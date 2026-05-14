Euroleague: Οι ώρες που θα γίνουν οι ημιτελικοί του Final Four – Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός
Εγιναν γνωστές οι ώρες των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας
- Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
- Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...
- Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Βαλένθια κατάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στο Game 5 των πλέι οφ της Euroleague, κι έτσι έγινε η τέταρτη ομάδα που έκλεισε θέση στο Final Four της Αθήνας.
Οι «νυχτερίδες» θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής 22/5 στις 21:00, όπως ανακοίνωσε η Euroleague.
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Φενέρμπαχτσε για μάθουμε την πρώτη ομάδα που θα περάσει στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 21:00 την Κυριακή 24/5.
Θυμίζουμε πως μικρός τελικός πλέον δεν υπάρχει.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Final Four:
Ημιτελικοί (22/5)
18:00 Oλυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
Κυριακή 24 Μαΐου
21:00 Τελικός
- Euroleague: Οι ώρες που θα γίνουν οι ημιτελικοί του Final Four – Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός
- Αλαβές – Μπαρτσελόνα 1-0: Τρίποντο «χρυσάφι» στη μάχη για την παραμονή
- Αταμάν: «Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, συγχαρητήρια στη Βαλένθια»
- Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας 3-0: Oι «Πολίτες» νίκησαν εύκολα και περιμένουν γκέλα της ‘Αρσεναλ
- Λανς – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Πρωταθλήτρια Γαλλίας η ομάδα του Λουίς Ενρίκε (pic)
- Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το χειροκρότημα του Αταμάν στον Μοντέρο (pic)
- Δεύτερη φορά στην ιστορία της Euroleague που γυρίζει σειρά από 0-2!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις