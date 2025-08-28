science
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
«Απίστευτα παράξενος» δεινόσαυρος από το Μαρόκο ήταν καλυμμένος με ακίδες
Επιστήμες 28 Αυγούστου 2025 | 12:01

«Απίστευτα παράξενος» δεινόσαυρος από το Μαρόκο ήταν καλυμμένος με ακίδες

Ο δεινόσαυρος Spicomellus έζησε πριν από 165 εκατ. χρόνια και είναι το αρχαιότερο γνωστό είδος αγκυλόσαυρου.

Σύνταξη
Spotlight

Το ζώο φώναζε από μακριά «μην αγγίζετε»: παλαιοντολόγοι στο Μαρόκο έφεραν στο φως έναν δεινόσαυρο του οποίου το σώμα ήταν καλυμμένο με οστέινη θωράκιση και ακίδες, ορισμένες από τις οποίες είχαν μήκος ένα μέτρο.

Απολιθώματα του δεινόσαυρου που έζησε πριν από περίπου 165 εκατομμύρια χρόνια βρέθηκαν κοντά στα Όρη του Άτλαντα, κοντά στην πόλη του Μπουλέμε, μια περιοχή στην οποία βρισκόταν κάποτε οι εκβολές ενός ποταμού.

Ο Spicomellus, όπως ονομάστηκε το ζώο της Ιουράσιας περιόδου, είχε μήκος περίπου τέσσερα μέτρα και βάρος ενός έως δύο τόνων. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature, ο Spicomellus είναι το αρχαιότερο γνωστό μέλος της ομάδας των αγκυλόσαυρων, κοντόχοντρων, αργοκίνητων φυτοφάγων δεινοσαύρων που συχνά καλύπτονταν από οστέινες πλάκες.

«Η θωράκιση του Spicomellus είναι απίστευτα παράξενη, δεν μοιάζει τη θωράκιση κανενός άλλου δεινόσαυρου –ή άλλου ζώου ζωντανού ή νεκρού» σχολίασε στο Reuters ο Ρίτσαρντ Μπάτλερ του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Όχι μόνο είχε μια σειρά από αιχμηρές, μακριές ακίδες σε κάθε πλευρό –κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλα ζώα, αλλά επιπλέον είχε και ακίδες σε μήκος μπαστουνιού του γκολφ που προεξείχαν από ένα κολάρο γύρω από τον λαιμό του» είπε ο Μπάτλερ.

Ο Spicomellus είχε μάλλον κοντόχοντρο σώμα με μήκος γύρω στα 4 μέτρα (Matt Dempsey via Reuters)

Ο Spicomellus είχε μάλλον κοντόχοντρο σώμα με μήκος γύρω στα 4 μέτρα (Matt Dempsey via Reuters)

Η περίεργη πανοπλία ίσως είχε διπλό ρόλο -ως άμυνα απέναντι σε μεγάλους σαρκοφάγους δεινόσαυρους και ως μέσο επίδειξης για την προσέλκυση συντρόφων.

«Η θωράκιση σίγουρα είχε κάποιο αμυντικό ρόλο, είναι όμως δύσκολο να φανταστείς πώς οι ακίδες του ενός μέτρου γύρω από τον λαιμό χρησιμοποιούνταν για άμυνα. Δείχνουν υπερβολικές για αυτό τον ρόλο» δήλωσε ο Μπάτλερ.

Γενικά στη ζωολογία, οι δομές που δεν έχουν προφανή λειτουργία και δείχνουν άβολες το ζώο, όπως για παράδειγμα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών ή η ουρά των αρσενικών παγονιών, προκύπτουν συνήθως ως αποτέλεσμα της σεξουαλικής επιλογής, χρησιμεύουν δηλαδή για την προσέλκυση συντρόφων.

«Μπορεί να χρησιμοποιούνται σε επιδείξεις ζευγαρώματος ή εδαφικής διεκδίκησης, ή σε ανταγωνιστικές μάχες εναντίον μελών του ίδιου φύλου για την εξεύρεση συντρόφου» είπε η Σουζάνα Μέιντμεντ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, πρώτη συγγραφέας της δημοσίευσης.

Ακίδες προεξείχαν από το κεφάλι, τα πλευρά και την ουρά του Spicomellus (Matt Dempsey via Reuters)

Ακίδες προεξείχαν από το κεφάλι, τα πλευρά και την ουρά του Spicomellus (Matt Dempsey via Reuters)

«Η πανοπλία του Spicomellus δεν ήταν καθόλου πρακτική και πιθανότατα θα ήταν ενοχλητική στην πυκνή βλάστηση. Γι’ αυτό πιστεύουμε πως είναι πιθανό ότι το ζώο απέκτησε αυτή την περίτεχνη πανοπλία για κάποιου είδους επίδειξη, η οποία πιθανώς είχε σχέση με το ζευγάρωμα» ανέφερε.

Αν και τα απολιθώματα στο Μαρόκο δεν περιλαμβάνουν το κεφάλι και κάποια άλλα τμήματα, τα οστά που βρέθηκαν δίνουν μια καλή εικόνα για τον Spicomellus. Ο δεινόσαυρος ήταν γνωστός μόνο από ένα τμήμα πλευρού πριν ανακαλυφθούν τα νέα ευρήματα το 2022 και το 2023.

Οι συνοστεωμένοι σπόνδυλοι της ουράς υποδεικνύουν ότι στην άκρη της υπήρχε κάποιου είδους αμυντικό όπλο, κάτι σαν ρόπαλο ή ακόδα, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνεται στα απολιθώματα.

Τέτοιες δομές ήταν γνωστές μόνο από άλλους αγκυλόσαυρους που έζησαν περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια αργότερα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Οι αγκυλόσαυροι, μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες δεινόσαυρων, ήταν στενοί συγγενείς των επίσης φυτοφάγων στεγόσαυρων, οι οποίοι έφεραν κι αυτοί οστέινες πλάκες στη ράχη και αιχμηρές ακίδες στην ουρά.

Και οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν στην Ιουράσια περίοδο, όμως οι αγκυλόσαυροι έζησαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και εξαφανίστηκαν τελικά με το χτύπημα του αστεροειδή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου πριν από 66 εκατ. χρόνια.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι ο Spicomellus είχε πολύ πιο περίτεχνη πανοπλία σε σχέση τους αγκυλόσαυρους που εμφανίστηκαν αργότερα.

«Κανένας μεταγενέστερος αγκυλόσαυρος δεν είχε ακίδες στα πλευρά» δήλωσε ο Μπάτλερ. «Η απλούστερη θωράκιση των επόμενων ειδών ίσως ανακλά μια μετάβαση στην οποία η θωράκιση είχε κυρίως αμυντικό ρόλο λόγω της αυξημένης πίεσης των θηρευτών στην Κρητιδική», όταν τα αρπακτικά ζώα διογκώθηκαν σε μέγεθος.

World
Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

Stream science
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - 14 οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο