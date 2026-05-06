Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Επιστροφή στο Λονδίνο των 90s – Το κλάμπινγκ, ο απόηχος του AIDS, η άρνηση της ιεραρχίας
Culture Live 06 Μαΐου 2026, 17:55

Επιστροφή στο Λονδίνο των 90s – Το κλάμπινγκ, ο απόηχος του AIDS, η άρνηση της ιεραρχίας

Μια νέα έκθεση στη Tate εξερευνά την τέχνη και τη μόδα των 90s, τότε που όλα ήταν το ίδιο πιθανά όσο κι απίθανα –«Ήταν μια στιγμή μετάβασης».

Έφη Αλεβίζου
Η 90s έκθεση, σε επιμέλεια του Έντουαρντ Έννινφουλ (πρώην διευθυντή της Βρετανικής Vogue), θα αναδείξει τη νοοτροπία του «DIY» της εποχής και θα απομακρύνει το ενδιαφέρον από το κίνημα «Cool Britannia» – αυτό δηλώνει.

Η πρώτη μεγάλη ταινία του Στιβ ΜακΚουίν, ένας πίνακας του Κρις Οφίλι προς τιμήν της Ντορίν και του Στίβεν Λόρενς, καθώς και εικόνες από τους θαμώνες του θρυλικού κλαμπ «Haçienda» θα εκτεθούν στην Tate Britain στο πλαίσιο της έκθεσης με θέμα τη δεκαετία του ’90.

Η έκθεση θα εξερευνήσει την τέχνη και τη μόδα κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας που αναδιαμόρφωσε την πολιτιστική ταυτότητα της Βρετανίας και «δημιούργησε συνθήκες που εξακολουθούν να ισχύουν», όπως δήλωσε ο Έντουαρντ Έννινφουλ.

90s

Juergen Teller, Young Pink Kate, London 1998 © Juergen Teller

Οι αποκλεισμένοι της κυρίαρχης αφήγησης της Cool Britannia

Η έκθεση «The 90s: Art and Fashion», που θα εγκαινιαστεί αυτό το φθινόπωρο, θα περιλαμβάνει έργα από σχεδόν 70 καλλιτέχνες, φωτογράφους και σχεδιαστές, από τους Young British Artists έως τον σχεδιαστή μόδας Alexander McQueen και τον Άγγλο καλλιτέχνη Ντάμιεν Χιρστ.

Θα φωτίσει τα νεαρά καλλιτεχνικά ταλέντα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να επανεξετάσει εκείνη την εποχή ως ένα σημείο αναφοράς στη βρετανική τέχνη.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει καλλιτέχνες των οποίων το έργο έστρεψε την προσοχή σε εκείνους που είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί από την κυρίαρχη αφήγηση της Cool Britannia της εποχής

Αχ, αυτά τα 90s

Η έκθεση θα περιλαμβάνει καλλιτέχνες των οποίων το έργο έστρεψε την προσοχή σε εκείνους που είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί από την κυρίαρχη αφήγηση της Cool Britannia της εποχής.

Μεταξύ των έργων που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται η πρώτη σημαντική ταινία του Στιβ Μακ Κουίν, Bear (1993), μια κινηματογραφική απεικόνιση της προσωπικής αντιπαράθεσης μεταξύ δύο ανδρών· ο πίνακας του Κρις Οφίλι, No Woman, No Cry (1998), που κέρδισε το βραβείο Turner, καθώς και ένα βίντεο του Κιθ Πάιπερ που εξετάζει το θέμα του αθλητισμού και της εθνικής ταυτότητας.

«Αντι-μοδάτο»

Η Tate δήλωσε ότι η έκθεση θα ανοίξει με μια εξερεύνηση της τάσης-στάσης «DIY» (Do It Yourself) της εποχής, με φωτογραφίες των Corinne Day, Nigel Shafran και Juergen Teller – οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή του καθορισμού του «αντι-μοδάτου» στυλ grunge –για εκδόσεις όπως τα i-D και Dazed & Confused.

Θα παρουσιαστούν επίσης οι Barbara Walker, Jenny Saville και Gillian Wearing, οι οποίες χρησιμοποίησαν πραγματικούς ανθρώπους ως μούσες, καθώς και οι Tracey Emin, Sam Taylor-Johnson και Sarah Lucas, οι οποίες γοήτευσαν το κοινό με το αναρχικό τους πνεύμα και το ειλικρινές έργο τους που ασχολείται με την αυτονομία, την ταυτότητα και την κοινωνική τάξη.

Η έκθεση θα εξερευνήσει επίσης τα εννοιολογικά της ρεύματα, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης του Hamad Butt στον αντίκτυπο της κρίσης του AIDS και των γεμάτων φορμαλδεΰδη γλυπτών του Ντάμιεν Χιρστ

Η κρίση του AIDS

Η νεανική στάση της δεκαετίας θα αποτυπωθεί σε ταινίες και φωτογραφίες, από την ταινία του Mark Leckey του 1999 «Fiorucci Made Me Hardcore» έως εικόνες που καταγράφουν νέους σε βραδιές σε κλαμπ, όπως το Haçienda στο Μάντσεστερ και το Bagley’s στο Λονδίνο.

Η έκθεση θα εξερευνήσει επίσης τα εννοιολογικά της ρεύματα, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης του Hamad Butt στον αντίκτυπο της κρίσης του AIDS και των γεμάτων φορμαλδεΰδη γλυπτών του Ντάμιεν Χιρστ.

«Αυτό που χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο δεν ήταν ένα μεμονωμένο κίνημα, αλλά μια ενέργεια –η άρνηση της ιεραρχίας και η πεποίθηση ότι νέες φωνές μπορούσαν και έπρεπε να ακουστούν στον χώρο της τέχνης, της μόδας, της μουσικής και της εικαστικής δημιουργίας»

Οραματιστές και πρωτοπόροι

Περιλαμβάνονται έργα οραματιστών σχεδιαστών που έσβησαν τα όρια μεταξύ τέχνης και μόδας, από τις προκλητικές παρουσιάσεις του Alexander McQueen έως τα ρούχα του Hussein Chalayan, εμπνευσμένα από αντικείμενα της καθημερινότητας.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με καλλιτέχνες και σχεδιαστές που ασχολήθηκαν με το παρελθόν και το μέλλον της Βρετανίας, όπως η Yinka Shonibare και η Maud Sulter, οι οποίες έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη διαφορετικότητα και την αναπαράσταση, καθώς και η Vivienne Westwood και ο John Galliano, οι οποίοι εξέτασαν το στυλ, την κοινωνική τάξη και την εθνική μυθολογία.

«Κάτι άλλαζε»

Ο Έντουαρντ Έννινφουλ είπε ότι το 1990 ήταν μια «στιγμή μετάβασης», προσθέτοντας: «Το Λονδίνο εκείνη την εποχή δεν ήταν η εκλεπτυσμένη παγκόσμια πρωτεύουσα που είναι σήμερα – ήταν ακατέργαστο, ασταθές και γεμάτο δυνατότητες.

»Υπήρχε η αίσθηση ότι κάτι άλλαζε, ακόμα κι αν δεν είχαμε τη γλώσσα για να το περιγράψουμε.

»Αυτό που χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο δεν ήταν ένα μεμονωμένο κίνημα, αλλά μια ενέργεια –η άρνηση της ιεραρχίας και η πεποίθηση ότι νέες φωνές μπορούσαν και έπρεπε να ακουστούν στον χώρο της τέχνης, της μόδας, της μουσικής και της εικαστικής δημιουργίας».

Η διαφορετικότητα ως δύναμη

Ως νέος μαύρος άνδρας, ο Έννινφουλ, από το Ladbroke Grove του Λονδίνου, εκείνη η εποχή είχε να κάνει επίσης με την πρόσβαση και το «να βρεις τη θέση σου σε χώρους που δεν είχαν σχεδιαστεί με εσένα στο μυαλό τους».

«Η δεκαετία του 1990 δημιούργησε συνθήκες που εξακολουθούν να ισχύουν» πρόσθεσε ο Έννινφουλ. «Η συγχώνευση της υψηλής και της λαϊκής κουλτούρας, η πολιτικοποίηση της μόδας και της εικόνας και η ανάδυση της διαφορετικότητας ως δημιουργικής δύναμης.

»Και ίσως, το πιο σημαντικό, μας υπενθυμίζει ότι τα ερωτήματα που θέταμε τότε παραμένουν επείγοντα και σήμερα –ερωτήματα σχετικά με την ορατότητα, την πρόσβαση και το ποιος έχει τη δυνατότητα να γίνει ορατός».

Η έκθεση, πρόσθεσε ο Έννινφουλ, είναι «μια πρόσκληση, όχι να κοιτάξουμε πίσω, αλλά να κοιτάξουμε ξανά, να επανεξετάσουμε εκείνη τη δεκαετία, όχι ως ένα κλειστό κεφάλαιο, αλλά ως κάτι που εξακολουθεί να εξελίσσεται».


*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Flesh at the Haçienda, 1996. Photograph: Jon Shard/British Culture Archive/PA

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Φροίξος Φυντανίδης
«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Ελλάδα 06.05.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06.05.26

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Στην Ανδρο 06.05.26

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 06.05.26

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Κόσμος 06.05.26

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ελλάδα 06.05.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 06.05.26

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Νέο βιβλίο 06.05.26

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)

Όπως φαίνεται σε κάμερα ο Γκάμπριελ Ζεσούς χαστουκίζει τον Πούμπιλ λίγο μετά το φινάλε της ρεβάνς των ημιτελικών της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σκάνδαλο 06.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Η αντίφαση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δριμύ κατηγορώ Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
Τοπική ανάπτυξη 06.05.26

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας

«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
Εφ΄όλης της ύλης 06.05.26

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

