Η ακρίβεια χτυπάει και το fast food – Γρήγορο αλλά όχι φθηνό
Διεθνής Οικονομία 08 Αυγούστου 2025

Η ακρίβεια χτυπάει και το fast food – Γρήγορο αλλά όχι φθηνό

Το 62% των Αμερικανών δηλώνει ότι τρώει λιγότερο fast food λόγω τιμών

Νατάσα Σινιώρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μέχρι πρόσφατα, ένα γεύμα στα McDonald’s ή ένας καφές από τα Starbucks ήταν για εκατομμύρια Αμερικανούς μια καθημερινή, σχεδόν αυτονόητη συνήθεια.

Σήμερα, όμως, αυτή η συνήθεια μετατρέπεται σε πολυτέλεια.

Σε μια οικονομία όπου το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει και κάθε δολάριο μετράει, το fast food – το απόλυτο σύμβολο του προσιτού γρήγορου φαγητού – φαίνεται να χάνει την αίγλη και τους πελάτες του.

Οι άδειες καρέκλες και τα drive-thru είναι η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες αλυσίδες του κόσμου.

Το φαινόμενο: Μειωμένη κίνηση, αυξημένες τιμές στα fast food

Σύμφωνα με το LendingTree, το 62% των Αμερικανών δηλώνει ότι τρώει λιγότερο fast food λόγω τιμών, ενώ το 78% θεωρεί πλέον πως το γρήγορο φαγητό είναι… πολυτέλεια.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι 65% των Αμερικανών καταναλωτών, τους τελευταίους έξι μήνες «έχει πάθει σοκ από τις τιμές ενός απλού, γρήγορου γεύματος», μας ενημερώνει το Restaurant Dive.

Πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβεται μια ευρύτερη μεταστροφή: οι καταναλωτές επιλέγουν πλέον φαγητό στο σπίτι αντί για το γεύμα στο εστιατόριο, καθώς η αγορά ειδών παντοπωλείου παραμένει φθηνότερη σε σύγκριση με το φαγητό εκτός σπιτιού.

Οι αριθμοί που προβληματίζουν τη βιομηχανία

H αλυσίδα McDonald’s είδε πτώση 3,6% στις πωλήσεις ανά κατάστημα στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2025 – η μεγαλύτερη από την πανδημία, αναφέρει το Food Chain Magazine.

Ο CEO Chris Kempczinski παραδέχεται ότι ακόμα και προσφορές, όπως το μενού των $5, δεν είναι πλέον αρκετές για να αντιστρέψουν τη φυγή πελατών.

«Το βασικό ζήτημα είναι ότι ο κόσμος απλώς επισκέπτεται τα καταστήματα λιγότερο συχνά — και αυτό, πιστεύω, δείχνει την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές», είχε δηλώσει ο οικονομικός διευθυντής της McDonald’s, Ian Borden, στους αναλυτές τον Μάϊο, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, τα οποία υπολείπονταν των εκτιμήσεων της Wall Street, λόγω πτώσης στις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα.

Όπως εξηγεί το Yahoo Finance, η πολιτική δασμών του προέδρου Τραμπ, καθώς και η αστάθεια που τη συνοδεύει, έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα και έχει πλήξει το καταναλωτικό κλίμα, οδηγώντας τις προσδοκίες για πληθωρισμό στα υψηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1980.

Η οικονομική πίεση δεν αφορά μόνο τα χαμηλά εισοδήματα

Η McDonald’s παρουσίασε τον Μάϊο στοιχεία που δείχνουν μείωση στην επισκεψιμότητα των εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης ανάλογα με το εισόδημα, υποδεικνύοντας ότι η οικονομική πίεση δεν αφορά πλέον μόνο τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Στις ΗΠΑ, η επισκεψιμότητα από καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα μειώθηκε «σχεδόν κατά διψήφιο ποσοστό σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο», σύμφωνα με τον κ. Kempczinski.

Πριν από  λίγους μήνες, η επισκεψιμότητα από καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος μειώθηκε σχεδόν στον ίδιο βαθμό — μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η οικονομική πίεση στην κατανάλωση έχει γενικευτεί», προσθέτει.

Εν τω μεταξύ, και η αλυσίδα Chipotle, με πτώση 2,3% στις συναλλαγές και 0,4% στις πωλήσεις, βιώνει την πρώτη της αρνητική χρονιά από το 2020.

Τα Starbucks κατέγραψαν πτώση για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο τον Μάϊο, με τους καταναλωτές να εγκαταλείπουν καθημερινές πολυτέλειες όπως είναι, για παράδειγμα, οι specialty καφέδες.

Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν καθημερινές πολυτέλειες όπως είναι οι specialty καφέδες

Τα Burger King και Wendy’s προσφέρουν $5 και $3 γεύματα αντίστοιχα για να συγκρατήσουν την πελατεία τους.

Όπως σημειώνει ο Brendan Sweeney, CEO της Popmenu, «τα εστιατόρια δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο μεταξύ τους – ανταγωνίζονται κάθε άλλη επιχείρηση που θέλει μερίδιο από το μειωμένο εισόδημα καταναλωτή».

Πρωινό στο σπίτι, όχι στα McDonald’s

Το πρωινό, κάποτε κερδοφόρο κομμάτι για τα McDonald’s, είναι πλέον η πιο ευάλωτη χρονική ζώνη.

Ο CEO της εταιρείας αναγνωρίζει ότι «είναι το πιο ευαίσθητο οικονομικά γεύμα – πολλοί το παραλείπουν ή το προτιμούν στο σπίτι».

Παρά τη διαφημιστική καμπάνια και τις νέες προσφορές για το πρωινό μενού, η προσέλευση παραμένει χαμηλή.

Από την αξία στο πραγματικό κόστος

Οι προσφορές, οι εφαρμογές και τα προγράμματα επιβράβευσης είναι τα όπλα που χρησιμοποιούν οι αλυσίδες, αλλά η αντίληψη του τι σημαίνει «φθηνό» έχει αλλάξει.

Το 67% των καταναλωτών περιμένει το fast food να είναι πιο φθηνό από το σπιτικό φαγητό – όμως 75% δηλώνει ότι αυτό δεν ισχύει πια.

Σύμφωνα με το Fastcasual.com, μια ιστοσελίδα με ειδήσεις για τον κλαδο της εστίασης, οι πωλήσεις στα εστιατόρια μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολλών καταστημάτων γρήγορης casual εστίασης, κατέγραψαν ελαφρά ετήσια αύξηση της τάξης του 0,4% τον Ιούνιο, αλλά παρουσίασαν σημαντικότερη μηνιαία πτώση 2,6% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Δείκτη Μικρών Επιχειρήσεων της Fiserv.

Η μηνιαία μείωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση της φυσικής επισκεψιμότητας, η οποία υποχώρησε κατά 2,5% από τον Μάιο.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μια ακόμη μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 5,6% μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη τάση μείωσης της προσέλευσης πελατών.

Το μέσο ύψος συναλλαγών ανά παραγγελία στα εστιατόρια παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,1%.

Ο δείκτης Fiserv επιβεβαιώνει τη στροφή: οι καταναλωτές ξοδεύουν κατά μέσο όρο $235 την εβδομάδα σε παντοπωλεία έναντι μόλις $115 σε εστιατόρια.

Μπροστά σε μια νέα εποχή;

Όπως σημειώνει ο Brendan Sweeney, CEO της Popmenu, «τα εστιατόρια δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο μεταξύ τους – ανταγωνίζονται κάθε άλλη επιχείρηση που θέλει μερίδιο από το μειωμένο πορτοφόλι του καταναλωτή».

Για τις αλυσίδες fast food, το στοίχημα πλέον δεν είναι απλώς να πουλήσουν περισσότερα nuggets ή wraps, αλλά να αποδείξουν ξανά ότι αποτελούν μια λογική επιλογή για τον καθημερινό άνθρωπο.

Μέχρι τότε, το fast food κινδυνεύει να γίνει κάτι που, κατά έναν ειρωνικό τρόπο, λίγοι πια μπορούν να φάνε γρήγορα – ή συχνά.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Τράπεζες
Τράπεζες: Αναθεώρηση του ετήσιου στόχου για την πιστωτική επέκταση κατά 1,5 δισ. ευρώ

Τράπεζες: Αναθεώρηση του ετήσιου στόχου για την πιστωτική επέκταση κατά 1,5 δισ. ευρώ

ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέο χτύπημα από την Κίνα
Νέα δεδομένα στην παράδοση 06.08.25

Νέο χτύπημα από την Κίνα

Η εξαγορά-μαμούθ της Ceconomy από τον κινεζικό κολοσσό JD.com φέρνει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, πιέζοντας την Amazon

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα τα πλοία 08.08.25

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία και ουρές στα λιμάνια

Απαγόρευση απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία για χιλιάδες αδειούχους στο λιμάνι του Πειραιά - Σχηματίζουν ουρές μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων που όμως παραμένουν κλειστοί

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
