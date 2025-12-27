newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εστίαση: Χάνει έδαφος το «υγιεινό fast food» – Η νέα πραγματικότητα
Διεθνής Οικονομία 27 Δεκεμβρίου 2025 | 09:08

Εστίαση: Χάνει έδαφος το «υγιεινό fast food» – Η νέα πραγματικότητα

Ενώ οι παραδοσιακές αλυσίδες fast food έχουν επαναφέρει τις εκπτώσεις, οι ηγεσίες των αλυσίδων fast casual δείχνουν απρόθυμες να ακολουθήσουν

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Spotlight

Για περισσότερο από μία δεκαετία, το fast casual παρουσιαζόταν ως η χρυσή τομή ανάμεσα στο  γρήγορο φαγητό (fast food) και τα παραδοσιακά εστιατόρια. Οι αλυσίδες fast casual -η λεγόμενη γρήγορη, ποιοτική εστίαση – υπόσχονταν καλύτερη ποιότητα από το fast food, με τίμημα όμως σαφώς υψηλότερο.

Σήμερα, σε μια οικονομία όπου η ακρίβεια επανακαθορίζει τις καθημερινές επιλογές, αυτή η υπόσχεση δοκιμάζεται περισσότερο από ποτέ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η επιστροφή του φθηνού γεύματος στην εστίαση

Την ώρα που οι τιμές παραμένουν υψηλές σχεδόν παντού, οι παραδοσιακές αλυσίδες fast food έχουν επαναφέρει ένα γνώριμο όπλο: τις εκπτώσεις.

Ο Chris Kempczinski, διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s ανέφερε τις προσφορές της McDonald’s, όπως το Sausage McMuffin με αυγό στα 5 δολάρια και το Big Mac στα 8 δολάρια, ως επιτυχίες κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα. Και στο Burger King, οι προσφορές έχουν αποτέλεσμα. Δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν ότι οι προσφορές γευμάτων των 5 και 7 δολαρίων της αλυσίδας έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους «πελάτες που προσέχουν το προϋπολογισμό τους», όπως δήλωσε ο Joshua Kobza, Διευθύνων Σύμβουλος της Restaurant Brands International Inc., ιδιοκτήτριας του Burger King, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στα τέλη Οκτωβρίου.

Στον αντίποδα, οι αλυσίδες που έχτισαν την ανάπτυξή τους πάνω στην υπόσχεση του «υγιεινού fast» βλέπουν ρωγμές. Η Sweetgreen, που κάποτε έπεισε τους καταναλωτές να πληρώνουν 17 δολάρια για σαλάτα, ανακοίνωσε πτώση πωλήσεων 9,5% στο τρίτο τρίμηνο. Η μετοχή της, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, είχε χάσει περίπου 77% της αξίας της.

Η Chipotle, πρωτοπόρος στην ιδέα των «ηθικά προμηθευμένων» υλικών, αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω τις προσδοκίες της, προβλέποντας πλέον μείωση πωλήσεων σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Η μετοχή της είχε υποχωρήσει περίπου 40% στο ίδιο διάστημα. Και η Cava, που μέχρι πρόσφατα φάνταζε ασταμάτητη, παραδέχθηκε ότι η επισκεψιμότητα έχει παγώσει.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Circana

Σύμφωνα με τον David Portalatin, σύμβουλο εστίασης στη Circana, το ποσοστό των γευμάτων που αγοράζονται εκτός σπιτιού παρέμεινε σταθερό στο 23%. Το μήνυμα, όμως, είναι σαφές: οι καταναλωτές δεν σταμάτησαν να τρώνε έξω – απλώς άλλαξαν προορισμό.

Όπως σημειώνει, η πτώση της Sweetgreen μπορεί απλώς να σημαίνει μετάβαση σε Taco Bell ή McDonald’s. Και δεν πρόκειται μόνο για burgers. Η Taco Bell προσφέρει bowls τύπου Chipotle, ενώ αλυσίδες fast food διαθέτουν πλέον σαλάτες σε τιμές γύρω στα 11 δολάρια, ακόμα και στο Μανχάταν.

Η άρνηση των εκπτώσεων

Παρά το περιβάλλον έντονων προσφορών, οι ηγεσίες των fast casual δείχνουν απρόθυμες να ακολουθήσουν. «Η αξία ως τιμή δεν είναι και δεν θα γίνει στρατηγική της Chipotle», δήλωσε ο CEO Scott Boatwright, αναγνωρίζοντας πάντως ότι ο κλάδος «θεωρείται πλέον απρόσιτος».

Παρόμοια στάση κράτησε και ο CEO της Cava, Brett Schulman: «Αυτό είναι το πιο επιθετικό περιβάλλον εκπτώσεων από τη Μεγάλη Ύφεση, αλλά δεν θα συμμετάσχουμε», είπε, τονίζοντας ότι η πρόταση αξίας της εταιρείας είναι «ολιστική» και βασίζεται στην εμπειρία, τις σωστές παραγγελίες και τις γενναιόδωρες μερίδες.

Η ψυχολογία του καταναλωτή αλλάζει

Στην Technomic, οι αναλυτές καταγράφουν μια ιστορική μετατόπιση. «Για πρώτη φορά, η τιμή έγινε ο σημαντικότερος παράγοντας», λέει ο Richard Shank, αντιπρόεδρος καινοτομίας. Μέχρι πρόσφατα, η τιμή ερχόταν τέταρτη, μετά την ποιότητα, την εξυπηρέτηση και το μέγεθος μερίδας.

Το παράδειγμα της Just Salad είναι ενδεικτικό: όταν μείωσε την τιμή ενός πιάτου στο Μανχάταν από 14,99 σε 9,99 δολάρια, οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν.

Μικρότερες σαλάτες, μεγαλύτερη λογική

Υπάρχει, όμως, μια εναλλακτική που συζητείται όλο και περισσότερο: μικρότερες μερίδες σε χαμηλότερη τιμή. Πολλά «υγιεινά» bowls αγγίζουν ή ξεπερνούν τις 1.000 θερμίδες – υπερβολή για ένα μεσημεριανό, ειδικά για όσους λαμβάνουν φάρμακα τύπου GLP-1 ή απλώς δεν θέλουν να πετάξουν φαγητό.

Η μείωση μερίδας ενέχει ρίσκο, αλλά και ευκαιρία. Αντί για κρυφές αυξήσεις τιμών, μια ειλικρινής πρόταση «λιγότερο φαγητό, λιγότερα χρήματα» ίσως ταιριάζει καλύτερα στο κλίμα της εποχής.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
Αργεντινή 27.12.25

Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Μιλέι

«Οταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε γερουσιαστής της αντιπολίτευσης στην Αργεντινή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;
Άλλαξαν οι εποχές 26.12.25

H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;

Η Ελβετία για χρόνια βασιζότανε σε ένα σύστημα που την κρατούσε αποστασιοποιημένη και ασφαλή. Σήμερα, πανίσχυροι οικονομικοί παράγοντες της χώρας έρχονται να ταράξουν τα ήρεμα νερά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Προϋπολογισμό-ρεκόρ 665 δισ. ευρώ εγκρίνει η κυβέρνηση
Ανησυχία αγορών 26.12.25

Προϋπολογισμός άνευ προηγουμένου 665 δισ. ευρώ για την Ιαπωνία

Προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 665 δισ. ευρώ (122,3 τρισ. γεν) για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου 2026 ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, με πρόβλεψη δαπανών 9 τρισ. γεν για την άμυνα.

Σύνταξη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κλιματική κρίση: «Hot spot» η Μεσόγειος – Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο
Επιπτώσεις 27.12.25

«Hot spot» της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος - Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τον λόγο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και «εκτός εποχής» - Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση την καθημερινότητα

Σύνταξη
Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)
Μπάσκετ 27.12.25

Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)

Ο αγωνιστικός κατήφορος των Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, με τα Ελάφια αυτή τη φορά να χάνουν εύκολα και από τους Μέμφις Γκρίζλις. - Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Καιρός 27.12.25

Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά - Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο