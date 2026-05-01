«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ
Ο πρώην οικοδόμος από την Βραζιλία έγραψε ιστορία καθώς ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ έγινε ο πρώτος επιθετικός από την χώρα του καφέ που πέτυχε πάνω από 20 γκολ στην Premier League. Μπορεί ο 24χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός να επιβραβεύτηκε από την τωρινή ομάδα του με επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2031, όμως αυτό δεν αποθαρρύνει ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Φελίπε Σίλβα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Τσέλσι, η Γιουβέντους και η Μίλαν έχουν κάνει ερωτήσεις για τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Παραμένει άγνωστο τι θα κάνει η Μπρέντφορντ με τον Ιγκόρ Τιάγκο να κοστολογείται με ποσό πάνω από 90 εκατ. ευρώ.
Καθόλου άσχημα αν αναλογιστούμε ότι η Μπρέντφορντ τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2024 από την Μπριζ με 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Τιάγκο στάθηκε άτυχος την πρώτη του σεζόν καθώς πέρσι (2024-25) κατέγραψε μόλις οκτώ συμμετοχές λόγω τραυματισμού.
Όμως, δεν πέρασαν απαρατήρητα τα 21 γκολ σε 34 συμμετοχές στην Premier League και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος, πίσω από τον Χάαλαντ. Για αυτό εκτοξεύθηκε και η χρηματιστηριακή αξία του.
Ο 24χρονος Ιγκόρ Τιάγκο διακρίνεται για την ικανότητά του στο σκοράρισμα αλλά και για την επιβλητικότητά του στην αντίπαλη περιοχή. Με την Λουντογκόρετς είχε πετύχει 26 γκολ σε δυο αγωνιστικές περιόδους (11 την σεζόν 2021-22, 15 την περίοδο 2022-23). Επίσης, σε μια περίοδο (2023-24) στο Βέλγιο είχε σκοράρει 29 τέρματα με τη φανέλα της Μπριζ.
Ο Ιγκόρ Τιάγκο διεκδικεί και θέση στο Μουντιάλ του καλοκαιριού με την Εθνική Βραζιλίας. Το Μάρτιο είχε κληθεί δοκιμαστικά από τον Κάρλο Αντσελότι και άφησε καλές εντυπώσεις.
Το ύψος των χρημάτων που τον κοστολογεί η Μπρέντφορντ καθιστούν απαγορευτική μια μεταγραφή του στην Ιταλία. Άρα, ή θα συνεχίσει σε ομάδα της Premier League, ή θα πάει στην ισπανική La Liga.
🚨🇧🇷 | Igor Thiago (24) está sendo consultado por gigantes europeus e pode sair do Brentford pós copa do mundo.
🧩 | Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus e Milan já estão consultando Igor Thiago (clubes italianos são caminhos improváveis) Brentford pede algo na casa dos €90… pic.twitter.com/oqIeEZamCS
— Cifut Brasil (@CifutBR) May 1, 2026
