Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Αγορά εργασίας: Τα επαγγέλματα της νέας εποχής – Που χτυπάει ο «παλμός» της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 17:19

Αγορά εργασίας: Τα επαγγέλματα της νέας εποχής – Που χτυπάει ο «παλμός» της Ελλάδας

Στην ελληνική αγορά εργασίας o ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με μισθούς άνω των 2.000 ευρώ τον μήνα.

Στράτος Ιωακείμ
Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Σε μετασχηματισμό βρίσκεται η αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Κεντρικοί πυλώνες αυτής της εξέλιξης είναι η ψηφιακή οικονομία, η πράσινη μετάβαση και η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και η υγεία.

Η ανάγκη για στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και σύγχρονων επιχειρηματικών αναγκών

Ο «παλμός» της νέας εποχής χτυπά εκεί όπου η αγορά μετατοπίζεται από «στατικά» επαγγέλματα σε δυναμικούς ρόλους που απαιτούν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ψηφιακής οικονομίας και αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά πολλούς εργασιακούς κλάδους την επόμενη δεκαετία.

Η ενσωμάτωση της AI σε όλους τους τομείς παραγωγής αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη (AI specialists), αναλυτές δεδομένων (data analysts), μηχανικούς λογισμικού και επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας.

Η ΤΝ δεν επηρεάζει μόνο την τεχνολογία, αλλά ενσωματώνεται σε παραδοσιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας:

  • Υγεία: Δημιουργούνται ρόλοι που συνδυάζουν την ιατρική γνώση με την ανάλυση δεδομένων, όπως οι αναλυτές δεδομένων υγείας και οι ειδικοί στην τηλεϊατρική
  • Πρωτογενής τομέας: Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί τις τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, απαιτώντας νέες δεξιότητες από τους επαγγελματίες του κλάδου.
  • Ναυτιλία: Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών και η μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία δημιουργούν ανάγκες για ειδικούς θαλάσσιας τεχνολογίας

Στο νέο αυτό τοπίο, οι θέσεις εργασίας δεν θα ορίζονται πλέον από παραδοσιακούς τίτλους, αλλά από τον συνδυασμό τεχνικών γνώσεων και οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

Οι κλάδοι που αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη

Στην αιχμή της αναπτυξιακής αυτής δυναμικής, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, βρίσκονται κλάδοι που λειτουργούν ως «μοχλοί» δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και να διαμορφώσουν την αγορά εργασίας την επόμενη δεκαετία είναι οι εξής:

  • Ψηφιακή οικονομία: Θεωρείται ο πρώτος βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Η ενσωμάτωση της ΤΝ, των μεγάλων δεδομένων και των ψηφιακών υποδομών σε όλους τους παραγωγικούς τομείς δημιουργεί νέες προοπτικές. Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας μέσω επενδύσεων σε data centers και τεχνολογικά hubs.
  • Πράσινη μετάβαση και ενέργεια: Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ανάγκη για βιωσιμότητα δημιουργούν μια νέα γενιά οικονομικής δραστηριότητας.
  • Ναυτιλία: Η ναυτιλία παραμένει κρίσιμη, με τη μετάβαση σε πράσινα καύσιμα και την ψηφιοποίηση να ηγούνται των εξελίξεων. Η «γαλάζια οικονομία» αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ των χωρών της νότιας Ευρώπης κατά 7% έως το 2036.
  • Τουρισμός: Ως βασικός πυλώνας της οικονομίας, ο τουρισμός στρέφεται προς τις βιώσιμες και προσωποποιημένες εμπειρίες, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας.
  • Υγεία και βιοϊατρική: Η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας, ενώ η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής και των βιοϊατρικών τεχνολογιών ανοίγει νέους δρόμους στον κλάδο.
  • Πρωτογενής τομέας και αγροδιατροφή: Ο τομέας μετασχηματίζεται μέσω της γεωργίας ακριβείας και των βιώσιμων καλλιεργειών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.
  • Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα: Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Η ανάπτυξη λιμένων και υποδομών ενισχύει την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των ροών εμπορίου.

Η ανάπτυξη αυτών των κλάδων θα βασιστεί στη σύγκλιση της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, μετατρέποντας τη χώρα σε κόμβο υψηλής αξίας.

Το νέο μισθολογικό τοπίο

Ξεχωρίζει ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αύξηση απασχόλησης κατά 107% και περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις. Ακολουθούν οι κατασκευές με +88% και σχεδόν 50.000 θέσεις, η φαρμακοβιομηχανία με +61%, τα logistics με +34% και οι υπηρεσίες υγείας με +32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας, με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. Πέντε βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ. Συγκεκριμένα, προηγούνται τα χρηματοοικονομικά με 2.940 ευρώ, ενώ ακολουθούν, η ενέργεια με 2.613 ευρώ, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ.

Η αύξηση των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ψηφιοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, που ενισχύουν τη ζήτηση για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. Συνολικά, 46 κλάδοι της οικονομίας προσφέρουν πλέον αποδοχές υψηλότερες του μέσου όρου, με το 43% αυτών να ανήκει στη μεταποίηση. Παράλληλα, σημαντικές αυξήσεις 46% καταγράφονται σε παραδοσιακούς κλάδους υπηρεσιών, ενώ ανοδική πορεία 33% εμφανίζουν και δραστηριότητες, όπως οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Το ζητούμενο της επόμενης μέρας

«Τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν θα προκύψουν τυχαία και δεν θα έχουν τίτλους, αλλά δεξιότητες. Θα είναι αποτέλεσμα στρατηγικών επιλογών σε εκπαίδευση, επενδύσεις και πολιτικές απασχόλησης. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε κόμβο τεχνολογίας, ενέργειας, ναυτιλίας και τουρισμού υψηλής αξίας. Το ζητούμενο είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων. Όποιος επενδύσει έγκαιρα στην προσαρμογή της γνώσης, θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος της νέας εποχής», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Κόσμος
Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Σύνταξη
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Αναδρομική ισχύ 07.05.26

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Μίνα Μουστάκα
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Σύνταξη
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Ελλάδα 07.05.26

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Σύνταξη
Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Ελλάδα 07.05.26

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Ελλάδα 07.05.26

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Σύνταξη
Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Σύνταξη
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

