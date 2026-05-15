Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας

Την ταλαιπωρία και την αισχροκέρδεια που υφίστανται οι δανειολήπτες με τα «κόκκινα» δάνεια σχολιάζει, με νέα του ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια, με τα 9 στα 10 εξ αυτών να είναι μη εξυπηρετούμενα.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρεται ειδικά στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία, όπως σημειώνει, αγγίζουν τα 25 δισ. και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες.

«Το πιο εξοργιστικό; Ότι με το σχέδιο Ήρακλής’ της κυβέρνησης το κράτος έβαλε 23 δισ. εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Κι όταν δεν μπορούν, τους σέρνους σε πλειστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία», τονίζει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Όπως επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, «μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», για να σχολιάσει πως «αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας».

Ο τρόπος για να σταματήσει αυτό, σημειώνει, είναι «με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια, κυρίως όμως με τη δυνατότητα ο δανειολήπτης που έχει ενέχυρο την πρώτη κατοικία να μπορεί να αγοράσει το δικό του δάνειο κατά προτεραιότητα κοντά στην τιμή που αγόρασαν τα funds».

«Η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων. Οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν για να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πόσο δύσκολο είναι αυτό; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».

Η ανάρτηση – βίντεο του Αλέξη Τσίπρα:

Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία.

Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια.

Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε, διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών.

Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών, μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισ. και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες. Το πιο εξοργιστικό; Ότι με το σχέδιο Ήρακλής’ της κυβέρνησης το κράτος έβαλε 23 δισ. εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Κι όταν δεν μπορούν, τους σέρνους σε πλειστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία.

Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019. Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας.

Και αυτό πρέπει να σταματήσει, με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια, κυρίως όμως με τη δυνατότητα ο δανειολήπτης που έχει ενέχυρο την πρώτη κατοικία να μπορεί να αγοράσει το δικό του δάνειο κατά προτεραιότητα κοντά στην τιμή που αγόρασαν τα funds.

Η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων. Οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν για να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.