Η Ντέμι Μουρ, ένας από τους βασικούς πυλώνες του Χόλιγουντ, τοποθετήθηκε σχετικά με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο του θεάματος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την Τρίτη, δηλώνοντας ότι πρέπει να «βρεθεί τρόπος για να συνεργαστούμε μαζί της».

Όταν ρωτήθηκε από το περιοδικό Variety για τη γνώμη της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την κινηματογραφική βιομηχανία και αν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί, η Μουρ απάντησε: «Πω πω, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πιστεύω ότι η άρνηση γεννά άρνηση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Και έτσι, το να την πολεμήσουμε σημαίνει να δώσουμε μια μάχη που γνωρίζουμε [εκ των προτέρων] ότι θα χάσουμε. Επομένως, το να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί της νομίζω ότι είναι μια πιο αξιόλογη λύση».

«Στην ερώτησή σας, αν κάνουμε αρκετά για να προστατευτούμε; Δεν ξέρω την απάντηση σε αυτό. Μάλλον όχι».

«Ελπίζω όχι»

Η Ντέμι Μουρ συνέχισε λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία ή επαφή. «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να φοβηθούμε, γιατί αυτό που δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει είναι η πηγή της αληθινής τέχνης, η οποία προέρχεται από την ψυχή», είπε η βραβευμένη ηθοποιός.

«Προέρχεται από το πνεύμα του καθενός και της καθεμίας από εμάς που καθόμαστε εδώ, από τον καθένα και την καθεμία από εμάς που δημιουργούμε κάθε μέρα. Και αυτό δεν μπορούν ποτέ να το αναδημιουργήσουν».

Νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου, η Μουρ κλήθηκε να απαντήσει στο αν πιστεύει ότι το να μιλάει κανείς ελεύθερα για πολιτική μπορεί να βλάψει την κινηματογραφική βιομηχανία, και εκείνη απάντησε: «Ελπίζω όχι».

«Μέρος της τέχνης είναι η έκφραση, οπότε αν αρχίσουμε να αυτολογοκρινόμαστε, νομίζω ότι θα καταστρέψουμε τον ίδιο τον πυρήνα της δημιουργικότητάς μας, που είναι το σημείο όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια και τις απαντήσεις», δήλωσε η Μουρ.

Πολιτική και τέχνη

Η Ντέμι Μουρ συμμετέχει στη φετινή κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος, μαζί με τον πρόεδρο του φεστιβάλ Παρκ Τσαν-γουκ, την Ρουθ Νέγκα, την Λόρα Βάντελ, τον Ντιέγκο Σεσπέδες, τον Άιζακ Ντε Μπανκόλε, τον Πολ Λάβερτι, την Κλόι Ζάο και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Από την πλευρά του, ο Παρκ δήλωσε ότι η πολιτική δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την τέχνη, όταν ρωτήθηκε για τις σφοδρές αντιδράσεις που πυροδότησε η απολιτίκ, «ναι μεν, αλλά» στάση που κράτησε ο Βιμ Βέντερς σχετικά με την στήριξη της Γερμανίας στο Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων, στην έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου νωρίτερα φέτος.

«Νομίζω ότι είναι παράξενο να πιστεύει κανείς ότι βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους», είπε ο Παρκ. «Απλώς και μόνο επειδή ένα έργο τέχνης περιέχει ένα πολιτικό μήνυμα, δεν πρέπει να θεωρείται εχθρός της τέχνης. Ταυτόχρονα, μόνο και μόνο επειδή μια ταινία δεν κάνει πολιτική δήλωση, δεν πρέπει να παραμερίζεται. Ακόμα και αν κάνουμε μια εξαιρετική πολιτική δήλωση, αν δεν εκφραστεί με καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, θα είναι απλώς προπαγάνδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η τέχνη και η πολιτική δεν είναι έννοιες που βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους· εφόσον εκφράζονται καλλιτεχνικά, έχουν αξία».

*Με πληροφορίες από: Variety