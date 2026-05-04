Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04 Μαΐου 2026, 11:41

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξελίξεις για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ μιλώντας μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μαρκόπουλο και Χρήστο Γιαννούλη αντίστοιχα, αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα σημειώνοντας ότι φάνηκε ότι ήταν «βαθιά εμπλεκόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων».

«Αυτό δεν το λέει μόνο το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, εσείς, το λέει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», συνέχισε.

«Έκανε μια παρέμβαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως όφειλε, βάσει του ρόλου του, που λέει ότι δεν θα έπρεπε ο κύριος Τζαβέλλας να έχει κρίνει την υπόθεση αρχειοθέτησης, διότι ο ίδιος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτήν. Ο άνθρωπος είχε υπογράψει για την παρακολούθηση 11 ατόμων. Εμείς το λέμε από την πρώτη στιγμή για τον κύριο Τζαβέλλα. Ο κύριος Τζαβέλλας πριν την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την απόφαση αρχειοθέτησης και μετά που έγινε την ίδια μέρα που ο κύριος Κεσσές, ο συνήγορος των θυμάτων υποκλοπών, ήθελε να καταθέσει νέες μηνύσεις μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που είχαν βγει νέα στοιχεία, μετά τα έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας που αποδεικνύουν πότε έγινε η αποστολή της κάρτας στον περιβόητο «Κρεοπώλη» και πότε χρησιμοποιήθηκε.

Πολλά νέα στοιχεία μετά τις δηλώσεις του Ντίλιαν. Είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να μη φέρνει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει εν πάση περιπτώσει τι εννοούσε για τον πρωθυπουργό της χώρας;».

Η ίδια σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν λέει να παραιτηθεί ο κ. Τζαβέλλας αλλά ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακεί καθόλου σε αυτή την υπόθεση. «Δεν είπαμε να παραιτηθεί ο κύριος Τζαβέλλας. Όταν ένας άνθρωπος είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεν μπορεί ο ίδιος να κρίνει αντικειμενικά».

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η κ. Αναστασίου αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόταση για προανακριτική που αναμένεται να υποβάλει το ΠΑΣΟΚ ενώ αναφέρθηκε στη διαφορετική τακτική που διαφαίνεται από το Μαξίμου σε σχέση με τον χειρισμό της πρώτης δικογραφίας με τις υπόλοιπες που ακολούθησαν.

«Προανακριτική πρέπει να γίνει. Τώρα αυτό θα είναι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, θα είναι με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σημασία έχει ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει διότι πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση απέναντι στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει ίδια μεταχείριση από τη Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα Αυγενάκη- Βορίδη και στο Λιβανός-Αραμπατζή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι υπάρχουν διαφορετικά τάγματα κρούσης; Ότι τον Βορίδη και τον Αυγενάκη τους σώζουμε και τους άλλους τους πετάμε μπροστά;

Αλλά θα έπρεπε να δεχτούν την πρόταση προανακριτικής και στο παρελθόν. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Αυγενάκης ουδέποτε διερευνήθηκαν από τη δικαιοσύνη, γιατί δεν επετράπη να γίνει, γιατί βάλανε πλάτη, ήρθε η κούτα με τις επιστολικές ψήφους.  Αυτά έγιναν πριν από λίγους μήνες που ήρθε μια κούτα με επιστολικές ψήφους στη Βουλή. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί».

Η ίδια σημείωσε μάλιστα ότι ενώ στελέχη της ΝΔ υποστηρίζουν ότι στις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχουν εγκλήματα, γίνεται σαφές ότι περιγράφεται «ηθική αυτουργία σε απιστία».

Μαρκόπουλος: Θα συζητήσουμε στην ΚΟ

Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε από την άλλη στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ με φόντο τις διαφωνίες που εκφράζονται πλέον ανοιχτά από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για την κυβερνητική γραμμή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Πέμπτης η οποία όπως είπε θα έχει θεματική.

Προτάσσεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Είναι κάτι το οποίο είναι κρίσιμο για τη λειτουργία του κράτους μας και πιστεύω ότι θα γίνει μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση με όλους τους συναδέλφους. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένας δημοκρατικός διάλογος. Εγώ το θεωρώ και αναζωογονητικό.

Η εσωτερική δημοκρατία και ο ανοικτός διάλογος είναι ένα επίτευγμα. Δεν έχουμε στερηθεί του διαλόγου και νομίζω ότι την Πέμπτη θα γίνει ένας ωραίος διάλογος. Εγώ μάλιστα προσωπικά θα ήθελα να γίνει και ένας διάλογος με προτάσεις. Γι’ αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η συνταγματική προσέγγιση της συζήτησης είναι και πάρα πολύ σωστή», είπε.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα»

Ο κ. Γιαννούλης αναφέρθηκε αρχικά στην κοινή πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ στη συνέχεια σχολίασε το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τον «κόφτη» στους τόκους.

«Στην πολιτική δεν πρέπει μόνο να είσαι τίμιος αλλά και να φαίνεσαι τίμιος. Αυτές οι λαθροχειρίες Μητσοτάκη της τελευταίας στιγμής ότι θα ευνοηθούν με ένα κόφτη και ένα πλαφόν από το 30 έως το 50% σε δάνεια τα οποία είναι κοκκινισμένα και δεν εξυπηρετούνται εδώ και 10, 15 χρόνια, θα συνεισφέρει πάλι ένα βάρος, ίσως μικρότερο σε δανειολήπτες που δεν έχουν λύση με στόχο να απαλλαγούν από το άγος του χρέους.

Πώς γίνεται αυτό; Γίνεται με σοβαρή διαγραφή του κεφαλαίου και όχι των τόκων. Καθυστέρησε η κυβέρνηση να το κάνει, ενώ υπήρχε και ευρωπαϊκή οδηγία να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε πει ότι είναι προνομιούχος συνομιλητής της κυβέρνησης ο μικρός αριθμός των τραπεζιτών. Τρία χρόνια παραδομένη στην ανοχή και στην υποβοήθηση της κυβέρνησης στα υπερκέρδη, εισπράχθηκαν από κάποιους εκατοντάδες εκατομμύρια.

Είναι μία ακόμη φορά που με καθυστέρηση, ακόμα και απέναντι στα ευρωπαϊκά δεδομένα, προσπαθεί να κάνει κάτι για να σώσει τα προσχήματα».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πολιτική 04.05.26

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημοσκόπηση: Η μεγάλη «αιμορραγία» της κυβέρνησης – Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες
Η κυβέρνηση δείχνει να χάνει την κυριαρχία της σε παραδοσιακά και στρατηγικά κοινά σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το Κέντρο, που αποτέλεσε το «κάστρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019, εμφανίζει πλέον σοβαρές ρωγμές. Στις ηλικιακές ομάδες η φθορά δεν περιορίζεται πια μόνο στους νέους.

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Με μια αιχμηρή τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του, εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού και θα φιλοξενηθεί στον ΣΚΑΙ. Προεξοφλεί την έλλειψη αντικειμενικότητας για τα γεγονότα το 2015, με την ευχή οι δημιουργοί να τον διαψεύσουν.

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

