελσον) και την κόρη του (Στιούαρτ) με καταγωγή από την Αμερική, που ταξιδεύουν στο Παρίσι σε μια προσπάθεια να ξανασυνδεθούν. Τα σχέδιά τους ανατρέπονται από διαδηλώσεις, έναν αδιάκριτο υπάλληλο ξενοδοχείου και μια ταινία τρόμου της δεκαετίας του ’50.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Ελίζ Σάφερ σχετικά την επιθυμία της να δραστηριοποιηθεί περισσότερο εκτός των ΗΠΑ, κάτι το οποίο έχει εκφράσει δημοσίως στο παρελθόν, η Κρίστεν Στιούαρτ, ανέφερε: «Έχω βαρεθεί πάρα πολύ τους κανόνες και το σύστημα. Δεν έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους καλλιτέχνες να εκφραστούν[…] δεν πιστεύω ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα ριζοσπαστικό, ζωτικό έργο κάτω από τον καπιταλισμό. Οι περισσότεροι υπεύθυνοι είναι μια παρέα από τύπους που έχουν αναδειχθεί από μια άλλη παρέα τύπων και αυτοί οι άνθρωποι δεν ταυτίζονται πραγματικά με το είδος των πραγμάτων που θέλω να πω εγώ προσωπικά».

»Ξέρεις, οι τρεις ταινίες που πηγαίνουν στις Κάννες και σημειώνουν καλή απόδοση, τις αγοράζουν τα στούντιο που θαυμάζω, τα οποία καταφέρνουν να τις διανέμουν και να κερδίζουν γαμημέν@ Όσκαρ. Και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν αρκεί. Και τι, θα περιμένουμε να μας επιλέξουν σαν [να μας δώσουν] ένα γαμημέν@ χρυσό εισιτήριο; Σαν να λέμε: ‘Πήρα το χρυσό εισιτήριο! Μπορώ να κάνω μια γαμημέν@ ταινία’. Θέλει περισσότερη δουλειά, περισσότερη παραγωγή, περισσότερη σύνδεση και λιγότερος φόβος και λιγότερη γαμημέν@ γραφειοκρατία και επίσης να σταματήσουμε να κάνουμε τους δισεκατομμυριούχους πιο γαμημέν@ δισεκατομμυριούχους. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Variety

Culture Live 16.05.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

Κάννες 16.05.26

«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Culture Live 15.05.26

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
1948 17.05.26

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Κόσμος 17.05.26

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές. Ο δήμος δεν είχε γνώση. Για «προγραμματισμένο πείραμα» κάνει λόγο η κρατική εταιρεία Tomer.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Ελλάδα 16.05.26

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Οικονομία 16.05.26

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Ανελεύθερη βούληση 16.05.26

Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα 16.05.26

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

