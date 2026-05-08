Conference League: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο τελικός της διοργάνωσης

Την πρόκρισή τους στον τελικό του UEFA Conference League πανηγυρίζουν Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οποίες απέκλεισαν Σαχτάρ και Στρασμπούρ, αντίστοιχα, και θα κοντραριστούν για την κατάκτηση του τροπαίου της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το μεγάλο παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Λειψία, στο γήπεδο της τοπικής ομάδας τη «Red Bull Arena» το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2015 από τους «ταύρους» και έχει χωρητικότητα 45,228 θεατών.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 27 Μαΐου 2026 με τη σέντρα να γίνεται στις 22:00 ώρα Ελλάδος.