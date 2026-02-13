newspaper
Αγορά εργασίας: Οι τέσσερις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Οικονομία 13 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Αγορά εργασίας: Οι τέσσερις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας εγείρει ανησυχία για τον τρόπο που η αγορά εργασίας θα προσαρμοστεί. Καθώς οι μηχανές αναλαμβάνουν τη «βαριά δουλειά» της επεξεργασίας δεδομένων ο ανθρώπινος παράγοντας μετατοπίζεται σε όσα δεν μπορεί να κωδικοποιήσει ένας αλγόριθμος και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες...

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η αγορά εργασίας με την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στις επιχειρήσεις να αρχίζει να γράφει ξανά τους «κανόνες». Σε ένα νέο, ασταθές περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας με την ΑΙ να έχει τον ρόλο ενός πανίσχυρου εργαλείου και τον άνθρωπο του έμπειρου χειριστή.

Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο μετασχηματισμού, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) παύει να είναι απλώς ένα «εργαλείο» και γίνεται ένας «ενεργός συνεργάτης» για πολλές επιχειρήσεις. Τι γίνεται όμως με τον ανθρώπινο παράγοντα;

Στη νέα αυτή φάση αν και η τεχνολογία τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, ο άνθρωπος παραμένει ο «εγκέφαλος» και αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα.

Οι τέσσερις δεξιότητες του μέλλοντος

Κορυφαία στελέχη της αγοράς, με πολύχρονη παρουσία σε εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού, σταθμίζουν τα νέα δεδομένα και «φωτίζουν» αυτό που περιμένουμε… προσεχώς.

Η Anna Gionfriddo, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup Italia, επιχειρεί μια προβολή στο μέλλον σημειώνοντας πως «οι δεξιότητες που θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά στην επόμενη εποχή θα είναι οι κατεξοχήν ανθρώπινες».

Πρόκειται για τέσσερις δεξιότητες που η τεχνολογία μπορεί να τις ενισχύσει, αλλά όχι να τις υποκαταστήσει: H δημιουργικότητα, η κρίση, η διορατικότητα και η ηθική.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας αλλά ο άνθρωπος παραμένει ο «εγκέφαλος»

Ο άνθρωπος σε νέο ρόλο

Σύμφωνα με την έκθεση της ManpowerGroup, βασισμένη σε έρευνες και συνεντεύξεις με πάνω από 12.000 εργαζόμενους και 40.000 επιχειρήσεις σε 41 χώρες, η ανασχεδίαση των ρόλων για μια αποτελεσματική σύμπραξη ανθρώπων και AI θα απαιτήσει νέες δεξιότητες.

«Το άμεσο αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πρόσληψης θα παραμείνει περιορισμένο και θα γίνει αισθητό κυρίως σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και το customer service. Μακροπρόθεσμα όμως θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ενίσχυσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων», επισημαίνει η Gionfriddo.

Στο παρελθόν, η αξία ενός εργαζομένου βασιζόταν στην παραγωγικότητα. Σήμερα, η AI μπορεί να παράγει όγκο εργασίας σε δευτερόλεπτα μετασχηματίζοντας την αγορά εργασίας χωρίς όμως να «εκτοπίζει» τον  ανθρώπινο παράγοντα. Ο άνθρωπος μετακινείται σε έναν ρόλο επιμελητή. Καλείται να κρίνει αν μια απόφαση της AI είναι ηθικά σωστή ή αν περιέχει προκαταλήψεις, να σχεδιάσει το «αρχιτεκτονικό σχέδιο» με τα δομικά υλικά που προσφέρει η τεχνολογία.

Οι λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις απαιτούν διαίσθηση που οι αλγόριθμοι δεν διαθέτουν, τουλάχιστον ακόμα.

Οι τάσεις

Η έκθεση του ομίλου Manpower: «Η Δύναμη του Ανθρώπου στην Εποχή της ΤΝ» αναδεικνύει τέσσερις καθοριστικές τάσεις που θα διαμορφώσουν το εργασιακό περιβάλλον της επόμενης δεκαετίας: την εμφάνιση υβριδικών «υπερ ομάδων» που συνδυάζουν ανθρώπους και ψηφιακούς πράκτορες, την ανάγκη για ταχεία και στοχευμένη επανεκπαίδευση, την προσαρμογή των κανονιστικών πλαισίων στην τεχνολογική πραγματικότητα και τις αυξανόμενες πιέσεις που προκαλεί το γενεακό χάσμα.

Στο νέο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται πάνω από το 50% των εργαζομένων της «Gen Z» ανησυχούν ότι η αυτοματοποίηση θα αντικαταστήσει τον ρόλο τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Όμως, παρά την αυτοματοποίηση, ορισμένες δεξιότητες παραμένουν δύσκολα αντικαταστάσιμες: η ηθική κρίση (33%), η εξυπηρέτηση πελατών (31%) και η διαχείριση ομάδων (30%) συγκαταλέγονται στις λιγότερο αυτοματοποιήσιμες.

Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης

Η Ευρώπη του 2040

Στο μεταξύ, σε μια νέα έκθεση που εξετάζει τη δυνητική συμβολή της ΑΙ στην οικονομία, η OpenAI αξιολόγησε τις επιδόσεις μοντέλων της ίδιας και των ανταγωνιστών της σε μια σειρά επαγγελμάτων. Η ανάλυση δείχνει ότι οι μηχανές δεν έχουν φτάσει ακόμα το επίπεδο των κορυφαίων επαγγελματιών, κλείνει όμως την ψαλίδα με ταχύτητα.

Το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), επίσημος φορέας της ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δημοσίευσε μελέτη με τέσσερα εναλλακτικά σενάρια για την αγορά εργασίας στην Ευρώπη το 2040.

Κάθε ένα από αυτά παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον και παρουσιάστηκαν αναλυτικά από το in. Πρόκειται για ένα κοντινό μέλλον, το οποίο δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο τα σημερινά παιδιά και οι νεαροί ενήλικες αλλά και ώριμοι εργαζόμενοι άνω των 50-55 ετών, που δε θα βγουν στη σύνταξη πριν τα 67 ή θα αναγκαστούν να δουλεύουν και μετά τη συνταξιοδότηση.

