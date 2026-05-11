Τρίτη 12 Μαϊου 2026
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 11 Μαΐου 2026, 23:48

Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

«Χαμηλές πτήσεις» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και σε νέα δημοσκόπηση. Αποδοκιμασία των πολιτών και ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία.

Σε μια χρονική περίοδο που το κυβερνών κόμμα μετρά τις πληγές του από τα συνεχόμενα σκάνδαλα η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών (ποσοστό 72%) δηλώνει με σαφήνεια πως δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά. Όσον αφορά τον τρόπο που χειρίζεται η Λάουρα Κοβέσι την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ το «χαστούκι» στην κυβέρνηση είναι ηχηρό με το 64% να απαντά πως «δεν συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδας».

Υποχωρεί σε ποσοστό κάτω από το 23% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία – Δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, λένε 7 στους 10 πολίτες

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποκαλύπτουν πως η ψήφος διαμαρτυρίας αφορά 6 στους 10 πολίτες. Η μέτρηση φανερώνει αύξηση ενώ είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Alco για την έρευνα κοινής γνώμης για λογαριασμό του Alpha.

Κάτω και από το 2019 η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση

Στην πρόθεση ψήφου συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της ΝΔ καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό σε δημοσκόπηση της Alco, ακόμα και πριν από πριν το 2019.

Παράλληλα, υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδο αυτών που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα». Χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης είναι πως ένας στους τρεις πολίτες τηρεί στάση αναμονής, (αναποφάσιστοι και άλλο κόμμα 33%).

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 22,8% (-1% από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου), ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2% (+0,2%), τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8% (-0,6%), με 7% ακολουθεί το ΚΚΕ (+0,2%)), και 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας (-0,6%). Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται οριακά πάνω από το 3% με πτώση 1,2%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5% και η Νίκη με 2%.

Κυρίαρχος ο Αλέξης Τσίπρας στη μάχη των υπό ίδρυση κομμάτων

Στα ραντάρ των δημοσκοπικών εταιρειών βρίσκονται και τα υπό δημιουργία κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να διατηρεί τη δυναμική του με ένα 17% να απαντά «πολύ και αρκετά» πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του.

Το «κόμμα Τσίπρα» αντλεί κυρίως ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν ψηφοφόροι της Πλεύση Ελευθερίας και του ΜέΡΑ25 ενώ ελάχιστοι απαντούν πως είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να επιλέξουν το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Το «κόμμα Καρυστιανού» δεν δείχνει σημάδια ανάκαμψης σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση αλλά ούτε σημάδια συρρίκνωσης. Το 15% απαντά «πολύ και αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει.

Η δεξαμενή άντλησης ψηφοφόρων για το κόμμα της είναι η δεξιά και η κεντροδεξιά και οι παρυφές της ακροδεξιάς με το κόμμα της Νίκης να είναι ο μεγαλύτερος «αιμοδότης».

Χάνοντας το «μαξιλαράκι» του 23%

Η νέα δημοσκόπηση έρχεται σε μια περίοδο που την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέγοντας «όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη και «ναι» σε κυβερνητική αλλαγή, στη δημοσκόπηση της MRB (για λογαριασμό του OPEN). Σχεδόν επτά στους δέκα αξιολογούν μάλλον και πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία ενώ και σε αυτή τη μέτρηση το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω από το 23%. Το 51% ζητά προκήρυξης πρόωρων εκλογών.

Στην ίδια δημοσκόπηση σημαντικά «κέρδη» καταγράφει το «κόμμα Τσίπρα» με το «σίγουρα θα ψηφίσω» να βρίσκεται σε διψήφιο ποσοστό (23,2%) και άνοδο +3,6%. Πτωτική η τάση για το «κόμμα Καρυστιανού», σταθερή η τάση για το «κόμμα Σαμαρά».

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή: το 63,1% λέει «σίγουρα». Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε: σε ποσοστό 39,5% «σίγουρα συμφωνώ».

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26 Upd: 21:23

Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, οπότε αυτές γίνουν, στέλνει από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με το κοινό να σταματά την ομιλία του παρακινώντας τον να ανακοινώσει το κόμμα. «Η σπορά έγινε τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αναφέρει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κράτος Δικαίου 11.05.26

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Ανάρτηση με νόημα 11.05.26

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν - Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης, τονίζει ο Γαλιμπάφ
Μοχαμάντ Γαλιμπάφ 12.05.26

«Δεν υπάρχει εναλλακτική» για τις ΗΠΑ, τονίζει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων».

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Ελλάδα 12.05.26

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κυβερνητική κρίση 11.05.26

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Προτιμά την ησυχία; 11.05.26

Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Ελλάδα 11.05.26

Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

LIVE: Τότεναμ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
«Πλύση εγκεφάλου» 11.05.26

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

