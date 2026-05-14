Euroleague: Οι ώρες που θα γίνουν οι ημιτελικοί του Final Four – Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Βαλένθια κατάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στο Game 5 των πλέι οφ της Euroleague, κι έτσι έγινε η τέταρτη ομάδα που έκλεισε θέση στο Final Four της Αθήνας.

Οι «νυχτερίδες» θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής 22/5 στις 21:00, όπως ανακοίνωσε η Euroleague.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Φενέρμπαχτσε για μάθουμε την πρώτη ομάδα που θα περάσει στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 21:00 την Κυριακή 24/5.

Θυμίζουμε πως μικρός τελικός πλέον δεν υπάρχει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Final Four:

Ημιτελικοί (22/5)

18:00 Oλυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

Κυριακή 24 Μαΐου

21:00 Τελικός