Η ακρίβεια χτυπάει και το fast food – Γρήγορο αλλά όχι φθηνό

Μέχρι πρόσφατα, ένα γεύμα στα McDonald’s ή ένας καφές από τα Starbucks ήταν για εκατομμύρια Αμερικανούς μια καθημερινή, σχεδόν αυτονόητη συνήθεια.

Σήμερα, όμως, αυτή η συνήθεια μετατρέπεται σε πολυτέλεια.

Σε μια οικονομία όπου το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει και κάθε δολάριο μετράει, το fast food – το απόλυτο σύμβολο του προσιτού γρήγορου φαγητού – φαίνεται να χάνει την αίγλη και τους πελάτες του.

Οι άδειες καρέκλες και τα drive-thru είναι η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες αλυσίδες του κόσμου.

Το φαινόμενο: Μειωμένη κίνηση, αυξημένες τιμές στα fast food

Σύμφωνα με το LendingTree, το 62% των Αμερικανών δηλώνει ότι τρώει λιγότερο fast food λόγω τιμών, ενώ το 78% θεωρεί πλέον πως το γρήγορο φαγητό είναι… πολυτέλεια.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι 65% των Αμερικανών καταναλωτών, τους τελευταίους έξι μήνες «έχει πάθει σοκ από τις τιμές ενός απλού, γρήγορου γεύματος», μας ενημερώνει το Restaurant Dive.

Πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβεται μια ευρύτερη μεταστροφή: οι καταναλωτές επιλέγουν πλέον φαγητό στο σπίτι αντί για το γεύμα στο εστιατόριο, καθώς η αγορά ειδών παντοπωλείου παραμένει φθηνότερη σε σύγκριση με το φαγητό εκτός σπιτιού.

Οι αριθμοί που προβληματίζουν τη βιομηχανία

H αλυσίδα McDonald’s είδε πτώση 3,6% στις πωλήσεις ανά κατάστημα στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2025 – η μεγαλύτερη από την πανδημία, αναφέρει το Food Chain Magazine.

Ο CEO Chris Kempczinski παραδέχεται ότι ακόμα και προσφορές, όπως το μενού των $5, δεν είναι πλέον αρκετές για να αντιστρέψουν τη φυγή πελατών.

«Το βασικό ζήτημα είναι ότι ο κόσμος απλώς επισκέπτεται τα καταστήματα λιγότερο συχνά — και αυτό, πιστεύω, δείχνει την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές», είχε δηλώσει ο οικονομικός διευθυντής της McDonald’s, Ian Borden, στους αναλυτές τον Μάϊο, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, τα οποία υπολείπονταν των εκτιμήσεων της Wall Street, λόγω πτώσης στις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα.

Όπως εξηγεί το Yahoo Finance, η πολιτική δασμών του προέδρου Τραμπ, καθώς και η αστάθεια που τη συνοδεύει, έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα και έχει πλήξει το καταναλωτικό κλίμα, οδηγώντας τις προσδοκίες για πληθωρισμό στα υψηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1980.

Η οικονομική πίεση δεν αφορά μόνο τα χαμηλά εισοδήματα

Η McDonald’s παρουσίασε τον Μάϊο στοιχεία που δείχνουν μείωση στην επισκεψιμότητα των εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης ανάλογα με το εισόδημα, υποδεικνύοντας ότι η οικονομική πίεση δεν αφορά πλέον μόνο τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.