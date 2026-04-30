Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας, προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εκτοξεύοντας πυρά κατά του Παύλου Μαρινάκη.

Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, «κύριε Μαρινάκη, η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησής σας. Χρηματοδοτημένα μέσα από το τρίγωνο ιδιωτών – κρατικού χρήματος -κόμματος. Απ’ ό,τι φαίνεται μετά τις αποκαλύψεις και τις πρόσφατες καταδίκες των τρολ της Νέας Δημοκρατίας από τη δικαιοσύνη, πολλοί από τους επαγγελματίες συκοφάντες του διαδικτύου είναι σιτιζόμενοι στο ‘πρυτανείο’ του Μαξίμου». Ακολούθως ρωτά εάν για αυτά έχετε να πείτε κάτι, κύριε Μαρινάκη;».

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι ‘κουκούλες’ από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους ‘κολλητούς’ σας. Άλλη μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη ‘υπόγα’. Άλλο ένα σπουδαίο ‘επίτευγμα’».

Τσουκαλάς: «Βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε σχέση με την αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την έναρξη διαλόγου για τη μείωση των ωρών εργασίας, σας υπενθυμίζουμε πως είστε η κυβέρνηση που κατάφερε οι εργαζόμενοι της χώρας να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες και να αμείβονται χαμηλότερα στην Ευρώπη. Με την πολιτική σας συνθλίψατε την παραγωγικότητα της εργασίας, ναρκοθετήσατε το δημογραφικό και οδηγείτε στην ανασφάλεια τη νέα γενιά της χώρας».

Τέλος, ανέφερε πως «η άρνησή σας στον διάλογο, αποδεικνύει ότι βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας».