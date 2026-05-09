«Ύποπτο timing» – Ο Τζο Ρόγκαν επιτίθεται στον Τραμπ για τα αρχεία των UFO

Σε μια απρόσμενη τροπή, ο επιδραστικός και πρώην σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο podcaster Τζο Ρόγκαν, αμφισβήτησε ανοιχτά τα κίνητρα του προέδρου των ΗΠΑ πίσω από την πρόσφατη μαζική δημοσιοποίηση αρχείων για τα UFO.

Ο Ρόγκαν μίλησε για «εσκεμμένο αντιπερισπασμό» από τις αποτυχίες στο μέτωπο του Ιράν.

Η σχέση του Τζο Ρόγκαν με τον Λευκό Οίκο φαίνεται να έχει τραυματιστεί πλέον ανεπανόρθωτα καθώς ο «πολιτικά άστεγος» πλέον Ρόγκαν κατηγόρησε δημόσια τον Τραμπ για χρήση των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου ως εργαλείο επικοινωνιακής διαχείρισης.

Σε πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής του The Joe Rogan Experience ο Ρόγκαν εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό σχετικά με την απόφαση του Τραμπ να δημοσιοποιήσει δεκάδες αρχεία του Υπουργείου Άμυνας που αφορούν τα UFO.

«Αυτό που δεν βγάζει εντελώς νόημα είναι γιατί να γίνει τώρα αυτή η αποκάλυψη, είναι εντελώς κυνικό» είπε ο Ρόγκαν.

«Ο πόλεμος του Ιράν δεν πάει καλά, το αμερικανικό κοινό είναι πολύ αναστατωμένο [με τον πρόεδρο], πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι θα έπρεπε ποτέ να είχαμε εμπλακεί σε αυτό εξαρχής» πρόσθεσε.

«Και χρειαζόμαστε μερικά καλά νέα» συνέχισε σηκώνοντας τους ώμους του. «Χρειαζόμαστε κάτι για να μας αποσπάσει την προσοχή».

«Αν ήμουν εγώ στη θέση του τώρα θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνω» πρόσθεσε ο καλεσμένος του, ΜAGA, Ρεπουμπλικανός και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Τιμ Μπέρτσετ. «Αλλά δεν νομίζω ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται να παίξει αυτό το παιχνίδι. ομίζω ότι θέλει απλώς να το δημοσιοποιήσει».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόγκαν κατηγορεί τον Τραμπ για στρατηγικές αντιπερισπασμού της κοινής γνώμης όταν είναι αντιμέτωπος με δυσαρέσκεια από την κοινή γνώμη.

Τον περασμένο Ιανουάριο, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι αμφιλεγόμενες επιδρομές της ICE στη Μινεσότα είχαν ως στόχο να «πνίξουν» τις αντιδράσεις για τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν.

Αυτή την άποψη φαίνεται να συμμερίζονται και άλλοι πολιτικοί παράγοντες, όπως ο βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος έκανε λόγο για το «απόλυτο όπλο μαζικού αντιπερισπασμού», τονίζοντας ωστόσο ότι τα αρχεία Έπσταϊν παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παρά τις προσπάθειες υποβάθμισής τους.

Παρά το γεγονός ότι ο Ρόγκαν είχε υποστηρίξει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024, οι πρόσφατες τοποθετήσεις του δείχνουν μια σαφή ρήξη με τον πρόεδρο σε κρίσιμα ζητήματα.

Σε συζητήσεις του με άλλους podcaster που είχαν υποστηρίξει ανοιχτά τον Τραμπ στην τελευταία του προεκλογική καμπάνια όπως ο Τέο Βον, ο Ρόγκαν εξέφρασε την ανησυχία του για τον πόλεμο στο Ιράν, την έλλειψη λογοδοσίας σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν και τις σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του, ο 79χρονος πρόεδρος Τραμπ προωθεί τη δημοσιοποίηση των αρχείων ως «μια πράξη απόλυτης διαφάνειας, καλώντας τους πολίτες μέσω του Truth Social να διασκεδάσουν και να αποφασίσουν μόνοι τους τι συμβαίνει».

Ωστόσο, η κίνηση αυτή συμπίπτει με μια περίοδο έντονων πιέσεων προς το πρόσωπό του, καθώς αποτυγχάνει επανειλημμένα να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ιράν.

Ταυτόχρονα, η κριτική εντείνεται και για τις προσπάθειές του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου απέναντι σε τηλεοπτικούς παρουσιαστές, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.