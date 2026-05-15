Φυτοφάγος γίγαντας ήταν ο μεγαλύτερος γνωστός δεινόσαυρος της Νοτιοανατολικής Ασίας

Δίπλα στις όχθες ενός ποταμού στη σημερινή Ταϊλάνδη πριν από 110 εκατομμύρια χρόνια, ένας γίγαντας μήκους 27 μέτρων βοσκούσε τις κορυφές των δέντρων, τόσο ογκώδης ώστε δεν χρειαζόταν να ανησυχεί για θηρευτές. Ήταν ο Nagatitan chaiyaphumensis, ο μεγαλύτερος γνωστός δεινόσαυρος της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Πρόκειται για μέλος των σαυρόποδων, μιας ομάδας δεινοσαύρων με μακριούς λαιμούς και ουρές, μικρό κεφάλι και χοντρά πόδια σαν κολώνες.

Απολιθώματα του Nagatitan εντοπίστηκαν αρχικά από έναν χωρικό στην επαρχία Τσαγιαπούμ της Ταϊλάνδης. Χρειάστηκαν χρόνια ανασκαφής μέχρι να έρθουν στο φως η σπονδυλική στήλη, η λεκάνη, ένα πλευρό και οστά των ποδιών, ανάμεσά τους ένα βραχιόνιο οστό με μήκος 1,78 μέτρα.

Βάσει του μεγέθους των ποδιών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ζώο είχε βάρος 25 με 28 τόνους.

O Nagatian πιθανότατα τρεφόταν με κωνοφόρα δέντρα και φτέρες τα οποία κατάπινε αμάσητα, δήλωσε στο Reuters ο Θιτιγούτ Σεταπανιτσάκουλ του University College του Λονδίνου, πρώτος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο Scientific Reports του ομίλου Nature.

Εκείνη την εποχή, το κλίμα της περιοχής ήταν πιθανότατα υποτροπικό με δάση και θαμνότοπους που έμοιαζαν με σαβάνα. Στα ποτάμια καραδοκούσαν κροκόδειλοι και καρχαρίες του γλυκού νερού, ενώ στον ουρανό πετούσαν πτερόσαυροι.

Το μεγαλύτερο αρπακτικό του οικοσυστήματος ήταν ένας συγγενής του αφρικανικού σαρκοφάγου δεινόσαυρου Carcharodontosaurus, ο οποίος είχε μήκος γύρω στα 8 μέτρα και βάρος γύρω στους 3,5 τόνους.

Οι θηρευτές της περιοχές δεν αποκλείεται να κυνηγούσαν νεαρά ή άρρωστα σαυρόποδα, πιθανότατα όμως απέφευγαν τα υγιή ενήλικα που μπορούσαν να τους λιώσουν με τα πόδια τους, είπαν οι ερευνητές.

«Τα σαυρόποδα είναι γνωστό ότι αναπτύσσονταν πολύ γρήγορα μετά την εκκόλαψη, κάτι που πιθανότατα σχετίζεται με τους κινδύνους της θήρευσης. Όσο πιο γρήγορα μπορούσαν να μεγαλώσουν, τόσο πιο ασφαλείς ήταν», δήλωσε ο Πολ Άπτσερτς του University College, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Η ομάδα των σαυρόποδων περιλάμβανε τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα που έζησαν ποτέ στον πλανήτη. Αν και γιγάντιος, ο Nagatian ήταν πιο μικρόσωμος από ορισμένα σαυρόποδα της Νότιας Αμερικής, όπως ο «αργεντινόσαυρος» και ο «παταγοτιτάνας» που έφταναν σε μήκος τα 30 μέτρα.

Το όνομα του είδους αναφέρεται στο Νάγκα, ένα πλάσμα σαν φίδι σε κάποιες θρησκευτικές παραδόσεις της Ασίας, το οποίο απεικονίζεται σε διάφορους ναούς της Ταϊλάνδης.

Συνολικά 14 είδη δεινοσαύρων έχουν ανακαλυφθεί στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Σεταπανιτσάκουλ, ο Nagatian ήταν πιθανότατα ο τελευταίος «τιτάνας» της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς η περιοχή μετατράπηκε σε ρηχή θάλασσα στη διάρκεια της Κρητιδικής Περιόδου, οπότε τα σαυρόποδα εξαφανίστηκαν.

Ο Nagatitan έζησε σε μια εποχή κατά την οποία τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης αυξάνονταν και ανέβαζαν τις θερμοκρασίες.

«Τα σαυρόποδα φαίνεται ότι έγιναν ιδιαίτερα μεγαλόσωμα αυτή την περίοδο, με γιγαντιαίες μορφές να ζουν στη Νότια Αμερική, την Κίνα και πιθανότατα τη Βόρεια Αφρική», δήλωσε ο Άπτσερτς.

«Αυτή η πιθανή σχέση μεταξύ μεγάλου σωματικού μεγέθους και υψηλών θερμοκρασιών δεν είναι πλήρως κατανοητή, είναι όμως πιθανό ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν τη βλάστηση που ήταν σημαντική για τους σαυρόποδες», δήλωσε ο Άπτσερτς.