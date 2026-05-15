Φυτοφάγος γίγαντας ήταν ο μεγαλύτερος γνωστός δεινόσαυρος της Νοτιοανατολικής Ασίας
Κάποτε στην Ταϊλάνδη 15 Μαΐου 2026, 14:48

Ο δεινόσαυρος Nagatitan chaiyaphumensis εκτιμάται ότι είχε βάρος 28 τόνων.

Δίπλα στις όχθες ενός ποταμού στη σημερινή Ταϊλάνδη πριν από 110 εκατομμύρια χρόνια, ένας γίγαντας μήκους 27 μέτρων βοσκούσε τις κορυφές των δέντρων, τόσο ογκώδης ώστε δεν χρειαζόταν να ανησυχεί για θηρευτές. Ήταν ο Nagatitan chaiyaphumensis, ο μεγαλύτερος γνωστός δεινόσαυρος της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Πρόκειται για μέλος των σαυρόποδων, μιας ομάδας δεινοσαύρων με μακριούς λαιμούς και ουρές, μικρό κεφάλι και χοντρά πόδια σαν κολώνες.

Απολιθώματα του Nagatitan εντοπίστηκαν αρχικά από έναν χωρικό στην επαρχία Τσαγιαπούμ της Ταϊλάνδης. Χρειάστηκαν χρόνια ανασκαφής μέχρι να έρθουν στο φως η σπονδυλική στήλη, η λεκάνη, ένα πλευρό και οστά των ποδιών, ανάμεσά τους ένα βραχιόνιο οστό με μήκος 1,78 μέτρα.

Βάσει του μεγέθους των ποδιών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ζώο είχε βάρος 25 με 28 τόνους.

O Nagatian πιθανότατα τρεφόταν με κωνοφόρα δέντρα και φτέρες τα οποία κατάπινε αμάσητα, δήλωσε στο Reuters ο Θιτιγούτ Σεταπανιτσάκουλ του University College του Λονδίνου, πρώτος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο Scientific Reports του ομίλου Nature.

Εκείνη την εποχή, το κλίμα της περιοχής ήταν πιθανότατα υποτροπικό με δάση και θαμνότοπους που έμοιαζαν με σαβάνα. Στα ποτάμια καραδοκούσαν κροκόδειλοι και καρχαρίες του γλυκού νερού, ενώ στον ουρανό πετούσαν πτερόσαυροι.

Σύγκριση μεγέθους ανάμεσα στον Nagatitan και έναν άνθρωπο. Με κίτρινο σημειώνονται τα οστά που βρέθηκαν στην ανασκαφή (Thitiwoot Sethapanichsakul et al. 2026)

Σύγκριση μεγέθους ανάμεσα στον Nagatitan και έναν άνθρωπο. Με κίτρινο σημειώνονται τα οστά που βρέθηκαν στην ανασκαφή (Thitiwoot Sethapanichsakul et al. 2026)

Το μεγαλύτερο αρπακτικό του οικοσυστήματος ήταν ένας συγγενής του αφρικανικού σαρκοφάγου δεινόσαυρου Carcharodontosaurus, ο οποίος είχε μήκος γύρω στα 8 μέτρα και βάρος γύρω στους 3,5 τόνους.

Οι θηρευτές της περιοχές δεν αποκλείεται να κυνηγούσαν νεαρά ή άρρωστα σαυρόποδα, πιθανότατα όμως απέφευγαν τα υγιή ενήλικα που μπορούσαν να τους λιώσουν με τα πόδια τους, είπαν οι ερευνητές.

«Τα σαυρόποδα είναι γνωστό ότι αναπτύσσονταν πολύ γρήγορα μετά την εκκόλαψη, κάτι που πιθανότατα σχετίζεται με τους κινδύνους της θήρευσης. Όσο πιο γρήγορα μπορούσαν να μεγαλώσουν, τόσο πιο ασφαλείς ήταν», δήλωσε ο Πολ Άπτσερτς του University College, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Η ομάδα των σαυρόποδων περιλάμβανε τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα που έζησαν ποτέ στον πλανήτη. Αν και γιγάντιος, ο Nagatian ήταν πιο μικρόσωμος από ορισμένα σαυρόποδα της Νότιας Αμερικής, όπως ο «αργεντινόσαυρος» και ο «παταγοτιτάνας» που έφταναν σε μήκος τα 30 μέτρα.

Το όνομα του είδους αναφέρεται στο Νάγκα, ένα πλάσμα σαν φίδι σε κάποιες θρησκευτικές παραδόσεις της Ασίας, το οποίο απεικονίζεται σε διάφορους ναούς της Ταϊλάνδης.

Συνολικά 14 είδη δεινοσαύρων έχουν ανακαλυφθεί στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Σεταπανιτσάκουλ, ο Nagatian ήταν πιθανότατα ο τελευταίος «τιτάνας» της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς η περιοχή μετατράπηκε σε ρηχή θάλασσα στη διάρκεια της Κρητιδικής Περιόδου, οπότε τα σαυρόποδα εξαφανίστηκαν.

Ο Nagatitan έζησε σε μια εποχή κατά την οποία τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης αυξάνονταν και ανέβαζαν τις θερμοκρασίες.

«Τα σαυρόποδα φαίνεται ότι έγιναν ιδιαίτερα μεγαλόσωμα αυτή την περίοδο, με γιγαντιαίες μορφές να ζουν στη Νότια Αμερική, την Κίνα και πιθανότατα τη Βόρεια Αφρική», δήλωσε ο Άπτσερτς.

«Αυτή η πιθανή σχέση μεταξύ μεγάλου σωματικού μεγέθους και υψηλών θερμοκρασιών δεν είναι πλήρως κατανοητή, είναι όμως πιθανό ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν τη βλάστηση που ήταν σημαντική για τους σαυρόποδες», δήλωσε ο Άπτσερτς.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Οδηγός δικύκλου παρέσυρε πεζό - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση επικράτησε αναστάτωση - Τους τραυματίες παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

