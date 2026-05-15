Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εξήγησε ο Οζγκιούρ Φερχάτ.

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάτ Οζγκιούρ να ανεξαρτητοποιείται αφήνοντας τη ΝΕΑΡ με έντεκα βουλευτές

Ο Βουλευτής Ροδόπης, που έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη ΝΕΑΡ, με επιστολή του προς τον προεδρεύοντα της Βουλής, Βασίλη Βιλλιάρδο, γνωστοποίησε την απόφασή του.

Εξήγησε τους λόγους o Οζγκιούρ

«Επισκέφθηκα τον πρόεδρο της Βουλής και του παρέθεσα την επιστολή της παραίτησης μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ξέρουμε το τέλμα της Νέας Αριστεράς, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα», δήλωσε από το περιστύλιο της Βουλής.

Ερωτηθείς αν θα προσχωρήσει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι «προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξης Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα».

Ο βουλευτής είχε παραστεί την περασμένη Δευτέρα σε πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα ενώ νωρίτερα η Νέα Αριστερά δημοσίευσε απόφαση του Πολιτικού της Γραφείου που περιείχε σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

Η Νέα Αριστερά έχει πλέον έντεκα βουλευτές και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής κοινοβουλευτική ομάδα που δεν σχηματίστηκε από τις εκλογές οφείλει να έχει τουλάχιστον δέκα μέλη. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις με την μειοψηφία που τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών και της συμπόρευσης με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό να συνεδριάζει πριν λίγες ημέρες με βασικό αντικείμενο το ρόλο της μέσα στο κόμμα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς στην ανεξαρτητοποίηση

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του βουλευτή. Σημειώνουν ακόμη ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και προσθέτουν «προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».

Η αιφνιδιαστική παραίτηση Μπαλτά

Με τις εξελίξεις να τρέχουν, την παραίτησή του από το Πολιτικό Γραφείο υπέβαλε ο Αριστείδης Μπαλτάς.

Με μία αιχμηρή επιστολή, ο κ. Μπαλτάς τονίζει χαρακτηριστικά πως το ΠΓ στην χθεσινή του συνεδρίαση, «απέδειξε με μια ακόμη ‘αφορμή’ ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του», καθώς «διέρρευσε (…) μια υποτιθέμενη ‘είδηση’ που με περιλαμβάνει ονομαστικά».