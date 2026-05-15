Ποιος είναι ο DJ που έρχεται στο ΟΑΚΑ για το Final Four της Euroleague (pic)
H Euroleague ανακοίνωσε το όνομα του DJ που θα παίξει για το κοινό που θα παρευρεθεί στο Final Four της Αθήνας.
Το Final Four της Αθήνας είναι προ των πυλών με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται να διεκδικήσει την τέταρτη κούπα της ιστορίας του, εκκινώντας την προσπάθειά του από τον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5).
Μια δυνατή καλλιτεχνική επιλογή πραγματοποίησε η Euroλeague για να διασκεδάσει το κοινό που θα επισκεφθεί το T-Center στο Final Four της Αθήνας και συγκεκριμένα στον τελικό στις 24 Μαΐου.
Ο Dimitri Vegas στo Final Four της Euroleague
Συγκεκριμένα, η διοργάνωση ανακοίνωσε ότι ο Dimitri Vegas, κορυφαίος DJ ελληνικής καταγωγής, που διαγράφει διεθνή καριέρα και έχει κάνει τεράστια επιτυχία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα έρθει για να διασκεδάσει τον κόσμο που θα βρεθεί στο κλειστό στο Μαρούσι.
We are pleased to announce @dimitrivegas will join us in Athens at the Final Four 🤩#F4GLORY pic.twitter.com/XgXQdtf8Fe
— EuroLeague (@EuroLeague) May 15, 2026
