Μισθοί: Ευρώπη δύο ταχυτήτων – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15 Μαΐου 2026, 15:00

Κάτω από τα 30.000 ευρώ βρίσκονται οι μέσοι ετήσιοι ακαθάριστοι μισθοί σε εννέα από τις 22 χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Vita.gr
Spotlight

Σημαντικές ανισότητες τόσο σε ονομαστικούς όρους όσο και σε όρους αγοραστικής δύναμης αποκαλύπτουν τα στοιχεία από την έκθεση του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με αυτά, οι μέσοι ετήσιοι ακαθάριστοι μισθοί παρουσίαζαν έντονες διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2025.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης η εικόνα βελτιώνεται αισθητά, φτάνοντας τα 50.974 δολάρια

Το χάσμα μειώνεται όταν λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική δύναμη, ωστόσο η απόσταση μεταξύ των χωρών με τους υψηλότερους μισθούς και αυτών με τους χαμηλότερους παραμένει μεγάλη.

Σύμφωνα με την έκθεση «Taxing Wages 2026» του ΟΟΣΑ, ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός ξεκινάει από 18.590 ευρώ στην Τουρκία και φτάνει τα 107.487 ευρώ στην Ελβετία. Τα στοιχεία αφορούν σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, 22 από τις οποίες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η Ελβετία φιγουράρει στην κορυφή και είναι η μόνη χώρα όπου ο μέσος ακαθάριστος μισθός υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Ακολουθεί η Ισλανδία στη δεύτερη θέση με 85.950 ευρώ. Στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην κορυφή με 77.844 ευρώ, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο σύνολο των χωρών που εξετάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Λουξεμβούργο έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ με 92.200 ευρώ, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της (38.100 ευρώ) και αντιπροσωπεύει το 0,5% του συνολικού ΑΕΠ της, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ένωσης.

ΟΟΣΑ: Χάσμα μεταξύ βορειοδυτικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έκθεση του ΟΟΣΑ, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Δανία (71.961 ευρώ) και η Ολλανδία (69.028 ευρώ), ενώ κοντά βρίσκεται η Νορβηγία, με 68.420 ευρώ.

Ακολουθούν η Γερμανία με 66.700 ευρώ, πρώτη μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, και το Ηνωμένο Βασίλειο με 65.340 ευρώ. Οι άλλες τρεις μεγάλες οικονομίες βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα.

Η Γαλλία καταγράφει μέσο ετήσιο ακαθάριστο μισθό στα 45.964 ευρώ και η Ιταλία στα 36.594 ευρώ. Η Ισπανία βρίσκεται στα 32.678 ευρώ, ποσό κατά το ήμισυ χαμηλότερο από τα αντίστοιχα στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεταξύ αυτών των δύο ομάδων βρίσκονται η Αυστρία (63.054 ευρώ), το Βέλγιο (62.348 ευρώ), η Ιρλανδία (60.258 ευρώ), η Φινλανδία (55.462 ευρώ) και η Σουηδία (50.338 ευρώ), όλες πάνω από τα 50.000 ευρώ.

Κάτω από τα 30.000 ευρώ βρίσκονται εννέα από τις 22 χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (26.563 ευρώ), ενώ η Σλοβενία είναι πάνω στο όριο με 30.135 ευρώ. Τους χαμηλότερους ετήσιους μισθούς στην ΕΕ έχει η Σλοβακία, με 19.590 ευρώ, ακολουθούμενη από την Τουρκία.

Η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στη Λιθουανία, που έχει μέσο ετήσιο ακαθάριστο μισθό στα 28.474 ευρώ και την Εσθονία με 25.603 ευρώ. Κάτω από τα 25.000 ευρώ βρίσκονται η Ουγγαρία (21.257 ευρώ), η Λετονία (21.321 ευρώ), η Τσεχία (23.685 ευρώ), η Πορτογαλία (24.254 ευρώ) και η Πολωνία (24.490 ευρώ).

Σε ονομαστικούς όρους, οι χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης, ενώ οι χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης συγκεντρώνονται στις τελευταίες θέσεις. Σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατάταξη παρατηρούνται όταν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ελλάδας, η οποία, ενώ σε ονομαστικούς όρους βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ, σε όρους αγοραστικής δύναμης η εικόνα βελτιώνεται αισθητά, φτάνοντας τα 50.974 δολάρια (τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ βασίζονται σε δολάριο ΗΠΑ, καθώς αυτά με βάση το ευρώ δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί).

Ωστόσο, πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβεται μια μακρά πορεία συρρίκνωσης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι πραγματικοί μισθοί σε όρους PPP στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 21,2% από το 2010 – όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση -, καθιστώντας τη χώρα μοναδική εξαίρεση στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Δεν είναι τυχαίο που ενώ αυξάνει τον κατώτατο μισθό με ρυθμούς που, σε πρώτη ανάγνωση, δείχνουν βελτίωση του εισοδήματος, στην πράξη παραμένει στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ σε όρους αγοραστικής δύναμης, μαζί με τη Βουλγαρία.

Τι καθορίζει τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των χωρών

Οι εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αναφέρουν στο Euronews, το οποίο παρουσιάζει τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ότι οι μισθολογικές διαφορές στην Ευρώπη αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την επίδραση τριών παραγόντων: την παραγωγικότητα και την οικονομική δομή, τους θεσμούς της αγοράς εργασίας και το κόστος διαβίωσης.

Οι χώρες που διαθέτουν τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως ο χρηματοπιστωτικός και ο τεχνολογικός, τείνουν να προσφέρουν υψηλότερους μισθούς, όπως και εκείνες με ισχυρά συνδικάτα και συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τα υψηλότερα επίπεδα τιμών επίσης συνήθως ωθούν τους ονομαστικούς μισθούς προς τα πάνω.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης, το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη μειώνεται σε σύγκριση με τα ονομαστικά στοιχεία. Η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP) διορθώνει την «παραμόρφωση» λόγω των διαφόρων νομισμάτων, εξαλείφοντας τις διαφορές στα επίπεδα τιμών μεταξύ των χωρών.

Σε όρους PPP, οι ετήσιοι μέσοι ακαθάριστοι μισθοί κυμαίνονται από 38.118 στη Σλοβακία έως 106.532 στην Ελβετία. Η Γερμανία (93.985), το Λουξεμβούργο (93.203) και η Ολλανδία (92.905) υπερβαίνουν όλες τις 90.000. Ακολουθούν από κοντά η Δανία (88.454) και η Νορβηγία (87.722).

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, οι κατατάξεις παραμένουν αμετάβλητες σε ονομαστικούς όρους. Ωστόσο, οι αποστάσεις μεταξύ τους μεταβάλλονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στα 82.329 και η Γαλλία στα 67.273, ενώ η Ιταλία φτάνει τα 60.503 και η Ισπανία τα 57.517.

Όταν συγκρίνουμε τις κατατάξεις με βάση τις ονομαστικές τιμές και αυτές με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP), η Τουρκία σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο, ανεβαίνοντας εννέα θέσεις – από την τελευταία στην 18η. Η Γερμανία επίσης ανεβαίνει πέντε θέσεις, από την 7η στην 2η.

Οι χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση είναι η Ισλανδία, η οποία έπεσε από τη 2η στη 9η θέση, και η Εσθονία, από την 20ή στη 25η.

Οι εκτιμήσεις για τον μέσο μισθό αφορούν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε επιλεγμένους κλάδους της βιομηχανίας, κυρίως του δημόσιου τομέα. Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της μεταποίησης, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου, των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών, αλλά εξαιρούν τη γεωργία, τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση και την υγεία.

Να σημειωθεί ότι δεδομένου πως οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων διαφέρουν σημαντικά σε όλη την Ευρώπη, οι καθαροί μισθοί μπορεί να διαφέρουν αρκετά από τα ακαθάριστα ποσά.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Πόλεμος στην εστίαση
Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Ναύπακτος: Παράσυρση πεζού από οδηγό δικύκλου – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι
Στο σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση επικράτησε αναστάτωση - Τους τραυματίες παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια
Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

