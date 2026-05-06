Ιταλικά ΜΜΕ: «Βλέπει» Τζόλη η Ρόμα

Ο Χρήστος Τζόλης κάνει τρομερή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ φέτος, σκοράροντας 14 γκολ και δίνοντας 16 ασίστ μόνο στο πρωτάθλημα. Έτσι αναμενόμενο είναι το καλοκαίρι να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού πλέον φαίνεται να έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για εκείνον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόλης μεταγράφηκε στον βελγικό σύλλογο από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ το καλοκαίρι του 2024, με το κόστος της μετακίνησης να ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο, η Κλαμπ Μπριζ απέρριψε μια πολύ υψηλή πρόταση από τη Κρίσταλ Πάλας, η οποία έφτανε τα 32 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ιταλική «il messaggero», ο 24χρονος ποδοσφαιριστής προτάθηκε στους ανθρώπους της Ρόμα για το ερχόμενο καλοκαίρι, οι οποίοι τον έχουν στα υπόψιν τους μαζί με τον Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ ενώ πιο πίσω στη σχετική λίστα έιναι και ο Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν.

Η Ρόμα επιθυμεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή για να προσφέρει περισσότερες λύσεις στον προπονητή της, Γκασπερίνι. Ωστόσο, η απόκτηση παικτών τέτοιας αξίας αποτελεί πρόκληση, καθώς το κόστος τους, όπως σημειώνει το ιταλικό μέσο, μπορεί να υπερβεί τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καθιστά δύσκολη την υλοποίηση μιας τέτοιας μεταγραφής για τον σύλλογο της ιταλικής πρωτεύουσας.