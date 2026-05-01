Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Αυτή είναι η ποινή στον Γιαννακόπουλο από την Ευρωλιγκα
Μπάσκετ 01 Μαΐου 2026, 21:33

Αυτή είναι η ποινή στον Γιαννακόπουλο από την Ευρωλιγκα

Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ με τη Βαλένθια.

Η Euroleague ανακοίνωσε την ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όλα όσα συνέβησαν χθες (30/4) μετά τη λήξη του αγώνα Βαλένθια – Παναθηναϊκός.

Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τα επόμενα τρία παιχνίδια που θα κληθεί να δώσει ο Παναθηναϊκός στη Euroleague. Που σημαίνει; Ότι αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 0-3 στη σειρά των play offs με τη Βαλένθια, τότε ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Final Four της Αθήνας (22-24/5). Με 1-3 στη σειρά, τότε χάνει μόνο τον ημιτελικό και αν περάσει στον τελικό το «τριφύλλι» θα μπορέσει να βρεθεί στο γήπεδο, εφόσον φυσικά ο ίδιος το επιθυμήσει.

Αν, ωστόσο, η σειρά πάει σε Game 5 και ο Παναθηναϊκός περάσει, τότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μπορέσει να δει και τα δύο παιχνίδια του Final Four στο «T-Center» από κοντά.

Επίσης, στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του στη «Roig Arena».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

«Στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πλειοψηφικό μέτοχο του Παναθηναϊκού, επιβλήθηκε απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους επόμενους τρεις αγώνες της EuroLeague και πρόστιμο €10.000 για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του Game 2.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής σχετικά με την κύρωση που επιβλήθηκε στον κ. Γιαννακόπουλο:

– Η Euroleague Basketball άνοιξε πειθαρχική διαδικασία μετά το τέλος του αγώνα, με βάση τα περιστατικά που καταγράφηκαν στο επίσημο φύλλο αγώνα και τις επίσημες εκθέσεις.

– Ο Ανεξάρτητος Κριτής, ο οποίος εγγυάται την ανεξαρτησία και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας και τυχόν κυρώσεις που προκύπτουν, αξιολόγησε διεξοδικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague Basketball, εξέδωσε απόφαση εντός 24 ωρών μετά το τέλος του αγώνα, όπως ορίζεται από τους Κανονισμούς.

– Στην απόφαση, ο Ανεξάρτητος Δικαστής έκρινε ότι, όπως φαίνεται στο επίσημο φύλλο αγώνα και τις επίσημες εκθέσεις, ο κ. Γιαννακόπουλος εισήλθε σε χώρο αποκλειστικά για το τραπέζι του σκόρερ κατά τη διάρκεια του αγώνα, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς περιορισμένης πρόσβασης που διέπουν τον αγωνιστικό χώρο.

– Ενώ οι παραβιάσεις των απαγορευμένων περιοχών θεωρούνται μικρές παραβάσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Euroleague, ο δικαστής έλαβε επίσης υπόψη ότι οι ενέργειες του κ. Γιαννακόπουλου συνέβαλαν σε μια κατάσταση ικανή να δημιουργήσει ένταση και πιθανή βία. Ο Ανεξάρτητος Δικαστής εξέτασε περαιτέρω την υποτροπή του κ. Γιαννακόπουλου.

– Η Euroleague Basketball απορρίπτει σθεναρά κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει βία και που έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αξίες που υποστηρίζει η Λίγκα.

– Η Euroleague Basketball θα προτείνει στους μετόχους της μια αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα που διέπουν μια τέτοια συμπεριφορά, με σκοπό την ενίσχυση των κυρώσεων για τη σεζόν 2026–2027, συμπεριλαμβανομένων σαφών και συγκεκριμένων σοβαρών ενεργειών που ενδέχεται να τιμωρηθούν με ισόβιες απαγορεύσεις για άτομα. Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η συμπεριφορά που βλάπτει την εικόνα της Λίγκας και των ομάδων που συμμετέχουν.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να τονίσει το εξαιρετικό ανταγωνιστικό επίπεδο που επέδειξε η Λίγκα και οι συμμετέχουσες ομάδες της κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αγώνων των Playoff και παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στο να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μπάσκετ για τα υπόλοιπα Playoffs και Final Four».

