Ανδρουλάκης προς ΝΔ: Αποτύχατε να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή

Ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ΠΑΣΟΚ σε προεκλογική ετοιμότητα και την κυβέρνηση στο στόχαστρο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με παρέμβασή του στη Βουλή, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα του στον τομέα της καθημερινότητας των πολιτών, οι οποίοι εξακολουθούν να ταλανίζονται από την ακρίβεια.

Με αφορμή τα αρνητικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό Απριλίου, ο κ. Ανδρουλάκης, αφού σημείωσε πως τα στοιχεία «σοκάρουν», τόνισε ότι «οι εισηγμένες εταιρείες κατέγραψαν το 2025 καθαρά κέρδη 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα μερίσματα που θα διανεμηθούν ανέρχονται στα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών», για να υπογραμμίσει, από την άλλη πλευρά, πως «ο πολίτης βιώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα».

«Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Απριλίου σοκάρουν: 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο. Και στις βασικές κατηγορίες διατροφής οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες: στο κρέας, στα φρούτα, στα λαχανικά. Αυτή είναι η καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Είναι το καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το άγχος του εργαζόμενου και του συνταξιούχου στο σούπερ μάρκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «μια τεράστια αναδιανομή πλούτου», σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία, την εξαετία 2020-2025 ο γενικός δείκτης τιμών αυξήθηκε σωρρευτικά σχεδόν στο 20%».

Η «δίκαιη ανάπτυξη» της ΝΔ, η επιτομή μιας πολιτικής που «ευνοεί την ολιγαρχία και τους ‘ημέτερους’»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως «αν κάποιος θέλει να δει ποιος πραγματικά ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια, αρκεί να κοιτάξει πώς μοιράζεται σήμερα ο πλούτος που παράγεται στην ελληνική οικονομία».

Και ανέφερε ότι «το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ ήταν 36,8%. Σήμερα έχει υποχωρήσει περίπου στο 35%. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των κερδών κυμαίνεται σταθερά στα υψηλά επίπεδα του 48 με 49% του ΑΕΠ. Δηλαδή, σχεδόν το μισό του παραγόμενου πλούτου πηγαίνει στα κέρδη».

«Αυτή είναι η ‘ανάπτυξη’ για την οποία πανηγυρίζετε. Μια ανάπτυξη όπου η εργασία φτωχοποιείται και τα υπερκέρδη διογκώνονται», τόνισε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση.\

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα κατατάσσεται επί Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς το μερίδιο των μισθών και στις πρώτες θέσεις ως προς το μερίδιο των κερδών. Με την αγοραστική δύναμη να βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία.

Αυτό δεν είναι ‘δίκαιη ανάπτυξη’. Είναι η επιτομή μιας βαθιά συντηρητικής οικονομικής πολιτικής που ευνοεί την ολιγαρχία και τους ‘ημέτερους», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αποτύχατε να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή»

«Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το 2029 η Βουλγαρία θα ξεπεράσει την Ελλάδα σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία. Το ίδιο θα συμβεί και με την Τουρκία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση:

«Αυτή τη χώρα θα παραδώσετε: με μια οικονομία μεγάλης απόκλισης παρά τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αποτύχατε να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες και να δώσετε προοπτική στους νέους ανθρώπους. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε άλλο στη χώρα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε, επίσης, ότι «το ΠΑΣΟΚ ως αυριανή κυβέρνηση δεσμεύεται για μια ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική. Που θα έχει προτεραιότητα τα συμφέροντα του εργαζόμενου και θα βάλει οριστικό τέλος στο πάρτι ασυδοσίας των ολιγοπωλίων. Μόνον έτσι θα ανασάνει βαθιά η κοινωνία».

Δείτε την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή: