Ο CEO της Euroleague συναντήθηκε με εκπρόσωπους της Stoiximan GBL στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής και ο General Manager, Ευθύμης Ρεντζιάς συναντήθηκαν με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο στη Βαρκελώνη.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για την αναβάθμιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ τέθηκε επί τάπητος και το ζήτημα δημιουργίας μακροπρόθεσμων ευκαιριών που θα στηρίζουν τις ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τη συνάντηση του CEO της Euroleague με τη Stoiximan GBL:

«Την Πέμπτη 7 Μαΐου, ο πρόεδρος της Greek Basketball League (GBL), κ. Μιχάλης Μελής, και ο General Manager, κ. Ευθύμης Ρεντζιάς, επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της EuroLeague Basketball στη Βαρκελώνη, όπου συναντήθηκαν με τον Chief Executive Officer, Τσους Μπουένο, καθώς και με ανώτερα στελέχη της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων εξετάστηκαν επίσης τρόποι αναβάθμισης του συνολικού προϊόντος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μέσω ισχυρότερης παρουσίας στις αγορές, διεύρυνσης των εμπορικών συνεργασιών και συνεχούς επένδυσης στην αγωνιστική ποιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών που θα στηρίζουν τις ομάδες, τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση των διοργανώσεων.

Η συνάντηση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό μπασκετικό τοπίο, αναγνωρίζοντας τη βαθιά μπασκετική παράδοση της χώρας, τους παθιασμένους φιλάθλους και τη σταθερή παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο των διεθνών διασυλλογικών διοργανώσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο των κορυφαίων ελληνικών συλλόγων, όπως οι μεγάλες δυνάμεις της EuroLeague Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς επίσης ο Άρης Betsson και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel, που συμμετέχουν στο BKT EuroCup, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της Ελλάδας στην ανάπτυξη και προβολή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά μέσα από τακτικό διάλογο και κοινό σχεδιασμό. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα κοινό όραμα για τη διαμόρφωση μιας σχέσης με προοπτική, με επίκεντρο την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα».