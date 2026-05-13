Στα κάγκελα οι εργαζόμενοι της Meta για τη διαρκή παρακολούθηση των υπολογιστών τους

Αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων προκαλεί το σχέδιο της Meta να παρακολουθεί τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια τους, σε μια προσπάθεια να συλλέξει δεδομένα για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Φυλλάδια διαμαρτυρίας εμφανίστηκαν στα γραφεία της εταιρείας –πάνω σε αυτόματους πωλητές, τουαλέτες και αίθουσες συνεδριάσεων- καλώντας τους υπαλλήλους να συμμετάσχουν σε συλλογή υπογραφών.

«Δεν θέλετε να δουλεύετε στο εργάζεστε στο Εργοστάσιο Εξαγωγής Δεδομένων Εργαζομένων;» ρωτάει το φυλλάδιο, σύμφωνα με φωτογραφίες που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters.

Η εξέλιξη έρχεται περίπου μια εβδομάδα προτού η εταιρεία του Facebook και του Instagram προχωρήσει στην απόλυση του 10% του προσωπικού της.

Τα φυλλάδια είναι το πιο εμφανές σημάδι ενός νεοεμφανιζόμενου εργατικού κινήματος στο εσωτερικό της Meta, καθώς πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούν ότι εργάζονται για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων που τελικά θα τους αντικαταστήσουν.

Αντί για σχόλιο, εκπρόσωπος της Meta παρέπεμψε το Reuters σε προηγούμενη ανακοίνωση για με το σύστημα παρακολούθησης των εταιρικών υπολογιστών.

«Εφόσον αναπτύσσουμε πράκτορες που θα βοηθούν τους ανθρώπους να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες χρησιμοποιώντας υπολογιστές, τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν υπολογιστές στην πράξη — πράγματα όπως κινήσεις του ποντικιού, κλικάρισμα κουμπιών και πλοήγηση σε αναδυπομενα μενού», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τα φυλλάδια διαμαρτυρίας, πάντως, επικαλούνται την εργατική νομοθεσία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «οι εργαζόμενοι προστατεύονται νομικά όταν επιλέγουν να οργανωθούν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους».

Στη Βρετανία, ομάδα εργαζομένων της Meta έχει ξεκινήσει προσπάθεια για συνδικαλιστική ένταξη με το συνδικάτο United Tech and Allied Workers (UTAW).

Οι εργαζόμενοι δημιούργησαν έναν ιστότοπο για την προσέλκυση μελών χρησιμοποιώντας το URL «Leanin.uk», μια αναφορά στο μπεστ σέλερ «Lean In» της πρώην διευθύντριας λειτουργιών Σέριλ Σάντμεργκ, το οποίο ενθαρρύνει τις γυναίκες να διεκδικούν ισότιμη θέση στον χώρο εργασίας.

Όπως δήλωσε η Έλινορ Πέιν, οργανώτρια της UTAW, «οι εργαζόμενοι της Meta πληρώνουν το τίμημα για τα απερίσκεπτα και δαπανηρά στοιχήματα της διοίκησης. Ενώ τα στελέχη κυνηγούν κερδοσκοπικές στρατηγικές AI, το προσωπικό αντιμετωπίζει καταστροφικές περικοπές θέσεων εργασίας, αυταρχική παρακολούθηση και τη σκληρή πραγματικότητα του να αναγκάζεται να εκπαιδεύει τα αναποτελεσματικά συστήματα που προορίζονται να τους αντικαταστήσουν».