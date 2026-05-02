Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.
Η Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει το «διπλό» στην Παμπλόνα, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 της Οσασούνα, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga.
Πλέον, οι Καταλανοί βρίσκονται στο +14 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης (88-74) και την επόμενη αγωνιστική ετοιμάζονται για φιέστα στο Clasico του «Camp Nou», καθώς με έναν βαθμό θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους. Αν όμως η «Βασίλισσα» δεν νικήσει την Κυριακή (3/5) Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη τότε η Μπαρτσελόνα θα στεφθεί πρωταθλήτρια από αυτή την αγωνιστική.
Οσον αφορά την εξέλιξτη ου ματς, στο 69’ ο Γκαρσία απέκρουσε το σουτ του Ρουμπέν Γκαρσία και στο 81’ ο Ράσφορντ σέντραρε από δεξιά και ο Λεβαντόφσκι με κεφαλιά έκανε το 0-1.
Μάλιστα στο 86’ ο Φεράν πάτησε περιοχή από αριστερά, μετά από ασίστ του Φερμίν και πλάσαρε τον Ερέρα, για το 2-0 ενώ στο 88’ ο Μπρετόνες σέντραρε από αριστερά και ο Ραούλ Γκαρσία έκανε το τελικό 1-2 με κεφαλιά, χωρίς να αλλάξει κάτι στη συνέχεια.
Οσασούνα (Λίσι): Ερέρα, Γκαλάν, Μπογιόμο, Κατένα, Ροσιέ, Τόρο, Μονκαγιόλα, Μόρο, Γκόμες (Ορόθ 70′), Γκαρσία, Μπούντιμιρ (Γκαρσία 70′)
Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρσία, Κανσέλο, Μαρτίν, Κουμπαρσί, Γκαρθία (Αραούχο 82′), Γκάβι (Ντε Γιονγκ 62′), Πέδρι, Μπάρτζι (Ράσφορντ 62′), Όλμο (Τόρες 62′), Φερμίν Λόπεθ, Λεβαντόφσκι
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της La Liga
Παρασκευή (01/05)
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1
(43′ Κόστα)
Σάββατο (02/05)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1
(38′, 68′ Μικαουτάτζε, 62′ Μολέιρο, 87′ Μπιουκάναν, 90’+ Πέπε – 51′ Εσπί)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2
(74′ Λουκέ – 82′ Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4
(8′ Μπλάνκο, 68′ Τενάλια – 46′ Ναβάρο, 74′ Σανκέτ, 83′, 87′ Νίκο Γουίλιαμς)
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2
(89′ Ραούλ Γκαρσία – 81′ Λεβαντόφσκι, 86′ Φεράν Τόρες)
Κυριακή (03/05)
Θέλτα-Έλτσε (15:00)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο (17:15)
Μπέτις-Οβιέδο (19:30)
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα (04/05)
Σεβίλλη-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (08/05)
Λεβάντε-Οσασούνα (22:00)
Σάββατο (09/05)
Έλτσε-Αλαβές (15:00)
Σεβίλλη-Εσπανιόλ (17:15)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα (19:30)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπέτις (22:00)
Κυριακή (10/05)
Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ (15:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια (17:15)
Οβιέδο-Χετάφε (19:30)
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα (11/05)
Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα (22:00)
