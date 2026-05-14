Αταμάν: «Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, συγχαρητήρια στη Βαλένθια»
Ο Τούρκος συνεχάρη τη Βαλένθια για την ανατροπή στη σειρά και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.
- Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
- Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...
- Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στη χαμηλή επιθετική συγκομιδή του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα από την Βαλένθια στο Game 5 και τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας.
«Επιθετικά παίξαμε άθλια ειδικά στο πρώτο μέρος», ανέφερε ο Τούρκος, ο οποίος συνεχάρη τη Βαλένθια για την ανατροπή στη σειρά και την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε:
«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την εξαιρετική σεζόν της. Γύρισαν τη σειρά από 0-2 σε 3-2, είναι πολύ σημαντικό. Απόψε δεν παίξαμε καλό μπάσκετ.
Δεν ξέρω ίσως από το στρες που είχαμε για τα παιχνίδια που χάσαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια έδειξε χαρακτήρα κι έπαιξε εξαιρετική άμυνα.
Επιθετικά παίξαμε άθλια ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος με τον Τολιόπουλο προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Χάσαμε όμως κάποιες εύκολες κατοχές και τους δώσαμε την ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι.
Είναι τα playoffs, χάσαμε φέτος το Final Four. Καλή τύχη στη Βαλένθια».
- Euroleague: Οι ώρες που θα γίνουν οι ημιτελικοί του Final Four – Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός
- Αλαβές – Μπαρτσελόνα 1-0: Τρίποντο «χρυσάφι» στη μάχη για την παραμονή
- Αταμάν: «Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, συγχαρητήρια στη Βαλένθια»
- Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας 3-0: Oι «Πολίτες» νίκησαν εύκολα και περιμένουν γκέλα της ‘Αρσεναλ
- Λανς – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Πρωταθλήτρια Γαλλίας η ομάδα του Λουίς Ενρίκε (pic)
- Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το χειροκρότημα του Αταμάν στον Μοντέρο (pic)
- Δεύτερη φορά στην ιστορία της Euroleague που γυρίζει σειρά από 0-2!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις