Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το δεύτερο βήμα προς το Final-4
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αντιμετωπίζουν το βράδυ της Πέμπτης Μονακό και Βαλένθια, αντίστοιχα, στα Game 2 των play-offs της Euroleague, με στόχο το 2-0 στις σειρές τους.
Πράξη… δεύτερη στα πλέι οφ της Euroleague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν Μονακό και Βαλένθια, αντίστοιχα, στα Game 2 της διαδικασίας, με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας τον Μάιο.
Οι Ερυθρόλευκοι πήραν μια σχετικά εύκολη νίκη επί των Μονεγάσκων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καταφέρνοντας να κάνουν το 1-0 και να βάλουν τις βάσεις για τη συνέχεια. Ωστόσο, το δεύτερο ματς αναμένεται πιο δύσκολο για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς οι αντίπαλοι θα θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να ισοφαρίσουν.
Αμφίβολοι για τους Πειραιώτες είναι οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Ο πρώτος είχε ένα πρόβλημα στο πόδι και αντικαταστάθηκε στο φινάλε, ενώ ο δεύτερος αποχώρησε με ενοχλήσει στη μέση στην πρώτη περίοδο και μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν ή θα προστατευθούν.
Από την άλλη, ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι δεν υπολογίζει ξανά στον Νίκολα Μίροτιτς, ενώ ο Νεμάνια Νέντοβιτς που επέστρεψε από τον τραυματισμό του αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από οκτώ λεπτά στο πρώτο ματς.
Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Σάσα Πουκλ, Κάρλος Κορτές και Λούκα Καρντούμ.
Για το δεύτερο μπρέικ ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στη Βαλένθια και κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο μπρέικ για το οποίο και ταξίδεψε στην ισπανική πόλη. Πλέον οι Πράσινοι στοχεύουν με την ψυχολογία στα ύψη και σε δεύτερη νίκη για να τελειώσουν τη σειρά στο «Telekom Center», όμως οι «νυχτερίδες» προετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα που υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, ενώ μένει να δούμε ποιος θα μείνει εκτός 12άδας από τους 13 παίκτες που έχει πάρει μαζί του ο Τούρκος τεχνικός, με τον… κλήρο στον πρώτο αγώνα να πέφτει στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
Για τους γηπεδούχους, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, ενώ κατά τα άλλα δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα με την ομάδα του.
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Τόμισλαβ Χόρντοφ.
