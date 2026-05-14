Αταμάν: «Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, συγχαρητήρια στη Βαλένθια»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη χαμηλή επιθετική συγκομιδή του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα από την Βαλένθια στο Game 5 και τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας.

«Επιθετικά παίξαμε άθλια ειδικά στο πρώτο μέρος», ανέφερε ο Τούρκος, ο οποίος συνεχάρη τη Βαλένθια για την ανατροπή στη σειρά και την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την εξαιρετική σεζόν της. Γύρισαν τη σειρά από 0-2 σε 3-2, είναι πολύ σημαντικό. Απόψε δεν παίξαμε καλό μπάσκετ.

Δεν ξέρω ίσως από το στρες που είχαμε για τα παιχνίδια που χάσαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια έδειξε χαρακτήρα κι έπαιξε εξαιρετική άμυνα.

Επιθετικά παίξαμε άθλια ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος με τον Τολιόπουλο προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Χάσαμε όμως κάποιες εύκολες κατοχές και τους δώσαμε την ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι.

Είναι τα playoffs, χάσαμε φέτος το Final Four. Καλή τύχη στη Βαλένθια».