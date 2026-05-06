Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον θα επισκεφθεί την Ιταλία στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό από τότε που υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Γουίλιαμ θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην περιοχή της βόρειας Ιταλίας Ρέτζο Εμίλια, στο πλαίσιο του έργου της που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, το κεντρικό θέμα του δημόσιου έργου της.

Η επίσκεψη θα επικεντρωθεί στην Προσέγγιση Ρέτζο Εμίλια, η οποία τοποθετεί τις σχέσεις, το περιβάλλον και την κοινότητα στην καρδιά της ανάπτυξης ενός παιδιού και έχει επηρεάσει σχολεία σε όλο τον κόσμο.

«Η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα και να δει από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση Ρέτζο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης συναντώνται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών», δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Από τότε που ανακοίνωσε την ασθένειά της, η Κέιτ έχει μειώσει σημαντικά τις επίσημες υποχρεώσεις της και έχει πει ότι παίρνει τα πράγματα όπως έρχονται.

Ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της έχουν σταδιακά αυξηθεί, δεν έχει συνοδεύσει τον Ουίλιαμ σε κάποιο από τα πρόσφατα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Η βελτίωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ευημερίας των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους έχει γίνει βασικό θέμα της εκστρατείας της Κέιτ.

Με τον Ουίλιαμ έχουν τρία παιδιά: τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σαρλότ και τον οκτάχρονο πρίγκιπα Λούις.

Το 2021 ίδρυσε τον οργανισμό Royal Foundation Centre for Early Childhood, ο οποίος ενώνει ειδικούς και ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα αυτό.