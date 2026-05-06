Ιταλικά ΜΜΕ: «Βλέπει» Τζόλη η Ρόμα
Σύμφωνα με ιταλικό μέσο, ο Χρήστος Τζόλης προτάθηκε στην Ρόμα για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.
- Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία
- Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα - Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Χρήστος Τζόλης κάνει τρομερή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ φέτος, σκοράροντας 14 γκολ και δίνοντας 16 ασίστ μόνο στο πρωτάθλημα. Έτσι αναμενόμενο είναι το καλοκαίρι να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού πλέον φαίνεται να έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για εκείνον.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόλης μεταγράφηκε στον βελγικό σύλλογο από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ το καλοκαίρι του 2024, με το κόστος της μετακίνησης να ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο, η Κλαμπ Μπριζ απέρριψε μια πολύ υψηλή πρόταση από τη Κρίσταλ Πάλας, η οποία έφτανε τα 32 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ιταλική «il messaggero», ο 24χρονος ποδοσφαιριστής προτάθηκε στους ανθρώπους της Ρόμα για το ερχόμενο καλοκαίρι, οι οποίοι τον έχουν στα υπόψιν τους μαζί με τον Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ ενώ πιο πίσω στη σχετική λίστα έιναι και ο Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν.
Η Ρόμα επιθυμεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή για να προσφέρει περισσότερες λύσεις στον προπονητή της, Γκασπερίνι. Ωστόσο, η απόκτηση παικτών τέτοιας αξίας αποτελεί πρόκληση, καθώς το κόστος τους, όπως σημειώνει το ιταλικό μέσο, μπορεί να υπερβεί τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καθιστά δύσκολη την υλοποίηση μιας τέτοιας μεταγραφής για τον σύλλογο της ιταλικής πρωτεύουσας.
- Σάντσεθ Μαρτίνεθ: 1) Λάθη-καρμπόν σε δυο αγώνες Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, 2) Κόπηκε από το Μουντιάλ
- Ενική Γυναικών πόλο: Αποκλείστηκε από τα τελικά του World Cup
- ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
- Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
- Μετάνιωσε ο Νεϊμάρ για το επεισόδιο με τον γιο του Ρομπίνιο: «Ξεπέρασα τα όρια»
- Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
- Τέλος εποχής για τη Μονακό: Οι παίκτες που φεύγουν το καλοκαίρι από το Πριγκιπάτο
- Τζέιμς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια και καλή τύχη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις