Η… προφητική ανάρτηση του Κι για την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
Η μυθική ανάρτηση του Μπράξτον Κι μετά την πρόκριση της Βαλένθια στο Final-4 της Αθήνας.
Η Βαλένθια προκρίθηκε στο Final-4 της Αθήνας και ο Μπράξτον Κι δημοσίευσε μία… επική ανάρτηση με αφορμή την νίκη των «νυχτερίδων» επί του Παναθηναϊκού στο Game 5.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός αναδημοσίευσε μία φωτογραφία που είχε αναρτήσει στις 2 Μάϊου και ρώταγε την τεχνητή νοημοσύνη, αν υπάρχει κάποια ομάδα που να έχει πετύχει reverse sweep στην ιστορία της Euroleague, δηλαδή να προκριθεί σε σειρά play off, ενώ βρισκόταν πίσω με 0-2 νίκες.
Έτσι, έγραψε χαρακτηριστικά πάνω από τη συγκεκριμένη δημοσίευση: «Είμαι προφήτης ή μάγος, ρώτα με το μέλλον και θα σου δώσω την απάντηση», ήταν τα λόγια του Κι, δείχνοντας κάπως έτσι ότι είχε «προβλέψει» ότι η Βαλένθια θα πετύχει ανάλογο επίτευγμα με τη Ρεάλ.
I’m a prophet or wizard… ask me your future, I’ll give you the answer #Final4 https://t.co/qA0ArQpIdF
— Braxton Key (@braxton_keyy) May 13, 2026
Θυμίζουμε ότι ο Μπράξτον Κι ολοκλήρωσε τη σειρά των playoffs φορώντας προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο, καθώς υπέστη κάταγμα στη μύτη σε αγώνα για το ισπανικό πρωτάθλημα απέναντι στην Μπασκόνια.
