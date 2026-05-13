Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Πόλεμος στην εστίαση
Διεθνής Οικονομία 13 Μαΐου 2026, 23:20

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η σύγκρουση που εξελίσσεται στην Ισπανία ανάμεσα στην οργανωμένη εστίαση και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν πλέον το φαγητό τους. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα παραδοσιακά μπαρ, τα εστιατόρια και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που θεωρούν ότι απειλούνται από ένα νέο μοντέλο «γρήγορης γαστρονομίας». Από την άλλη, οι γιγαντιαίες αλυσίδες λιανικής που επενδύουν επιθετικά σε έτοιμα γεύματα, μετατρέποντας σταδιακά τα σούπερ μάρκετ σε υβριδικούς χώρους εστίασης.

Η Hostelería de España, η ισχυρή ένωση της ισπανικής εστίασης, κατήγγειλε ανοιχτά τις αλυσίδες διανομής για «αθέμιτο ανταγωνισμό», υποστηρίζοντας ότι τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν πλέον σαν κανονικά εστιατόρια χωρίς όμως να υπόκεινται στις ίδιες φορολογικές, γραφειοκρατικές και λειτουργικές υποχρεώσεις.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η ραγδαία άνοδος της αγοράς των έτοιμων γευμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η κατηγορία αυξήθηκε κατά 8%, με τη Mercadona να κυριαρχεί σχεδόν απόλυτα, ελέγχοντας περίπου το μισό της αγοράς. Οι ειδικές γωνιές με ζεστό φαγητό, έτοιμες τορτίγιες, παέγιες, σαλάτες, sushi και καθημερινά menu έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο δυναμικά πεδία ανάπτυξης για το λιανεμπόριο τροφίμων.

Η εικόνα είναι πλέον οικεία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Καταναλωτές που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα κάθονταν σε ένα μικρό tapas bar ή σε ένα συνοικιακό εστιατόριο, σήμερα αγοράζουν ένα έτοιμο γεύμα από το σούπερ μάρκετ και είτε το καταναλώνουν στον δρόμο είτε το παίρνουν σπίτι ή στο γραφείο. Το convenience food έχει εξελιχθεί σε lifestyle επιλογή, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπου ο χρόνος θεωρείται πλέον πολυτέλεια.

Για τους επαγγελματίες της εστίασης, όμως, αυτή η αλλαγή μοιάζει απειλητική. Ο πρόεδρος της Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις εστίασης λειτουργούν υπό πολύ αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Όπως τόνισε, οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις προσωπικού, υγειονομικών κανονισμών, αδειοδοτήσεων και φορολογίας, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς χωρίς αντίστοιχες επιβαρύνσεις.

Η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή το 90% των περίπου 300.000 επιχειρήσεων εστίασης στην Ισπανία είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Πρόκειται για έναν τομέα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ισπανικής κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Τα tapas bars, οι μικρές ταβέρνες και τα οικογενειακά εστιατόρια δεν είναι απλώς επιχειρήσεις. Είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής, του τουρισμού και της ίδιας της κουλτούρας της Μεσογείου.

Η κρίση προσωπικού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο κλάδος της εστίασης σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις εργαζομένων, υψηλό κόστος λειτουργίας και αυξανόμενη πίεση από τον πληθωρισμό και τις τιμές ενέργειας. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι την ώρα που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, τα σούπερ μάρκετ εκμεταλλεύονται την οικονομία κλίμακας και την τεράστια διαπραγματευτική τους δύναμη για να διεισδύσουν στην αγορά του έτοιμου φαγητού.

Παράλληλα, η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες είναι βαθύτερη απ’ όσο φαίνεται. Η νέα γενιά καταναλωτών δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ταχύτητα, την ευκολία και την τιμή. Τα έτοιμα γεύματα των σούπερ μάρκετ προσφέρουν πλέον ποιότητα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν, ενώ πολλές αλυσίδες επενδύουν σε premium σειρές προϊόντων, βιολογικά υλικά και γαστρονομικές συνεργασίες με chefs. Το αποτέλεσμα είναι ότι το όριο ανάμεσα στο retail και την εστίαση αρχίζει να εξαφανίζεται.

Η σύγκρουση αυτή θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τις ανατροπές που έφερε πριν από χρόνια η επέκταση των delivery platforms. Τότε, πολλά εστιατόρια κατηγόρησαν τις ψηφιακές πλατφόρμες ότι απορροφούν μεγάλο μέρος των κερδών τους και μετατρέπουν την εστίαση σε εξαρτώμενο κρίκο μιας νέας αλυσίδας αξίας. Σήμερα, ο αντίπαλος δεν είναι οι εφαρμογές αλλά οι ίδιες οι αλυσίδες τροφίμων.

Το ζήτημα αποκτά και πολιτική διάσταση. Η ισπανική εστίαση ζητά κρατική παρέμβαση, μείωση φορολογίας, μέτρα στήριξης, ευκολότερη πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό και έλεγχο της «υπερρύθμισης», όπως τη χαρακτηρίζει. Ταυτόχρονα, θέτει και ένα κοινωνικό ζήτημα: την κρίση στέγασης και την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που δυσκολεύουν τους εργαζόμενους να ζήσουν κοντά στις τουριστικές περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα 15 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του τουριστικού τομέα, επιχειρώντας να στηρίξει έναν κλάδο που θεωρείται στρατηγικός για την ισπανική οικονομία. Ωστόσο, πολλοί επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο ενεργειακό ή φορολογικό. Είναι δομικό.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Ευρώπη βαδίζει προς ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης φαγητού, όπου τα σούπερ μάρκετ θα αναλάβουν ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής εστίασης. Αν συμβεί αυτό, τότε η μεταμόρφωση δεν θα αφορά μόνο την αγορά τροφίμων, αλλά και τον ίδιο τον κοινωνικό χαρακτήρα των πόλεων. Γιατί στη Μεσόγειο το φαγητό δεν ήταν ποτέ απλώς προϊόν. Ήταν εμπειρία, συνάντηση και τρόπος ζωής.

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street
Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα

Σύνταξη
Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Music Stage 13.05.26

Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Σύνταξη
Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Βάιος Μπαλάφας
Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Αθλητισμός & Σπορ 13.05.26

Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Σύνταξη
Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
TV 13.05.26

Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
Ελλάδα 13.05.26

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

