Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13 Μαΐου 2026, 17:33

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή, στη συνεδρίαση για το νομοσχέδιο που αφορά φορολογικές ρυθμίσεις.

Ο κ. Φάμελλος ξεκίνησε από το θαλάσσιο drone που εντοπίσθηκε στην Λευκάδα και ρώτησε την κυβέρνηση: «Γιατί δεν έγινε αντιληπτή η παραβίαση αυτή; Ελέγχετε τις δραστηριότητες άλλων κρατών στις περιοχές δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους; Γιατί το εντόπισαν έστω και μετά την παραβίαση ψαράδες και όχι το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό; Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά; Τι έχετε κάνει για να αποφύγουμε κινδύνους που δημιουργούνται για την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών;».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας πως «η συνέντευξη Γρηγοριάδη ήταν αποκαλυπτική. Μας είπε ότι το 2022 που παραιτήθηκε, τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση. Άρα, παραδέχεται ότι υπήρχε ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και αυτή έπρεπε να καλυφθεί. Αυτό αποτελεί μόνο παραδοχή του σκανδάλου ή και υπενθύμιση προς τον κ. Μητσοτάκη για τη δική του εμπλοκή;», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός»

«Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Ένας κρυπτόμενος και πολλαπλά τελικά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, που ακόμη δεν έχει ψελλίσει κουβέντα για τις απειλές του απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν. Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «στα θέματα της οικονομίας, έχουμε πολύ αρνητικές εξελίξεις» και επισήμανε ότι «η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ό,τι και να λέει η ΝΔ. Η χώρα καταγράφει μια πολύ μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος 13,4% τον Φεβρουάριο».

Την ίδια στιγμή, προσέθεσε, «η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ενώ ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στην καθημερινότητα: 19% στο κρέας, 32% στο ντίζελ, 53% στη θέρμανση, 13,8% στη στέγαση. Πληθωρισμός 5,4% έναντι 2% πέρυσι! Προσπαθείτε να περιορίσετε τη συζήτηση στο δημόσιο χρέος, αλλά αφήνετε στην άκρη τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων», κλατηγόρησε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι πανηγυρίζει για ένα πλεόνασμα 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ – «πλεόνασμα που κλέψατε από την αγορά και την κοινωνία», όπως είπε.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια

Ακολούθως, επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο:

  • «Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμηνο σε τρόφιμα και φάρμακα.
  • Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.
  • Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή της ΕΕ.
  • Πλαφόν στο κέρδος διύλισης, για να σταματήσουν τα ουρανοκατέβατα κέρδη.
  • Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Και ταυτόχρονα, επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού, που αποτελούν πάγιο αίτημα της ΑΔΕΔΥ που απεργεί σήμερα.
  • Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους.
  • Μια δημόσια πολιτική στέγης, που θα έχει κοινωνική κατοικία και έλεγχο της αγοράς στέγης και του leasing».

«Η διαφθορά σας σκοτώνει και την ανάπτυξη», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τόνισε ότι «οι προτεραιότητές της κυβέρνησης είναι τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, η οικογενειοκρατία, το ρουσφέτι».

«Σήμερα η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο. Είναι η απόδειξη της αποτυχίας της. Με επίκληση οδηγίες έχουμε ένα άναρχο άθροισμα άσχετων ρυθμίσεων. Και μέσα σε αυτό τον αχταρμά σχεδιάζετε ακόμα ένα σκάνδαλο στην ΕΥΔΑΠ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας: «Εκεί σε ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, το σχέδιό σας είναι καθαρό. Το νερό να είναι περιοχή δράσης κερδοσκόπων και όχι κοινωνικό αγαθό. Δεν θα σας επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση, όπως σας αποτρέψαμε επανειλημμένως το 2014, το 2022 και το 2023, έτσι θα κάνουμε και τώρα», διεμήνυσε στην κυβέρνηση.

«Στηρίζουμε τα αιτήματα των κτηνοτρόφων της Λέσβου»

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην χθεσινή (12/5) του επίσκεψη στην Λέσβο, τονίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τα αιτήματα των κτηνοτρόφων της Λέσβου και απαιτεί άμεσα στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν στο τόπο τους, να παράγουν και να προστατευθούν και τα τοπικά προϊόντα».

Όπως ανέφερε, «απαιτούμε: Πλήρη αποζημίωση για το απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο. Χρηματοδότηση γγια την αναπλήρωση των κοπαδιών με παραγωγικά ζώα και προστασία της αυτόχθονης φυλής. Αναπλήρωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων και των δευτερογενώς εμπλεκομένων επαγγελματιών. Στήριξη μικρών επιχειρήσεων στον τομέα όπως τυροκομεία. Άμεση αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων κλάδων».

«Δύο μήνες μετά και δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν χάσει 25.000 ζώα, θα σφαγιαστούν ακόμα 15.000, δύο μήνες δεν έχουν εισόδημα και πληρώνουν φόρους και ασφάλιστρα», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλους για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου.

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

Δημοσκοπήσεις: Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ – Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές
Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ - Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια στο Περιστέρι - Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

