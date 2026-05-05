Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Ο θρυλικός Πατ Ράιλι «ψάχνει» το δέκατο δαχτυλίδι
On Field 05 Μαΐου 2026

Ο θρύλος του NBA ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τον προεδρικό θώκο του Μαϊάμι και στοχεύει στην κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η φετινή σεζόν δεν ήταν καλή για τους Χιτ καθώς η ομάδα του Μαϊάμι δεν κατάφερε να δώσει το παρών στα πλέι οφ του NBA. Η απογοητευτική χρονιά μάλιστα έφερε στο προσκήνιο «σενάρια» μεγάλων αλλαγών και οι φήμες που κυκλοφόρησαν «θέλουν» ακόμα και τον Πατ Ράιλι ν’ αποχωρεί από τον προεδρικό θώκο της ομάδας.

Ο Ράιλι όμως θέλησε να βάλει άμεσα τέλος στην φημολογία αποχώρησής του από το Μαϊάμι και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να φύγει από τους Χιτ, γεγονός που σίγουρα ικανοποίησε τους οπαδούς της ομάδας.

Έσπευσε μάλιστα να προσθέσει πως έχει την ίδια «δίψα» με την πρώτη μέρα που ανέλαβε πόστο στην ομάδα του Μαϊάμι πριν από 31 χρόνια και βεβαίως κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι Χιτ κατέκτησαν τρεις τίτλους με τον Ράιλι.

Ο πρώτος το 2006 και ακολούθησαν τα πρωταθλήματα του 2012 και 2013.

«Διάβασα με έκπληξη τα όσα γράφτηκαν για το μέλλον μου στην ομάδα και ότι σκέφτομαι ακόμα και να φύγω από το Μαϊάμι. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πω δυο λόγια για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις.

Δεν σκοπεύω να φύγω από την ομάδα και το μόνο που με απασχολεί είναι να επιστρέψουμε στις επιτυχίες. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν και γι’ αυτό είμαι εδώ.

Έχω μεγάλη «δίψα» για δουλειά, την ίδια που είχα την πρώτη μέρα που έφτασα στο Μαϊάμι πριν από 31 χρόνια. Έχω ήδη ξεκινήσει δουλειά με σκοπό να φτιάξουμε μια καλύτερη ομάδα και να πανηγυρίσουμε ξανά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Θυμάμαι τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίσαμε τα τρία πρωταθλήματα και θέλω να ζήσω κι άλλες τέτοιες στιγμές».

Ο Πατ Ράιλι έγραψε ιστορία σαν προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς την δεκαετία του 1980 και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι οδήγησε την «παρέα» του Μάτζικ στην κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων, στα εννιά χρόνια που κάθισε στον πάγκο των «λιμνανθρώπων» (1981-1990)/

Με τους Λέικερς βέβαια κατέκτησε επίσης το πρωτάθλημα του 1980, έχοντας το πόστο του βοηθού προπονητή. Ο Ράιλι έχει επίσης κατακτήσει ένα πρωτάθλημα σαν προπονητής των Χιτ (2006) κι άλλα δύο σαν πρόεδρος της ομάδας του Μαϊάμι (2012 και 2013).

Αν στην συλλογή του Πατ Ράιλι προσθέσει κάποιος και το πρωτάθλημα που πήρε σαν παίκτης των Λέικερς το 1972, καταλαβαίνει πολύ εύκολα γιατί ο πρόεδρος των Χιτ είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ στην ιστορία του NBA, έχοντας κερδίσει εννιά δαχτυλίδια στην φανταστική καριέρα του.

Σίγουρα λοιπόν ο τίτλος της μυθικής τριλογίας του Τόλκιν, «ο άρχοντας των δαχτυλιδιών», ταιριάζει απόλυτα στον θρυλικό Πατ Ράιλι. Κι όπως δήλωσε και ο ίδιος, ψάχνει για το δέκατο με την ίδια δίψα και την ίδια επιμονή.

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες
Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια
Ένα νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα ελέγχει το Ιράν τον διάπλου στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα πλοία που θα θέλουν να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να δηλώνουν την πρόθεσή τους και να εξασφαλίζουν ειδική άδεια.

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα
Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 105-82 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα (22/5 – 24/5) – Με τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (2-0 η σειρά) στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι.

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

