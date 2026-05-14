Ο Βιθέντε Ιμπόρα είδε από κοντά την πρόκριση της Βαλένθια (pic)

Με επική ανατροπή από το 0-2, η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final-4 της Αθήνας, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ισπανοί έκαναν reverse sweep εξασφαλίζοντας την πρώτη συμμετοχή της ιστορίας τους σε Final-4, με έναν πρώην «ερυθρόλευκο» ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στις εξέδρες της Roig Arena.

Ο λόγος για τον Βιθέντε Ιμπόρα, μέλος της ιστορικής ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Conference League της σεζόν 2023-24, βρέθηκε στην Βαλένθια μαζί με τον γιο του και παρακολούθησαν από κοντά το Game 5 της σειράς, βλέποντας τις «Νυχτερίδες» να περνούν στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο Ιμπόρα με τον γιο του στην Roig Arena