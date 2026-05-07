Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Γύρισαν και πάλι ανοδικά οι τιμές του πετρελαίου σε μια ασταθή συνεδρίαση με τους traders να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 22 σεντς στα 101,94 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ για τον Ιούνιο σημείωσαν άνοδο 84 σεντς στα 95,92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν σημειώσει πτώση περίπου 5% νωρίτερα στη συνεδρίαση, λόγω των ελπίδων ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Αισιοδοξία για τον πόλεμο στο Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί στο Reuters ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier, Samy Chaar.

«Έτσι, η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει από τα υψηλά της, κάτι που προφανώς ανακουφίζει την πίεση στις καμπύλες αποδόσεων και τις αποδόσεις των ομολόγων, και αυτό είναι εξαιρετικά νέα για την αποτίμηση των μετοχών και κάνει τα νομίσματα να κινούνται λίγο», είπε.

Μια ισχυρή περίοδος ανακοίνωσης κερδών και ένα σχετικά ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον συνέβαλαν σε μια θετική διάθεση της αγοράς, πρόσθεσε ο Chaar.

Ο Nikkei 225 ηγήθηκε των κερδών στην Ασία και ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 62.000 μονάδες. Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 1,02% μετά από άνοδο 2,2% την Τετάρτη.

Το πετρέλαιο

Το Ιράν αξιολογεί τη μονοσέλιδη πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης, οι όροι της οποίας περιλαμβάνουν την αναστολή του προγράμματος πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ΗΠΑ κι Ιράν να επιτρέψουν την διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου έχει σημειώσει ραγδαία μεταβολή αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας κοντά στα 115 δολάρια τη Δευτέρα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την έναρξη συνοδείας πλοίων από το Ορμούζ. Αργότερα, απέσυρε το σχέδιο, επικαλούμενος πιέσεις από μεσολαβητές.

Παρά τις αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν θα βομβαρδιστεί «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο» εάν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, εγείροντας ανησυχίες στην αγορά ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν εύθραυστες.

Ο Scott Chronert, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Citi U.S. μιλώντας στο CNBC εξήγησε ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία.

«Η διάρκεια της σύγκρουσης και οι επιπτώσεις που έχει για υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι σημαντική, καθώς αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης για πολλά μέρη της αγοράς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον τρόπο σκέψης της Fed όσον αφορά τη δυναμική των επιτοκίων» υπογράμμισε.

Πηγή: ot.gr