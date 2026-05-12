Κάννες: Η ψύχραιμη δήλωση της Ντέμι Μουρ για την τεχνητή νοημοσύνη
Culture Live 12 Μαΐου 2026, 23:30

Η Ντέμι Μουρ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία ή επαφή - Και, έχει δίκιο, αν και ο κίνδυνος εγκυμονεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Η Ντέμι Μουρ, ένας από τους βασικούς πυλώνες του Χόλιγουντ, τοποθετήθηκε σχετικά με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο του θεάματος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την Τρίτη, δηλώνοντας ότι πρέπει να «βρεθεί τρόπος για να συνεργαστούμε μαζί της».

Όταν ρωτήθηκε από το περιοδικό Variety για τη γνώμη της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την κινηματογραφική βιομηχανία και αν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί, η Μουρ απάντησε: «Πω πω, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πιστεύω ότι η άρνηση γεννά άρνηση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Και έτσι, το να την πολεμήσουμε σημαίνει να δώσουμε μια μάχη που γνωρίζουμε [εκ των προτέρων] ότι θα χάσουμε. Επομένως, το να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί της νομίζω ότι είναι μια πιο αξιόλογη λύση».

«Στην ερώτησή σας, αν κάνουμε αρκετά για να προστατευτούμε; Δεν ξέρω την απάντηση σε αυτό. Μάλλον όχι».

«Ελπίζω όχι»

Η Ντέμι Μουρ συνέχισε λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία ή επαφή. «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να φοβηθούμε, γιατί αυτό που δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει είναι η πηγή της αληθινής τέχνης, η οποία προέρχεται από την ψυχή», είπε η βραβευμένη ηθοποιός.

«Προέρχεται από το πνεύμα του καθενός και της καθεμίας από εμάς που καθόμαστε εδώ, από τον καθένα και την καθεμία από εμάς που δημιουργούμε κάθε μέρα. Και αυτό δεν μπορούν ποτέ να το αναδημιουργήσουν».

Φωτογραφία: Ο Παρκ Τσαν-γουκ, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, και τα μέλη της κριτικής επιτροπής Ντέμι Μουρ, Ρουθ Νέγκα, Λόρα Βάντελ, Κλόι Ζάο, Ντιέγκο Σεσπέδες, Άιζακ Ντε Μπανκόλε, Πολ Λάβερτι και Στέλαν Σκάρσγκαρντ ποζάρουν στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξή τους για την τελετή έναρξης και την προβολή της ταινίας «La Venus electrique» (The Electric Kiss) εκτός διαγωνισμού, στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις Κάννες, Γαλλία, 12 Μαΐου 2026. REUTERS/Marko Djurica

Νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου, η Μουρ κλήθηκε να απαντήσει στο αν πιστεύει ότι το να μιλάει κανείς ελεύθερα για πολιτική μπορεί να βλάψει την κινηματογραφική βιομηχανία, και εκείνη απάντησε: «Ελπίζω όχι».

«Μέρος της τέχνης είναι η έκφραση, οπότε αν αρχίσουμε να αυτολογοκρινόμαστε, νομίζω ότι θα καταστρέψουμε τον ίδιο τον πυρήνα της δημιουργικότητάς μας, που είναι το σημείο όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια και τις απαντήσεις», δήλωσε η Μουρ.

Πολιτική και τέχνη

Η Ντέμι Μουρ συμμετέχει στη φετινή κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος, μαζί με τον πρόεδρο του φεστιβάλ Παρκ Τσαν-γουκ, την Ρουθ Νέγκα, την Λόρα Βάντελ, τον Ντιέγκο Σεσπέδες, τον Άιζακ Ντε Μπανκόλε, τον Πολ Λάβερτι, την Κλόι Ζάο και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Από την πλευρά του, ο Παρκ δήλωσε ότι η πολιτική δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την τέχνη, όταν ρωτήθηκε για τις σφοδρές αντιδράσεις που πυροδότησε η απολιτίκ, «ναι μεν, αλλά» στάση που κράτησε ο Βιμ Βέντερς σχετικά με την στήριξη της Γερμανίας στο Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων, στην έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου νωρίτερα φέτος.

«Νομίζω ότι είναι παράξενο να πιστεύει κανείς ότι βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους», είπε ο Παρκ. «Απλώς και μόνο επειδή ένα έργο τέχνης περιέχει ένα πολιτικό μήνυμα, δεν πρέπει να θεωρείται εχθρός της τέχνης. Ταυτόχρονα, μόνο και μόνο επειδή μια ταινία δεν κάνει πολιτική δήλωση, δεν πρέπει να παραμερίζεται. Ακόμα και αν κάνουμε μια εξαιρετική πολιτική δήλωση, αν δεν εκφραστεί με καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, θα είναι απλώς προπαγάνδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η τέχνη και η πολιτική δεν είναι έννοιες που βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους· εφόσον εκφράζονται καλλιτεχνικά, έχουν αξία».

*Με πληροφορίες από: Variety

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Χωρίς λογοκρισία 12.05.26

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Λουκάς Καρνής
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Αμερικανοί βουλευτές 13.05.26

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Σύνταξη
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Σάββας Λιαμίρας
Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Ποπ διάθεση 12.05.26

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 12.05.26

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Πολιτική 12.05.26

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Δημήτρης Τερζής
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

