Όσμαν: «Είμαστε έτοιμοι για το game 5 μιας μυθικής σειράς»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Τσέντι Όσμαν σε δηλώσεις του ενόψει τo Game 5 κόντρα στην Βαλένθια χαρακτήρισε την σειρά μυθική, ενώ τόνισε πως είναι έτοιμοι για την πρόκριση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Όσμαν:

Για την ψυχολογία της ομάδας μετά την ισοφάριση της σειράς από τη Βαλένθια: «Πιστεύω πως για όλους τους παίκτες τo Game 5 είναι το καλύτερο παιχνίδι που μπορούν να παίξουν. Τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε το ίδιο και τώρα θα παίξουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Game 5. Σίγουρα αυτό θα είναι το πιο διασκεδαστικό. Προφανώς είχαμε τις ευκαιρίες μας, αλλά δεν καταφέραμε να τελειώσουμε τη σειρά. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε στο Game 5».

Για το πώς αξιοποιεί την εμπειρία που έχει από σημαντικούς αγώνες playoffs στο NBA ενόψει ενός ματς που είναι do-or-die: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Σίγουρα θα είναι ένα σπουδαίο ματς και πιστεύω ότι όλη η ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη και συγκεντρωμένη. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για εμάς και για τον κόσμο μας. Για αυτό είμαστε έτοιμοι».

Για το πού θεωρεί ότι θα κριθεί το Game 5: «Σίγουρα στην άμυνα. Πρέπει να ανεβάσουμε περισσότερο την έντασή μας και να είμαστε πιο επιθετικοί. Όπως ήμασταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εδώ στο Game 3 και το Game 4 η Βαλένθια ένιωσε πιο άνετα σε σχέση με τα εντός έδρας παιχνίδια της.

Για αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εξαιρετική δουλειά μέσα από την επιθετικότητά μας. Και φυσικά να βρεθούμε σε καλή ημέρα επιθετικά. Ελπίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Είμαστε έτοιμοι. Όπως είπες κι εσύ, αυτή είναι πραγματικά μια μυθική σειρά και για τις δύο ομάδες. Μια εκπληκτική σειρά. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ο Game 5 θα είναι αντάξιο των προηγούμενων αγώνων».