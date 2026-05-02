NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)

Οι Χιούστον Ρόκετς ήταν η μία από τις 16 ομάδες στην ιστορία του NBA που κατάφεραν να πάνε σειρά σε 3-3 ενώ βρέθηκαν 0-3 πίσω, ωστόσο δεν έγιναν και η πρώτη που καταφέρνει να πετύχει την ολική ανατροπή. Στο έκτο παιχνίδι της σειράς, οι Λος Άντζελες Λέικερς διέλυσαν τους Τεξανούς με 98-78, έκαναν το 4-2 και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς της Δύσης όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (σ.σ. πρώτο παιχνίδι την Τρίτη 5/5).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συνεχίζοντας στα 41 του να καταγράφει αριθμούς που αντιστοιχούν στους μέσους όρους της καριέρας του χωρίς… κανένα πρόβλημα!

LEBRON JAMES TONIGHT: 28 POINTS

8 ASSISTS

7 REBOUNDS

37 MINUTES pic.twitter.com/HD7na9hs3G — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 2, 2026

Ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ στο NBA ο «Βασιλιάς»

Επιπροσθέτως, ο εν ζωή θρύλος του μπάσκετ έσπασε και ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA: πέρασε στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες που δίνουν πρόκριση σε επόμενη φάση play-off, φτάνοντας τις 22 και ξεπερνώντας τις 21 των Ντέρεκ Φίσερ και Τιμ Ντάνκαν.

Επίσης, έφτασε τις 42 νικηφόρες σειρές play-off στην καριέρα του, παραμένοντας όχι απλά πρώτος ανάμεσα στους παίκτες στην ιστορία του NBA, αλλά με περισσότερες και από 22 συνολικά ομάδες!

LeBron James expands his lead as the player with the most playoff series won in NBA history. Two more than Derek Fisher, five more than Kareem Abdul-Jabbar, the second-highest ranked All-Star. pic.twitter.com/4hJDwNoWaZ — HoopsHype (@hoopshype) May 2, 2026

LeBron James now has more career playoff wins than 22 NBA franchises 🤯 pic.twitter.com/HQD1LCbjPB — Real App (@realapp) May 2, 2026

Παράλληλα με την εμφάνιση του «Βασιλιά» όμως, συνολικά οι Λέικερς έπαιξαν καταπληκτική άμυνα, κρατώντας τους Ρόκετς στους 78 πόντους και τη χαμηλότερη φετινή επιθετική τους επίδοση. Ως προς την επίθεσή τους, εντυπωσιακό ήταν το σερί 27-3 χάρη στο οποίο πήραν μεγάλη διαφορά στο ημίχρονο και τη διατήρησαν ως το φινάλε. Αυτή ήταν η πρώτη πρόκριση για την ομάδα του Λος Άντζελες στον δεύτερο γύρο των NBA play-offs μετά το 2023, όταν τότε είχε αποκλειστεί από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Για τους νικητές, πολύ καλός ήταν και ο Ρούι Χατσιμούρα με 21 πόντους και 5 τρίποντα, ενώ 15 πρόσθεσε και ο Όστιν Ρίβς που έπαιξε για δεύτερο ματς μετά τον τραυματισμό του. Για τους ηττημένους, ο Έιμεν Τόμπσον είχε 18 πόντους και ο Αλπερέν Σενγκούν 17. Συνολικά κακή εμφάνιση από τις «Ρουκέτες» πάντως, με μόλις 35% ποσοστό ευστοχίας στα σουτ εντός παιδιάς και 5/28 τρίποντα.

Τρομερά ματς και δύο Game 7 στην Ανατολή

Μετά τα… κλασικά του Λεμπρόν, στα δε δύο ματς της Ανατολικής περιφέρειας, έγιναν επίσης πράγματα και θαύματα! Στο Τορόντο – Κλίβελαντ, ο Ρόου Τζέι Μπάρετ με buzzer beater τρίποντο 1,2 δεύτερα πριν το τέλος της παράτασης χάρισε στους Ράπτορς τη νίκη με 112-110 και έστειλε τη σειρά σε Game 7 (στο Κλίβελαντ). Για τους νικητές, ο Σκότι Μπαρνς ήταν εξαιρετικός με 25 πόντους και 14 ασίστ, ενώ Μπάρετ και Γουόλτερ είχαν από 24.

RJ BARRETT INSANE GAME-WINNER TO FORCE GAME 7 OMG 😱🚨 WHAT. A. SHOT. 🤯 pic.twitter.com/jKpkqPW6y3 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 2, 2026

Για τους Καβς, ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ 24 πόντους και 16 ο Χάρντεν. Στο φινάλε μάλιστα είχαν την ευκαιρία για τη νίκη, όμως το τρίποντο του Μόμπλεϊ ήταν άστοχο.

Σε έβδομο παιχνίδι οδηγήθηκε και η σειρά των Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Ορλάντο Μάτζικ. Για να συμβεί αυτό, οι Πίστονς πέτυχαν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων ετών στα play-offs του NBA, επιστρέφοντας από το -24 για να φτάσουν στη νίκη με 93-79. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 32 πόντους, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας του κατά τη διάρκεια του εντυπωσιακού σερί 35-5, διάστημα στο οποίο η ομάδα της Φλόριντα είχε 23 συνεχόμενα άστοχα σουτ.

Ιστορία -από την… ανάποδη- έγραψαν οι Μάτζικ, αφού έγιναν η πρώτη ομάδα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες που χάνει εντός έδρας παιχνίδι play-offs ενώ είχε προηγηθεί με τουλάχιστον 24 πόντους σε ματς που είχε την ευκαιρία να νικήσει τη σειρά και να προκριθεί.