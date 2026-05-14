Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14 Μαΐου 2026, 11:30

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θέλει να προσδώσει στο συνέδριο της ΝΔ που ξεκινάει αύριο Παρασκευή, πανηγυρικό χαρακτήρα, βλέποντάς το ως ορόσημο στην προεκλογική του εκστρατεία στο δρόμο προς τις εκλογές, όμως τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου στο Metropolitan Expo, είναι ήδη πολλά.

Δεν είναι μόνο οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που φέρνουν τη ΝΔ πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Αλλά είναι και ένα σημαντικό ποιοτικό εύρημα των μετρήσεων που έρχεται πια να στιγματίσει την κυβέρνηση.

Και αυτό δεν είναι άλλο από την κρίση των θεσμών, η οποία όχι μόνο καταγγέλλεται από τους πολίτες, αλλά αποτελεί πλέον και βασικό κριτήριο ψήφου τους στις εκλογές, έχοντας πάρει θέση δίπλα στα ζητήματα της οικονομίας που παραδοσιακά, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι το άλλο βασικό κριτήριο με το οποίο ο κόσμος ψηφίζει.

Βασικό κριτήριο ψήφου

Μάλιστα στην τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha το θέμα των θεσμών φτάνει να ξεπερνάει ακόμα και τα θέματα της Οικονομίας, καθώς στο ερώτημα αν η επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές θα γίνει περισσότερο με βάση τα ζητήματα της οικονομίας ή τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, το 48% απαντάει με βάση τα θέματα θεσμών και διαφάνειας και το 40% της Οικονομίας.

Και αυτό εξηγείται βέβαια από τις απαντήσεις σε διπλανά ερωτήματα της ίδιας δημοσκόπησης, όπου το 72% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στη χώρα μας, όπου το 78% των πολιτών θεωρεί ότι οι νόμοι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται το ίδιο για όλους αλλά επιλεκτικά, και όπου το 70% πιστεύει ότι πράγματι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου, όπως άλλωστε και η διαφθορά, η οποία συγκεντρώνει 82% ως εμπόδιο της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου.

Μεθοδεύσεις

Παρόλα αυτά το Μαξίμου επιμένει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και μετά και το τελευταίο μπλοκάρισμα της σύστασης Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα κλώθει τον τρόπο με τον οποίο θα μπλοκάρει και την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά το θάψιμο της υπόθεσης στο αρχείο από τον Άρειο Πάγο με την εισαγγελική διάταξη που ήρθε κόντρα στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Όπως έχει ήδη γράψει το in, επεξεργάζεται τη μεθόδευση της επίκλησης ζητημάτων «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει τις απαιτούμενες ψήφους για τη σύστασή της στις 151 από 120 και να στερήσει έτσι από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Τα εσωκομματικά

Ταυτόχρονα βέβαια το συνέδριο ξεκινάει με τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή (που εμμένει στην απόφασή του να μην παρευρεθεί) και Αντώνη Σαμαρά (που διεγράφη με απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη), αλλά και με τη διάχυτη και έντονη  δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να υφίσταται στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι τον λόγο στο συνέδριο θα λάβουν και βουλευτές από εκείνους που ασκούν κριτική στο Μαξίμου.

Η παραίτηση Γκελεστάθη

Οπωσδήποτε βέβαια τη βιτρίνα του συνεδρίου ράγισε η ανακοίνωση της παραίτησης από τη ΝΔ της τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του κόμματος Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία ήταν πολύ ένθερμα προσκείμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μαρτυρούν και οι μέχρι πρότινος εμφανίσεις της στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ και στο επίπεδο της οικογενειακής της παράδοσης, σημειώνεται ότι ο πατέρας της διετέλεσε υπουργός Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Με την παραίτησή της η κ. Γκελεστάθη ξάφνιασε πολλούς στη ΝΔ και οι καταγγελίες της για «μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία», σίγουρα μουτζουρώνουν την εικόνα του συνεδρίου.

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική 14.05.26

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Πολιτική 14.05.26

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Με βάση τον κανονισμό της Βουλής για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής. 

Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Ελλάδα 14.05.26

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί

ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
Ανακοίνωση 14.05.26

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Μουντιάλ: Μισάωρο ημίχρονο στον τελικό για να… χωρέσει το show με Σακίρα και Μαντόνα (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ιστορικό θα είναι το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, αφού για πρώτη φορά θα διαρκέσει μισή ώρα για το προγραμματισμένο show με τη συμμετοχή της Σακίρα, της Μαντόνα και των BTS.

Υποβρύχιο στις Κυκλάδες αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους – Συνεχίζει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26»
Ελλάδα 14.05.26

Κανένα περιστατικό δεν σημειώθηκε ανάμεσα σε υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ '26 και αλιευτικού σκάφους. Το υποβρύχιο συνεχίζει την συμμετοχή του στην άσκηση.

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
Ελλάδα 14.05.26 Upd: 13:15

Οι γονείς κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε βαθμό πλημμελήματος - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Ο Δήμος Δελφών υποβάλλει την πρότασή του για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης Ορεινών Όγκων
Χωρική ανάπτυξη 14.05.26

«Το προτεινόμενο σχέδιο διαμορφώνεται ως ένα συνεκτικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη σταδιακή αναζωογόνηση των ορεινών οικισμών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δελφών.

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
Άνω Πατήσια 14.05.26

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα στα Άνω Πατήσια

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;» – Η κραυγή των ειδικών
Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας 14.05.26

«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

