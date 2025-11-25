O μεγάλος γρίφος της Κρητιδικής: Πώς επέζησαν τα πτηνά όταν εξαφανίστηκαν οι πρόγονοί τους οι δεινόσαυροι;

Όλοι γνωρίζουν τι είναι οι δεινόσαυροι και σίγουρα όλοι ξέρουν τι είναι τα πτηνά. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν ότι τα πουλά είναι απόγονοι των δεινοσαύρων που εμφανίστηκαν πριν από περίπου 160 εκατομμύρια χρόνια.

Οι δύο ομάδες συμβίωσαν για 100 εκατομμύρια χρόνια. Τα πτηνά κατάγονται από τους δρομεόσαυρους, μια ομάδα φτερωτών θηρόποδων δεινοσαύρων που περιλάμβανε τον διάσημο βελοσιράπτορα.

Όταν ένας αστεροειδής σε μέγεθος βουνού έπεσε στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, όλοι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν, ενώ αρκετά πτηνά επέζησαν.

Γιατί αυτή η διαφορά; Η απάντηση παραμένει εν πολλοίς άγνωστη, ωστόσο οι παλαιοντολόγοι έχουν προτείνει κάποιες εξηγήσεις, γράφει στο The Conversation ο Κρις Λιτούμα, ερευνητής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βιρτζίνια.

Θέμα οδοντοστοιχίας;

Τα σημερινά πτηνά δεν διαθέτουν δόντια, όμως κάποια είδη που έζησαν την εποχή των δεινοσαύρων διατηρούσαν την οδοντιστοιχία των προγόνων τους.

Μετά το χτύπημα του αστεροειδή στο τέλος της Κρητιδικής Περιόδου, όλα τα πουλιά με δόντια εξαφανίστηκαν, ενώ πολλοί συγγενείς τους που είχαν ξεδοντιαστεί στην πορεία της εξέλιξης κατάφεραν να επιζήσουν.

Ορισμένες μελέτες εκτιμούν ότι η απουσία δοντιών ήταν αυτό που έσωσε τα πουλιά από την καταστροφή.

Η εξέταση απολιθωμάτων υποδεικνύει ότι τα πρώτα πουλιά χωρίς δόντια τρέφονταν με σπόρους και άλλες φυτικές τροφές, σε αντίθεση με τους οδοντοφόρους συγγενείς τους που κυνηγούσαν μικρά ζώα. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η φυτοφαγία έγινε μεγάλο πλεονέκτημα μετά την καταστροφή.

Η πρόσκρουση του αστεροειδή προκάλεσε παγκόσμιο τσουνάμι, ισχυρούς σεισμούς και πυρκαγιές που σάρωσαν τα δάση. Οι γιγάντιες ποσότητες σκόνης και καπνού που σηκώθηκαν στην ατμόσφαιρα έκρυψαν τον Ήλιο για μήνες και σταδιακά κατέστρεψαν τη βλάστηση.

Πολλά είδη που βοσκούσαν εξαφανίστηκαν, παρασύροντας μαζί τους τα σαρκοφάγα ζώα που τρέφονταν με φυτοφάγα. Ακόμα και για τα πουλιά η εξεύρεση τροφής θα ήταν δύσκολη υπόθεση.

Όμως, σε αντίθεση με τα ζώα που βοσκούσαν, τα πουλιά μπορούσαν να σκαλίζουν το έδαφος για θαμμένους καρπούς, χάρη στους οποίους μπορεί άντεξαν τη δύσκολη περίοδο.

Είναι βέβαια πιθανό ότι υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που βοήθησαν τα φτερωτά παιδιά των δεινοσαύρων να επιβιώσουν. Η καθαρή τύχη μπορεί επίσης να έπαιξε ρόλο.

Κεντρική εικόνα: Zhao Chuang, PNSO