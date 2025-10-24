science
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Μοναδικά απολιθώματα αποκαλύπτουν ότι κάποιοι δεινόσαυροι είχαν οπλές
Επιστήμες 24 Οκτωβρίου 2025 | 15:55

Μοναδικά απολιθώματα αποκαλύπτουν ότι κάποιοι δεινόσαυροι είχαν οπλές

Οι δεινόσαυροι ανέπτυξαν οπλές εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν τα οπληφόρα θηλαστικά.

Δύο δεινόσαυροι που βρέθηκαν εντυπωσιακά καλοδιατηρημένοι στις ΗΠΑ, με τις φολίδες του δέρματος καθαρά ορατές, είναι τα πρώτα είδη της ομάδας στα οποία αναγνωρίστηκαν οπλές σαν του αλόγου ή του προβάτου.

Οι δύο εντμοντόσαυροι, οι οποίοι χρονολογούνται στα τέλη της εποχής των δεινοσαύρων πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, ήταν ένα ενήλικο με μήκος 12,2 μέτρα και ένα νεαρό άτομο δύο ετών περίπου στο μισό μήκος.

Οι δύο δεινόσαυροι φαίνεται ότι πέθαναν πιθανώς λόγω ξηρασίας και τα αφυδατωμένα σώματά τους καλύφθηκαν αργότερα από τη λάσπη μιας πλημμύρας. Η αργιλώδης λάσπη διατήρησε το ανάγλυφο του δέρματος, καλυμμένο με φολίδες στο μέγεθος που θα περίμενε κανείς από μια μικρή σημερινή σαύρα.

Οι λεπτομέρειες του δέρματος έχουν διατηρηθεί με μοναδική λεπτομέρεια ( Tyler Keillor/Fossil Lab/Handout via REUTERS)

Οι λεπτομέρειες του δέρματος έχουν διατηρηθεί με μοναδική λεπτομέρεια ( Tyler Keillor/Fossil Lab/Handout via REUTERS)

Είναι μια σπάνια περίπτωση διατήρησης του ανάγλυφου του δέρματος, δεδομένου ότι οι μαλακοί ιστοί σπάνια απολιθώνονται. Αυτή τη φορά, οι ερευνητές έχουν μια σαφή εικόνα για την εξωτερική εμφάνιση του ζώου.

«Βλέπουμε για πρώτη φορά όλο το προφίλ του δεινόσαυρου» δήλωσε στο Reuters ο Πολ Σερένο του Πανεπιστημίου του Σικάγο, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Science. «Είμαστε σίγουροι για το πώς έμοιαζε» είπε.

Οι εντμοντόσαυροι έζησαν στα τέλη της Κρητιδικής Περιόδου λίγο πριν από το χτύπημα του αστεροειδή που έβαλε τέλος στην εποχή των δεινοσαύρων.

Τα φυτοφάγα αυτά ερπετά, τα οποία έβοσκαν με ένα πλατύ και φαρδί ρύγχος σαν ράμφος πάπιας, ζούσαν στην Βόρειο Αμερική μαζί με τους τυραννόσαυρους, τους τρικεράτωπες και τους αγκυλόσαυροι.

«Ήταν μακράν ο πιο κοινός δεινόσαυρος» σε αυτό το οικοσύστημα, είπε ο Σερένο. «Σχημάτιζε τεράστια κοπάδια. Ήταν η αγελάδα της εποχής του».

Αν και ο εντμοντόσαυρος είχε παρόμοιο μήκος με τον σαρκοφάγο τυραννόσαυρο, σκελετοί που έχουν βρεθεί με ίχνη δοντιών μαρτυρούν ότι ήταν αγαπημένη λεία του αρπακτικού.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περιλαμβανόταν στο μενού» σχολίασε ο Σερέντο.

«Δεν ήταν πάντως ζώο που μπορούσες εύκολα να βάλεις κάτω».

Ο ενήλικος εντμονόταυρος είχε μήκος άνω των 12 μέτρων (Dani Navarro/Handout via REUTERS)

Ο ενήλικος εντμονόταυρος είχε μήκος άνω των 12 μέτρων (Dani Navarro/Handout via REUTERS)

Συγκλίνουσα εξέλιξη

Τα οπληροφόρα θηλαστικά, όπως τα άλογα, οι αγελάδες, οι κατσίκες και τα άλογα, διαθέτουν οπλές που προστατεύουν τα δάχτυλα, στηρίζουν το βάρος του ζώου, προσφέρουν πρόσφυση στο έδαφος και απορροφούν τους κραδασμούς της βάδισης,.

Ο εντμοντόσαυρος είχε αποκτήσει παρόμοιες δομές εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα, το πρώτο γνωστό χερσαίο ζώο με οπλές.

Οι οπλές του είναι ένα παράδειγμα συγκλίνουσας εξέλιξης, του φαινομένου της εξέλιξης παρόμοιων χαρακτηριστικών σε διαφορετικές ομάδες ζώων –όπως για παράδειγμα τα φτερά των πτηνών, των νυχτερίδων και των πτερόσαυρων, ετερόκλητων ζώων που εξελίχθηκαν σε παρόμοια περιβάλλοντα.

