Sports Power – Αλκαράθ, Γουίλσον, Εμπαπέ – Ελίτ δισεκατομμυρίων στο θριαμβευτικό Vanity Fair
Go Fun 13 Μαΐου 2026, 19:32

Sports Power – Αλκαράθ, Γουίλσον, Εμπαπέ – Ελίτ δισεκατομμυρίων στο θριαμβευτικό Vanity Fair

Κάρλος Αλκαράθ, Έιτζα Γουίλσον & Κιλιάν Εμπαπέ. Τρεις αθλητές, μία παγκόσμια υπερδύναμη και η νέα αριστοκρατία του αθλητισμού στο Vanity Fair

Ο πρώτος των πρώτων του τένις Κάρλος Αλκαράθ, η κορυφαία μπασκετμπολίστρια του WNBA Έιτζα Γουίλσον και ο Γάλλος σταρ στο γρασίδι Κιλιάν Εμπαπέ, ακέραιοι εκπρόσωποι της αθλητικής βιομηχανίας των νέων καιρών μιλάνε για τη δόξα, την πίεση και την άμμιλα κάτω από τον ιδρώτα στο εντυπωσιακό τρίπτυχο του Vanity Fair για το πρώτο Global Sports Issue της έκδοσης.

Το Vanity Fair παρουσιάζει το πρώτο του παγκόσμιο αθλητικό τεύχος με ένα τριπλό εξώφυλλο που επιβεβαιώνει το δίκτυο του στους κύκλους της ελίτ καθώς τα πορτρέτα τους έρχεται σε μια στιγμή που ο αθλητισμός αναδεικνύεται ως μία από τις ελάχιστες δυνάμεις ικανές να καθηλώσουν ένα παγκόσμιο, διαγενεακό κοινό ως είδωλα δισεκατομμυρίων ανά τον κόσμο.

«Η αντιπαλότητα μπορεί να συνυπάρξει με τον αμοιβαίο σεβασμό»

Ο Κάρλος Αλκαράθ, που μόλις έκλεισε τα 23 του χρόνια, ηγείται της νέας εποχής στο παγκόσμιο τένις. Σε μια περίοδο που ο Νόβακ Τζόκοβιτς πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του και οι Ναδάλ και Φέντερερ έχουν αποσυρθεί, ο Ισπανός —μαζί με τον Γιανίκ Σίνερ— είναι κομμάτι της νέας εποχής των Big 2.

Αδιαμφισβήτητος ηγέτων των κορτ παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο Ισπανός Αλκαράθ, καλυμμένος με πορτοκαλί σκόνη αργίλου και ντυμένος με Louis Vuitton, Nike και Rolex – σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τον Ίθαν Τζέιμς Γκριν στο Μαϊάμι ο μόλις 23 ετών τενίστας συνδυάζει ιδεατά τον κορυφαίο αθλητισμό και τις μπράντες πολυτελείας.

Στο άρθρο του το VF γράφει για τα επιτεύγματα του Aλκαράθ στο γήπεδο σε συνδυασμό με την ικανότητά του να γίνεται «viral στο διαδίκτυο με την ίδια ταχύτητα και ευκολία που χτυπάει μια μπάλα του τένις».

«Αυτό που κάνει τον Κάρλος τόσο συναρπαστικό είναι το συναίσθημα που φέρνει στο παιχνίδι: χαρά, αυθορμητισμός, γνήσια τέχνη», λέει ο Φάρελ Γουίλιαμς, καλλιτεχνικός διευθυντής ανδρικής ένδυσης της Louis Vuitton, στο άρθρο. «Δεν παίζει απλώς. Εκφράζει κάτι».

Το προφίλ εξερευνά την αντιπαλότητα του Aλκαράθ με τον Γιανίκ Σίνερ και παρουσιάζει τη σχεδόν συμβιωτική σχέση τους ως τη Νέα Τάξη Πραγμάτων μετά τη δύση της εποχής που κυριαρχούσαν οι Ρότζερ Φέντερερ, Ραφαέλ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς στο άθλημα.

«Δείχνουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, και να προσπαθούμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά ο ένας στον άλλον ενώ παίζουμε. Να προσπαθούμε να νικήσουμε ο ένας τον άλλον, και στη συνέχεια, εκτός γηπέδου, να είμαστε απλώς δύο τύποι που τα πηγαίνουν πολύ καλά», λέει.

«Βοηθάμε ο ένας τον άλλον να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Παλεύουμε για τον ίδιο στόχο, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μισούμε ο ένας τον άλλον επειδή θέλουμε το ίδιο πράγμα» λέει ο Αλκαράθ. «Όταν αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο, το να έχεις μια στενή φιλία είναι περίπλοκο. Μπορεί να γίνει. Είμαι υπέρ».

«Το τένις χρειάζεται τον Κάρλος» είχε πει ο Γιανίκ Σίνερ για την αποχώρηση του Αλκαράζ από το Ρολάν Γκαρός σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη. «Εχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι συγκρίσεις έχουν τελειώσει» λέει στο άρθρο ο 23χρονος άσος -χωρίς να είναι στο ελάχιστο ταπεινός.

«Πάντα επιδιώκω το δικό μου στιλ, είναι αυτό που έχω δημιουργήσει και έχω εκπαιδευτεί για να το τελειοποιήσω. Δεν έχω αντιγράψει κανέναν» προσθέτει. «Ο κόσμος πλέον ξέρει ότι είμαι ο Κάρλος Αλκαράθ».

«Επιτέλους τα συμβόλαια αντικατοπτρίζουν την αξία των αθλητριών»

Στο μπάσκετ, η Έιτζα Γουίλσον επιβεβαιώνει τον τίτλο της κορυφαίας παίκτριας στην ιστορία του WNBA. Με τρεις τίτλους και τέσσερα βραβεία MVP στο ενεργητικό της, η 29χρονη σταρ έγινε η πρώτη αθλήτρια που υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με απολαβές που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια ανά σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την τεράστια οικονομική άνοδο της λίγκας, καθώς το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες δείχει να υποχωρεί.

Η Γουίλσον, που θα δει τις απολαβές της να αυξάνονται από τις 200.000 δολάρια στα 1,4 εκατομμύρια φέτος, αποτελεί το πρόσωπο μιας νέας, οικονομικά ισχυρής εποχής για τον αθλητισμό έχοντας ήδη γράψει ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ ως η πρώτη παίκτρια σε WNBA και NBA που κατακτά στην ίδια σεζόν το πρωτάθλημα, τον τίτλο της πρώτης σκόρερ, καθώς και τα βραβεία MVP της λίγκας, των τελικών και της καλύτερης αμυντικού.

Με ύψος 1,93 μ. και μια αφοπλιστική πειθαρχία που τη βοήθησε να φτάσει τους 5.000 πόντους ταχύτερα από κάθε άλλη, η Γουίλσον ανήκει πλέον στο κλειστό κλαμπ των θρύλων —μαζί με τους Μπιλ Ράσελ, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και ΛεΜπρόν Τζέιμς— που κέρδισαν τέσσερα MVP πριν τα 30.

«Επιλέγω το παιχνίδι μου να μιλάει για εμένα» είχε πει στο ΤΙΜΕ ως Αθλήτρια της Χρονιάς.

Ωστόσο, η πορεία της προς την κορυφή δεν ήταν ούτε ανέφελη ούτε ένα προδιαγεγραμμένο παιδικό όνειρο, καθώς η Γουίλσον μεγάλωσε στη Νότια Καρολίνα θέλοντας να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από το μπάσκετ.

Στα 16 της διαγνώστηκε με δυσλεξία, μια μαθησιακή δυσκολία που αρχικά την απογοήτευε, αλλά τελικά τη θωράκισε με την ψυχική δύναμη και την προσοχή στη λεπτομέρεια που απαιτούσε ο πρωταθλητισμός. Παρά το γεγονός ότι στα πρώτα της βήματα σε καλοκαιρινά camps δεν θεωρούνταν καν ταλέντο, η ίδια μετέτρεψε τις ιδιαιτερότητές της σε πλεονέκτημα, χτίζοντας μια ακλόνητη αυτοπεποίθηση.

Σήμερα, έχοντας ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, η Aγία των Γηπέδων —όπως την περιγράφει με υπερηφάνεια ο πατέρας της, Ρόσκοου— δεν επιζητά απαραίτητα την προσοχή. Θέλει ο αντίκτυπος της να αναγνωρίζεται παγκοσμίως χωρίς να χρειάζεται να πει ούτε μια λέξη.

«Είναι δύσκολο να βρίσκεσαι σε μια θέση όπου όλοι περιμένουν από εσένα να κάνεις θαύματα»

Για τον Κιλιάν Εμπαπέ, το εξώφυλλο έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης. Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός δέχεται επικρίσεις για την απόδοσή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με μερίδα του τύπου να του καταλογίζει αρνητική επιρροή στα αποδυτήρια της Βασίλισσας. Ο ίδιος, ωστόσο, παραμένει ψύχραιμος, δηλώνοντας πως είναι δύσκολο να διαχειρίζεται κανείς τις προσδοκίες για συνεχή «θαύματα».

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει, ο Εμπαπέ γνωρίζει πως μια καλή πορεία και η κατάκτηση ενός δεύτερου τροπαίου μπορούν να ανατρέψουν το κλίμα. «Τα θαύματα γίνονται στο χορτάρι», υπενθυμίζει ζητώντας χρόνο για να μιλήσει η απόδοσή του στο γήπεδο.

Το κοινό στοιχείο των τριών αυτών αθλητών είναι η διαχείριση της τεράστιας φήμης τους σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί το λάθος σημειώνει το Vanity Fair που μετράει επιδόσεις και σκορ στο χρηματιστήριο της επιδραστικότητας των τριών μακριά από τα γήπεδα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Ηλιούπολη: Κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε στο κενό – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των δύο κοριτσιών
Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη - Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τις δύο 17χρονες να κάνουν «βουτιά» θανάτου

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και των απεργών πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο
Ο Λεβαντόφσκι φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν αποδέχεται έναν μειωμένο αγωνιστικό ρόλο στους «μπλαουγκράνα».

Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!
Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44’

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια
Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε ενώπιο του ανακριτή στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.

Νέο φαινόμενο – Bιντεοσκοπούν κρυφά γυναίκες για τα social
Μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων μίλησε στο BBC για την ταραχή που βίωσε αφού βιντεοσκοπήθηκε χωρίς να το γνωρίζει ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της - Το βίντεο ανέβηκε στα social media.

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Δικάζεται η έφεση στην υπόθεση καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη το 2007

Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου
To in φέρνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας την επιστολή της υπαλλήλου που περιγράφει όσα της συνέβησαν. Κώδωνα κινδύνου, για «τριτοκοσμικές» συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κρούει μέσω του in ο πρόεδρος του συλλόγου, Τριαντάφυλλος Φούντας.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

