Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξελίξεις για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ μιλώντας μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μαρκόπουλο και Χρήστο Γιαννούλη αντίστοιχα, αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα σημειώνοντας ότι φάνηκε ότι ήταν «βαθιά εμπλεκόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων».

«Αυτό δεν το λέει μόνο το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, εσείς, το λέει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», συνέχισε.

«Έκανε μια παρέμβαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως όφειλε, βάσει του ρόλου του, που λέει ότι δεν θα έπρεπε ο κύριος Τζαβέλλας να έχει κρίνει την υπόθεση αρχειοθέτησης, διότι ο ίδιος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτήν. Ο άνθρωπος είχε υπογράψει για την παρακολούθηση 11 ατόμων. Εμείς το λέμε από την πρώτη στιγμή για τον κύριο Τζαβέλλα. Ο κύριος Τζαβέλλας πριν την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την απόφαση αρχειοθέτησης και μετά που έγινε την ίδια μέρα που ο κύριος Κεσσές, ο συνήγορος των θυμάτων υποκλοπών, ήθελε να καταθέσει νέες μηνύσεις μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που είχαν βγει νέα στοιχεία, μετά τα έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας που αποδεικνύουν πότε έγινε η αποστολή της κάρτας στον περιβόητο «Κρεοπώλη» και πότε χρησιμοποιήθηκε.

Πολλά νέα στοιχεία μετά τις δηλώσεις του Ντίλιαν. Είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να μη φέρνει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει εν πάση περιπτώσει τι εννοούσε για τον πρωθυπουργό της χώρας;».

Η ίδια σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν λέει να παραιτηθεί ο κ. Τζαβέλλας αλλά ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακεί καθόλου σε αυτή την υπόθεση. «Δεν είπαμε να παραιτηθεί ο κύριος Τζαβέλλας. Όταν ένας άνθρωπος είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεν μπορεί ο ίδιος να κρίνει αντικειμενικά».

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η κ. Αναστασίου αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόταση για προανακριτική που αναμένεται να υποβάλει το ΠΑΣΟΚ ενώ αναφέρθηκε στη διαφορετική τακτική που διαφαίνεται από το Μαξίμου σε σχέση με τον χειρισμό της πρώτης δικογραφίας με τις υπόλοιπες που ακολούθησαν.

«Προανακριτική πρέπει να γίνει. Τώρα αυτό θα είναι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, θα είναι με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σημασία έχει ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει διότι πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση απέναντι στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει ίδια μεταχείριση από τη Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα Αυγενάκη- Βορίδη και στο Λιβανός-Αραμπατζή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι υπάρχουν διαφορετικά τάγματα κρούσης; Ότι τον Βορίδη και τον Αυγενάκη τους σώζουμε και τους άλλους τους πετάμε μπροστά;

Αλλά θα έπρεπε να δεχτούν την πρόταση προανακριτικής και στο παρελθόν. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Αυγενάκης ουδέποτε διερευνήθηκαν από τη δικαιοσύνη, γιατί δεν επετράπη να γίνει, γιατί βάλανε πλάτη, ήρθε η κούτα με τις επιστολικές ψήφους. Αυτά έγιναν πριν από λίγους μήνες που ήρθε μια κούτα με επιστολικές ψήφους στη Βουλή. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί».

Η ίδια σημείωσε μάλιστα ότι ενώ στελέχη της ΝΔ υποστηρίζουν ότι στις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχουν εγκλήματα, γίνεται σαφές ότι περιγράφεται «ηθική αυτουργία σε απιστία».

Μαρκόπουλος: Θα συζητήσουμε στην ΚΟ

Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε από την άλλη στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ με φόντο τις διαφωνίες που εκφράζονται πλέον ανοιχτά από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για την κυβερνητική γραμμή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Πέμπτης η οποία όπως είπε θα έχει θεματική.

Προτάσσεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Είναι κάτι το οποίο είναι κρίσιμο για τη λειτουργία του κράτους μας και πιστεύω ότι θα γίνει μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση με όλους τους συναδέλφους. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένας δημοκρατικός διάλογος. Εγώ το θεωρώ και αναζωογονητικό.

Η εσωτερική δημοκρατία και ο ανοικτός διάλογος είναι ένα επίτευγμα. Δεν έχουμε στερηθεί του διαλόγου και νομίζω ότι την Πέμπτη θα γίνει ένας ωραίος διάλογος. Εγώ μάλιστα προσωπικά θα ήθελα να γίνει και ένας διάλογος με προτάσεις. Γι’ αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η συνταγματική προσέγγιση της συζήτησης είναι και πάρα πολύ σωστή», είπε.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα»

Ο κ. Γιαννούλης αναφέρθηκε αρχικά στην κοινή πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ στη συνέχεια σχολίασε το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τον «κόφτη» στους τόκους.

«Στην πολιτική δεν πρέπει μόνο να είσαι τίμιος αλλά και να φαίνεσαι τίμιος. Αυτές οι λαθροχειρίες Μητσοτάκη της τελευταίας στιγμής ότι θα ευνοηθούν με ένα κόφτη και ένα πλαφόν από το 30 έως το 50% σε δάνεια τα οποία είναι κοκκινισμένα και δεν εξυπηρετούνται εδώ και 10, 15 χρόνια, θα συνεισφέρει πάλι ένα βάρος, ίσως μικρότερο σε δανειολήπτες που δεν έχουν λύση με στόχο να απαλλαγούν από το άγος του χρέους.

Πώς γίνεται αυτό; Γίνεται με σοβαρή διαγραφή του κεφαλαίου και όχι των τόκων. Καθυστέρησε η κυβέρνηση να το κάνει, ενώ υπήρχε και ευρωπαϊκή οδηγία να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε πει ότι είναι προνομιούχος συνομιλητής της κυβέρνησης ο μικρός αριθμός των τραπεζιτών. Τρία χρόνια παραδομένη στην ανοχή και στην υποβοήθηση της κυβέρνησης στα υπερκέρδη, εισπράχθηκαν από κάποιους εκατοντάδες εκατομμύρια.

Είναι μία ακόμη φορά που με καθυστέρηση, ακόμα και απέναντι στα ευρωπαϊκά δεδομένα, προσπαθεί να κάνει κάτι για να σώσει τα προσχήματα».